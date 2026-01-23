जैसलमेर घूमने का बना रहे हैं प्लान? पहले हो जाएं तैयार, अब हर पर्यटक वाहन से वसूला जाएगा नया टैक्स!

Jaisalmer News: जिले में नगरपरिषद जैसलमेर क्षेत्र में स्वायत शासन विभाग द्वारा नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 103 की उपधारा ;प्द्ध में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यटक वाहनों पर यात्रीकर वसूल करने हेतू नगर परिषद जैसलमेर को अधिकृत किया गया है.

आयुक्त, नगरपरिषद लजपालसिंह सौढ़ा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह कर वसूल करने के लिए नगरपरिषद द्वारा दो टोल नाकों का निर्माण बाड़मेर रोड एवं जोधपुर रोड पर किया जाएगा. साथ ही उन्होंने बताया कि इससे होने वाली वार्षिक आय का उपयोग शहर के बेहतर सौंदर्यकरण एवं विकास कार्यो के लिए किया जाएगा. स्वायत शासन विभाग द्वारा वाहनों से वसूल की जाने वाली दरें निम्नानुसार निर्धारित की गई है.

क्र.स. वाहन का प्रकार वाहनों से वसूल की जाने वाली राशि रू. में 1. 35 सीटर बस 200/- 2. 25 सीटर बस 150/- 3. फाइव सीटर से बडी कार 100/- 4. लॉकल टैक्सी पासिंग कार/जीप (जो पर्यटक वाहन के रूप में उपयोग हो) 50/- 5. अन्य समस्त प्रकार की कारें 50/-

आयुक्त ने बताया कि उपरोक्त वाहन कर में समस्त प्रकार के राजकीय वाहनों (केन्द्रीय/राज्य सरकार) एम्बूलेंस एवं स्थानीय निजी वाहनों (टैक्सी वाहनों को छोडकर) को इस प्रकार से छूट प्रदान की गई है.

सोनार किले के चारों ओर अब चलेगी गोल्फ कार्ट

नगर परिषद जैसलमेर द्वारा नीरज बस स्टेण्ड से सोनार किले में जाने के लिए गोल्फ कार्ट संचालन हेतू सार्वजनिक नीलामी द्वारा ठेका किया गया. सोनार दुर्ग के चारों ओर पर्यटकों के आवागमन के लिए कम से कम 10 से 40 गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाएगा. मैसर्स ई फ्यूल ऑटोमोटिव्स द्वारा उपरोक्त गोल्फ कार्ट का संचालन किया जाएगा. यात्रियों के लिए 30 रू. प्रतियात्री किराया तय किया गया है. उपरोक्त गोल्फ कार्ट पूर्णतः इलेक्ट्रिक रूप से संचालित होगे. साथ ही इससे सोनार दुर्ग के चारों ओर पर्यटन सीजन में अतिरिक्त वाहनों की भीड कम होगी व प्रदूषण भी नहीं होगा. इससे नगरपरिषद को प्रतिवर्ष 466100/-रू. (10 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्वि करते हुए) प्राप्त होगे.

नगर परिषद क्षेत्र में चौराहों पर लगेगी ट्रेफिक लाईट्स

नगर परिषद जैसलमेर द्वारा शहर में भीडभाड को मध्यनजर रखते हुए 10 चौराहों पर ट्रेफिक लाईट लगाने का निर्णय लिया गया जिसका ठेका एन.एस. पब्लिसिटी इंडिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा लिया गया. उपरोक्त ट्रेफिक लाईटों का निर्माण व संचालन संबंधित फर्म द्वारा करते हुए नगरपरिषद को आय के रूप में प्रतिवर्ष 41418 रुपए (10 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्वि करते हुए) प्राप्त होगे. समस्त प्रकार का भुगतान एवं संचालन फर्म द्वारा अपने स्तर पर किया जाएगा. उपरोक्त नवाचारों से न केवल नगरपरिषद जैसलमेर का राजस्व बढेगा बल्कि भीड़भाड़ व दुर्घटनाओं से प्रभावी रुप से निजात मिलेगी.

