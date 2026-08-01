/जिस घर में गूंजी थीं शहनाइयां, वहां उठी अर्थी... मेजर हमजा आरिफ की नम आंखों से होगी विदाई

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Jaisalmer News: जैसलमेर में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय सेना के मेजर हमजा आरिफ को शनिवार को उनके पैतृक शहर इंदौर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा. इससे पहले जैसलमेर आर्मी स्टेशन में सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी. मेजर हमजा की उम्र सिर्फ 26 वर्ष थी. उनकी शादी महज एक महीने पहले ही हुई थी और वे छुट्टियां खत्म कर हाल ही में ड्यूटी पर लौटे थे. उनके निधन से परिवार के साथ-साथ सेना में भी गहरा शोक है.
जैसलमेर आर्मी स्टेशन में दी गई अंतिम श्रद्धांजलि
हादसे के बाद शुक्रवार को जैसलमेर आर्मी स्टेशन में मेजर हमजा आरिफ को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई. सेना के अधिकारियों और जवानों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किए और गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी. इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को विशेष वाहन से इंदौर स्थित उनके पैतृक निवास के लिए रवाना किया गया, जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा.
ऊंट से टकराने के बाद पलट गई सेना की SUV
यह दर्दनाक हादसा गुरुवार देर रात सदर थाना क्षेत्र के थईयात के पास हुआ था. मेजर हमजा आरिफ अपने दो साथी अधिकारियों के साथ ड्यूटी पूरी कर आर्मी स्टेशन लौट रहे थे. इसी दौरान सड़क पर अचानक एक ऊंट आ गया और सेना की SUV उससे टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन कई बार पलटते हुए करीब 100 मीटर तक घिसटता चला गया. हादसे में ऊंट की भी मौके पर ही मौत हो गई.
दो लेफ्टिनेंट का इलाज जारी
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और सेना की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची. तीनों अधिकारियों को तुरंत सेना के अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने मेजर हमजा आरिफ को मृत घोषित कर दिया. वहीं हादसे में घायल लेफ्टिनेंट आयुष्मान और लेफ्टिनेंट अभिनव राठौड़ का इलाज मिलिट्री अस्पताल में चल रहा है. दोनों की हालत पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं.
एक महीने पहले घर में थीं खुशियां, अब पसरा सन्नाटा
मेजर हमजा आरिफ की असमय मौत ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. महज एक महीने पहले उनके घर में शादी की खुशियां थीं, लेकिन अब वही घर गम में डूबा हुआ है. नई-नवेली दुल्हन और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. जिस घर में कुछ दिन पहले तक शहनाइयां गूंज रही थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है. वहीं सेना के जवान भी अपने युवा अधिकारी को नम आंखों से अंतिम विदाई देकर उनके साहस और सेवा को याद कर रहे हैं.
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