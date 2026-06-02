Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /Jaisalmer: सम सैंड ड्यून्स में भीषण आंधी का कहर, रिसॉर्ट की दीवार ढहने से 25 वर्षीय लोक कलाकार की मौत

Jaisalmer: सम सैंड ड्यून्स में भीषण आंधी का कहर, रिसॉर्ट की दीवार ढहने से 25 वर्षीय लोक कलाकार की मौत

 Rajasthan News: जैसलमेर के सम स्थित ‘जुमा हेरिटेज रिसॉर्ट’ में सोमवार रात अंधड़ के कारण स्टेज के पीछे की दीवार ढह गई. मलबे में दबने से बेरसियाला निवासी लोक कलाकार स्वरूप खान (25) की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य कलाकार गंभीर रूप से घायल हो गए.

Edited byArti PatelReported byShankar dan
Published: Jun 02, 2026, 04:01 PM|Updated: Jun 02, 2026, 04:04 PM
Jaisalmer: सम सैंड ड्यून्स में भीषण आंधी का कहर, रिसॉर्ट की दीवार ढहने से 25 वर्षीय लोक कलाकार की मौत
Image Credit: Jaisalmer News

Jaisalmer News: राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सम सैंड ड्यून्स से सोमवार रात एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाले हादसे की खबर सामने आई है. सम क्षेत्र में आए भीषण आंधी-तूफान के कारण एक नामचीन रिसॉर्ट में बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक उभरते हुए युवा लोक कलाकार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य कलाकार मलबे में दबने से गंभीर रूप से घायल हो गए. यह हृदयविदारक घटना सम क्षेत्र के ‘जुमा हेरिटेज रिसॉर्ट’ की बताई जा रही है.

स्टेज के पीछे ढह गया ड्रेसिंग रूम, मलबे में दबे कलाकार
जानकारी के अनुसार, सोमवार रात सम सैंड ड्यून्स में मौसम ने अचानक भयानक रूप ले लिया और चारों तरफ तेज रेतीला अंधड़ चलने लगा. बता दें कि ‘जुमा हेरिटेज रिसॉर्ट’ में पर्यटकों के मनोरंजन के लिए लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति चल रही थी. इसी दौरान लोक कलाकारों के मुख्य स्टेज (मंच) के ठीक पीछे बने ड्रेसिंग रूम की पक्की दीवार तेज हवा के दबाव को झेल नहीं पाई और भरभराकर ढह गई. दीवार के मलबे की चपेट में वहां तैयार हो रहे कलाकार आ गए. मलबे में बुरी तरह दबने के कारण जैसलमेर जिले के बेरसियाला गांव के निवासी 25 वर्षीय होनहार लोक कलाकार स्वरूप खान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

तीन कलाकार गंभीर रूप से घायल, जोधपुर किया गया रेफर
हादसे के बाद रिसॉर्ट में चीख-पुकार मच गई. सम थाना अधिकारी प्रहलाद चंद ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि इस हादसे में स्वरूप खान की जान जाने के अलावा तीन अन्य कलाकार भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं. मलबे की चपेट में आने से कलाकार बीरबल, रवीना और मोनू पुत्री राजू नाथ गंभीर रूप से घायल हुए हैं. हादसे के तुरंत बाद तीनों घायलों को मलबे से निकालकर जैसलमेर के जवाहिर जिला चिकित्सालय ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाज़ुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जोधपुर (MDM/मथुरादास माथुर अस्पताल) रेफर कर दिया है. इधर, पुलिस ने मृतक स्वरूप खान के शव को सम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की मोर्चरी में रखवाया है और मामले की कानूनी जांच शुरू कर दी है.

सम क्षेत्र की बिजली व्यवस्था ठप
इस अचानक हुई दुखद घटना के बाद जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान के लोक कलाकार समुदाय में शोक की गहरी लहर दौड़ गई है. अपनी कला से पर्यटकों का दिल जीतने वाले युवा कलाकार के इस तरह चले जाने से हर कोई स्तब्ध है.
वहीं, सोमवार रात आए इस विनाशकारी अंधड़ का असर केवल रिसॉर्ट तक ही सीमित नहीं रहा. तूफान के कारण पूरे सम क्षेत्र में दर्जनों बिजली के खंभे उखड़ गए और मुख्य विद्युत लाइनें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. इसके चलते पूरे पर्यटन क्षेत्र की बिजली व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है और पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ है. बिजली विभाग की टीमें सुबह से ही व्यवस्था को बहाल करने के काम में जुटी हुई हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: कोटा में निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा, लोहे का पाइप गिरने से MP के मजदूर की मौत

ट्रेंडिंग न्यूज़

सावधान राजस्थान, गरजेंगे बादल, गिरेंगे ओले, 24 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी!

