/रातों-रात गायब हो गया था राजस्थान का पूरा गांव, जानें आज भी कदम रखने से क्यों कांप उठती है रूह!

Kuldhra Village: जैसलमेर के पास कुलधरा गांव 19वीं सदी में रहस्यमयी तरीके से खाली हो गया था. 800-1000 पालीवाल ब्राह्मणों के पलायन और श्राप की कहानियां मशहूर हैं. ASI संरक्षित यह खंडहर आज डरावनी जगह माना जाता है, जहां सन्नाटा और रहस्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.
Rajasthan Haunted Village: राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में मौजूद जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव आज भी रहस्य और डर की कहानियों के लिए जाना जाता है. कहा जाता है कि यह गांव कभी बेहद समृद्ध हुआ करता था, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में अचानक यहां से पूरा गांव खाली हो गया. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, रातों-रात लगभग 800 से 1000 पालीवाल ब्राह्मण परिवार अपने घर छोड़कर चले गए और पीछे सिर्फ खाली मकान और खंडहर रह गए.
इस रहस्यमयी घटना को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं. सबसे ज्यादा चर्चित मान्यता यह है कि उस समय जैसलमेर के शासक के एक मंत्री पर अत्याचार और गलत कर वसूली के आरोप लगते हैं, जिसके कारण गांव के लोग परेशान थे. कहा जाता है कि एक लड़की से जुड़े विवाद और लगातार बढ़ते दबाव के चलते ग्रामीणों ने एक साथ गांव छोड़ने का फैसला किया. जाते-जाते उन्होंने इस जगह को फिर कभी आबाद न होने का श्राप भी दे दिया.
इतिहासकारों के अनुसार, कुलधरा कोई एक अकेला गांव नहीं था, बल्कि उस समय के आसपास के करीब 80 से अधिक गांव भी धीरे-धीरे खाली हो गए थे. हालांकि, इन घटनाओं के पीछे श्राप वाली कहानी लोककथाओं में ज्यादा प्रचलित है, जबकि ऐतिहासिक रूप से इसे पलायन और प्रशासनिक दबाव से जोड़ा जाता है.
आज कुलधरा गांव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के संरक्षण में है और एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है. दिन के समय यहां पर्यटक आते हैं, लेकिन शाम के बाद यहां रुकना आमतौर पर अनुमति नहीं है. खंडहर में बसी पुरानी हवेलियां, टूटी दीवारें और सूनी गलियां आज भी उस समय की कहानी बयां करती हैं.
कई लोग यहां आने के बाद अजीब सन्नाटा महसूस करने की बात करते हैं. कुछ पर्यटक यह भी दावा करते हैं कि उन्हें यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं या किसी के मौजूद होने का एहसास होता है. हालांकि, इन बातों के कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं और इन्हें अधिकतर स्थानीय मान्यताओं और डरावनी कहानियों का हिस्सा माना जाता है.
इसके बावजूद कुलधरा आज भी लोगों की जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है. इतिहास, रहस्य और लोककथाओं का यह मिश्रण इसे राजस्थान के सबसे चर्चित पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है.
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