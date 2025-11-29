रेगिस्तान से राजधानी का सफर हुआ आसान! जैसलमेर–दिल्ली नई सुपरफास्ट ट्रेन को मिली हरी झंडी

Jaisalmer-Delhi Superfast Train: जैसलमेर से निकलकर जयपुर मार्ग होते हुए शकूरबस्ती दिल्ली तक जाने वाली नई विशेष रेलसेवा का संचालन आज से शुरू हो गया. रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर जैसलमेर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. एक दिसंबर से जैसलमेर एक्सप्रेस का नियमित संचालन प्रारंभ किया जाएगा.

समारोह में ये रहे उपस्थित

जैसलमेर स्टेशन पर हुए कार्यक्रम में रेल, सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, जैसलमेर विधायक छोटूसिंह, बाड़मेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कैलाश चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

यह रहेगा समय-सारणी

जैसलमेर–शकूरबस्ती (दिल्ली) एकतरफा उद्घाटन स्पेशल एक्सप्रेस आज सुबह 11.20 बजे जैसलमेर से चलकर अगले दिन तड़के 04.30 बजे शकूरबस्ती (दिल्ली) पहुंचेगी. यह ट्रेन रास्ते में आशापुरा गोमट, रामदेवरा, फलौदी, मारवाड़ लोहावट, ओसियां, जोधपुर, मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां सिटी, फुलेरा, जयपुर, दौसा, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम और दिल्ली कैंट स्टेशनों पर रुकावट देगी.

Trending Now

एक दिसंबर से नियमित रूप से चलेगी

जैसलमेर एक्सप्रेस की नियमित रेलसेवा संख्या 12249, शकूरबस्ती (दिल्ली)–जैसलमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस एक दिसंबर से प्रतिदिन शाम 5.10 बजे शकूरबस्ती से चलेगी और अगले दिन सुबह 09.00 बजे जैसलमेर पहुंचेगी. वहीं ट्रेन संख्या 12250, जैसलमेर–शकूरबस्ती (दिल्ली) सुपरफास्ट एक्सप्रेस 02 दिसंबर से रोजाना शाम 5.00 बजे जैसलमेर से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 09.30 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी. यह सेवा दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नावां सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, मेड़ता रोड, जोधपुर, ओसियां, मारवाड़ लोहावट, फलौदी, रामदेवरा और आशापुर गोमट स्टेशनों पर ठहराव करेगी.

उद्घाटन स्पेशल ट्रेन में थे 16 डिब्बे

जैसलमेर एक्सप्रेस उद्घाटन विशेष सेवा में कुल 16 कोच शामिल रहे, जिनमें 01 प्रथम एसी, 01 द्वितीय एसी, 02 तृतीय एसी, 06 सेकंड स्लीपर, 04 सामान्य श्रेणी, 01 पावरकार और 01 गार्ड डिब्बा लगाया गया था.

जयपुर–दिल्ली के बीच अब चलेंगी 16 ट्रेनें

उत्तर पश्चिम रेलवे ज़ोन में अलग-अलग स्टेशनों से रवाना होकर जयपुर मार्ग से दिल्ली पहुंचने वाली 15 ट्रेनों का संचालन पहले से हो रहा है. इनमें से 10 पैसेंजर ट्रेनों की सेवा नियमित रहती है. अब जयपुर से दिल्ली के बीच एक और ट्रेन की सुविधा मिलने से जयपुर शहर के यात्रियों को अतिरिक्त कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.

