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जैसलमेर में बंदर की मौत पर रो पड़ा पूरा गांव! अर्थी सजाकर हिंदू रीति-रिवाज से दी विदाई

Rajasthan News: जैसलमेर के लाठी कस्बे में ग्रामीणों ने सड़क हादसे में घायल होकर मरे बंदर का हिंदू रीति-रिवाज से अंतिम संस्कार किया. लोगों ने शव यात्रा निकालकर समाधि दी. वहीं वन्यजीव संरक्षण ग्रुप ने घायल बंदर का इलाज नहीं मिलने पर सरकारी विभागों पर लापरवाही का आरोप लगाया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byShankar dan
Published: May 16, 2026, 04:31 PM|Updated: May 16, 2026, 04:31 PM
जैसलमेर में बंदर की मौत पर रो पड़ा पूरा गांव! अर्थी सजाकर हिंदू रीति-रिवाज से दी विदाई
Image Credit: Jaisalmer Monkey News

Jaisalmer News: मानव सेवा अनमोल है जिसका कोई मोल नहीं होता है, इन्हीं शब्दों को कुछ लोगों ने चरितार्थ किया है. दरअसल, जैसलमेर के लाठी कस्बे के ग्रामीणों द्वारा एक मृत वानर (बंदर) का हिंदू रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया. दरअसल, सनातन धर्म में बंदर को बजरंगबली का रूप माना गया है और इसी के चलते रहवासियों ने अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हुए विधि विधान से बंदर का अंतिम संस्कार किया.

यह मामला लाठी कस्बे का है जहां शुक्रवार को एक कार ने बंदर को अपनी चपेट में ले लिया था.घायल बंदर ने उपचार के अभाव में शुक्रवार देर रात दम तोड दिया. शनिवार सुबह बंदर कि मौत होने कि सुचना पर वन्य जीव संरक्षण ग्रुप के संचालक विक्रम दर्जी सहित उनकी टीम ने बंदर के अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाया. सामाजिक कार्यकर्ता नेमीचंद दर्जी ने बताया कि मृत बंदर का बकायदा हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ बंदर की अर्थी सजाकर शव यात्रा निकाली.उसके बाद बंदर की समाधि लगाने का फैसला किया‌. जिस पर बंदर को स्नान कराकर लाल कपड़ा डाला गया.लोगों ने गुलाब की फूल माला पहनाकर नम आंखों से शव यात्रा निकाल कर जगदम्बा माता मंदिर के पास समाधि के लिए ले जाया गया.यहा करीब 20 फिट का गट्ठा खोदकर शव को गढ़े के अंदर रखकर गुलाब का छिड़काव करने के साथ ही नमक डालकर समाधी दी.

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पेश की अनूठी मिसाल
सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश देवड़ा ने लोगों से अपील भी की कि इस तरह से जानवरों के लिए सभी लोग आगे आए ताकि उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जा सके. आपको बता दें पिछले कोरोना महामारी के समय में एक ओर जहां मनुष्य-मनुष्य को छूने से डरता था और अपने परिवार के सदस्य का अंतिम संस्कार तो दूर उन्हें छूने में परहेज करते देखा गया. वहीं ऐसे समय में वन्यजीव संरक्षण ग्रुप द्वारा एक बंदर का विधि विधान से अंतिम संस्कार कर एक अनूठी मिसाल पेश की गई है.

सरकारी सिस्टम पर जताया आक्रोश
वन्यजीव संरक्षण ग्रुप के संचालक विक्रम दर्जी ने बताया कि बंदर के घायल होने के बाद उपचार व रेस्क्यू करने को लेकर लाठी वन-विभाग, पंचायती विभाग, नगरपालिका पोकरण,नगर परिषद जैसलमेर से संपर्क किया तो सबने बहानेबाजी करते हुए अपना पल्‍ला झाड़ लिया.जिसके बाद शुक्रवार देर रात बंदर ने तड़प तड़प कर दम तोड दिया. उन्होंने बताया कि इस घटना से स्थानीय ग्रामीणों में गहरा रोष है और विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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