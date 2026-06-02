Jaisalmer News: राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सम सैंड ड्यून्स से सोमवार रात एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाले हादसे की खबर सामने आई है. सम क्षेत्र में आए भीषण आंधी-तूफान के कारण एक नामचीन रिसॉर्ट में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक उभरते हुए युवा लोक कलाकार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य कलाकार मलबे में दबने से गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हृदयविदारक घटना सम क्षेत्र के ‘जुमा हेरिटेज रिसॉर्ट’ की बताई जा रही है.

स्टेज के पीछे ढह गया ड्रेसिंग रूम, मलबे में दबे कलाकार

जानकारी के अनुसार, सोमवार रात सम सैंड ड्यून्स में मौसम ने अचानक भयानक रूप ले लिया और चारों तरफ तेज रेतीला अंधड़ चलने लगा. बता दें कि ‘जुमा हेरिटेज रिसॉर्ट’ में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति चल रही थी. इसी दौरान लोक कलाकारों के मुख्य स्टेज (मंच) के ठीक पीछे बने ड्रेसिंग रूम की पक्की दीवार तेज हवा के दबाव को झेल नहीं पाई और भरभराकर ढह गई. दीवार के मलबे की चपेट में वहां तैयार हो रहे कलाकार आ गए. मलबे में बुरी तरह दबने के कारण जैसलमेर जिले के बेरसियाला गांव के निवासी 25 वर्षीय होनहार लोक कलाकार स्वरूप खान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन कलाकार गंभीर रूप से घायल, जोधपुर किया गया रेफर

हादसे के बाद रिसॉर्ट में चीख-पुकार मच गई. सम थाना अधिकारी प्रहलाद चंद ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि इस हादसे में स्वरूप खान की जान जाने के अलावा तीन अन्य कलाकार भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. मलबे की चपेट में आने से कलाकार बीरबल, रवीना और मोनू पुत्री राजू नाथ गंभीर रूप से घायल हुए हैं. हादसे के तुरंत बाद तीनों घायलों को मलबे से निकालकर जैसलमेर के जवाहिर जिला चिकित्सालय ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाज़ुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जोधपुर (MDM/मथुरादास माथुर अस्पताल) रेफर कर दिया है. इधर, पुलिस ने मृतक स्वरूप खान के शव को सम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की मोर्चरी में रखवाया है और मामले की कानूनी जांच शुरू कर दी है.

सम क्षेत्र की बिजली व्यवस्था ठप

इस अचानक हुई दुखद घटना के बाद जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान के लोक कलाकार समुदाय में शोक की गहरी लहर दौड़ गई है. अपनी कला से पर्यटकों का दिल जीतने वाले युवा कलाकार के इस तरह चले जाने से हर कोई स्तब्ध है.

वहीं, सोमवार रात आए इस विनाशकारी अंधड़ का असर केवल रिसॉर्ट तक ही सीमित नहीं रहा. तूफान के कारण पूरे सम क्षेत्र में दर्जनों बिजली के खंभे उखड़ गए और मुख्य विद्युत लाइनें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. इसके चलते पूरे पर्यटन क्षेत्र की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है और पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है. बिजली विभाग की टीमें सुबह से ही व्यवस्था को बहाल करने के काम में जुटी हुई हैं.