राजस्थान में आगामी 3 घंटों में 24 जिलों में तेज धूलभरी आंधी और जोरदार बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

बीच-बचाव करना पड़ा भारी, बेरहम पिटाई के बाद 3 बच्चों के पिता की मौत

Rajasthan News: कौन हैं RTO संघ अध्यक्ष रॉबिन सिंह? जो खुद तोड़ते दिखे सड़क सुरक्षा के नियम! वीडियो वायरल

कौन हैं अजेय कुमार ? जिन्हें मिली राजस्थान बीजेपी में संगठन महामंत्री की कमान, यूपी-उत्तराखंड में छोड़ चुके अमिट छाप

Rajasthan Crime: अलवर में स्कूल-आंगनबाड़ी में मिले खून के निशान! 15 दिन से रह रहा परिवार अचानक गायब

पांचवे बड़े मंगल को लगाए सालासर बालाजी को इन चीजों का भोग, कष्ट होंगे दूर!

मामूली ब्रेक के बाद कल से बिगड़ेगा मौसम! इन जिलों में 5 दिन तक आंधी-बारिश से नहीं मिलेगी राहत

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

बारां में भीषण सड़क हादसा: हाईवे पर पलटी स्लीपर बस, मासूम समेत दो की मौत

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

Rajasthan News: कोटा में निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा, लोहे का पाइप गिरने से MP के मजदूर की मौत

बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरे सोने के भाव, चांदी है कल से स्टैच्यू, पढ़ें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा रेट

पानी में फेंकने चले थे 'मौत का सामान', खुद के हाथों के ही उड़ गए चीथड़े! पढ़ें बांसवाड़ा का खौफनाक हादसा

राजस्थान में 1 से 4 जून तक धूलभरी आंधी, बादल गरजने के साथ बारिश की चेतावनी जारी

जयपुर के मनोहरपुर में हाई-प्रोफाइल मर्डर, BJP नेता की हत्या से मचा हड़कंप

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

राजस्थान के युवाओं की खुल गई किस्मत! बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार दे रही बड़ी सुविधा

राजस्थान में यहां क्यों होने लगा अब मारवाड़ी का विरोध ?

नौतपा नहीं तपा तो क्या इस बार पड़ जाएगा सूखा? मौसम वैज्ञानिकों ने बता दी पूरी सच्चाई

अलवर, भरतपुर, दौसा समेत इन 14 जिलों में मौसम का कहर, IMD ने जारी किया ऑरेंज-यलो अलर्ट

क्या जून के महीने में आएगी पीएम किसान की 23वीं किस्त? जानें लेटेस्ट अपडेट!

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

Jodhpur: आकाश में छाए काले घने बादल, चली तेज हवाएं, मूसलाधार बारिश के साथ पड़े ओले

झुंझुनूं के गांव से निकला टॉपर! JEE Advanced में AIR- 3 हासिल कर किया कमाल

6 जून से पहले सियासत गरम! कॉक्रोच पार्टी पर BJP का तंज, रामलाल बोले- भारत नहीं, दुनिया से आते हैं फॉलोवर

क्या इस बार मानसून के साथ राजस्थान में फिर आएंगे टिड्डी दल? विभाग ने दिया बड़ा अपडेट

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

Rajasthan Congress: महामंथन के बाद अब जमीन पर परीक्षा, राहुल गांधी की 'क्लास' का कितना होगा असर ?

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

सिर्फ तेल नहीं, हॉर्मुज से आता है, रेगिस्तान का खूंखार विलेन! क्या इस बार टल गया खतरा?

सूखे कुएं में कैद कुत्ता, महीनों से चल रहा था मौत का खेल

Rajasthan News: पांचवे बड़ा मंगल पर करें बालाजी के दर्शन, 1 हजार साल पुराना है राजस्थान का ये मंदिर, होगी हर मनोकामना पूरी

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Rajasthan Weather: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, जून के पहले हफ्ते 45°C से नीचे रहेगा तापमान, हीटवेव से बड़ी राहत

भीलवाड़ा हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रक में घुसी मुर्गों से भरी पिकअप, चालक की मौत

TAGS:
jaisalmer news
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म
Rajasthan crime
2
jodhpur news
3
rajasthan accident
4
jodhpur news
5
Rajasthan Politics