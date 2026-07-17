/140 करोड़ में बदला जैसलमेर रेलवे स्टेशन का रूप, PM मोदी ने किया वर्चुअल लोकार्पण

Jaisalmer News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देशभर में जिन 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण किया उसमें राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात जैसलमेर का रेलवे स्टेशन भी शामिल है. शुक्रवार को पर्यटन नगरी जैसलमेर ने रेलवे के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है. पीएम मोदी ने जालंधर, पंजाब से देश के 75 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का जहां वर्चुअल लोकार्पण किया. इसी क्रम में उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के जैसलमेर-बाड़मेर और गोमट रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन किया जाएगा. 140 करोड़ रुपये की लागत से तैयार अब ये रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है. आधुनिक सुविधाओं और शहर की ऐतिहासिक पहचान के अनुरूप इसे जैसलमेर के पीले पत्थर से हेरिटेज लुक दिया गया है. जैसलमेर मुख्यतः पर्यटन के साथ ही सामरिक दृष्टि से भी अपना विशेष महत्व रखता है. अब यहां आने वाले पर्यटकों के साथ ही सेना के जवान व स्थानीय वाशिंदे भी इस रेलवे स्टेशन की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे.

शुक्रवार को जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर स्थानीय स्तर पर उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित किया वहीं इस दौरान स्थानीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे. इनके साथ ही जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, फलोदी विधायक पब्बाराम, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपतराम हिंगड़ा के साथ ही जनप्रतिनिधि व रेलवे विभाग के अधिकारी, कार्मिक, आमजन के साथ ही स्कूली बच्चे मौजूद रहे.

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8327 वर्ग मीटर में बनाई गई स्टेशन बिल्डिंग

जैसलमेर का रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार हो चुका है. रेलवे स्टेशन पर लगभग 48,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकास कार्य किया गया है. स्टेशन पर 8327 वर्ग मीटर क्षेत्र में मुख्य स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण किया गया है. स्टेशन के पुनर्विकास में राजस्थानी हेरिटेज और आधुनिकता के समावेश से इसे आकर्षक लुक दिया गया है.

मुख्य स्टेशन बिल्डिंग में आगमन और प्रस्थान के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं. इसी के साथ 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में एयर कॉनकोर्स, कवर्ड प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, एस्केलेटर की सुविधा, फुटओवर ब्रिज, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वेटिंग रूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एग्जीक्यूटिव लाउंज और फूड कोर्ट इत्यादि का निर्माण किया गया है.

हेरिटेज लुक बना आकर्षण का विषय

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित ये नया स्टेशन भवन जी-2 संरचना में लगभग 8,327 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनाया गया है. भवन के बाहरी हिस्से में जैसलमेर के प्रसिद्ध स्वर्णिम पीले पत्थर का उपयोग किया गया है, जिससे स्टेशन को शहर की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत के अनुरूप आकर्षक हेरिटेज लुक मिला है. यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर 10 लिफ्ट, 10 एस्केलेटर, दो आधुनिक फुट ओवरब्रिज, विशाल एयर कॉनकोर्स, एसी वेटिंग हॉल, आधुनिक प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, विस्तृत पार्किंग और 480 वर्गमीटर का वाणिज्यिक क्षेत्र विकसित किया गया है. तीनों प्लेटफॉर्म पर 10 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में एंड-टू-एंड प्लेटफॉर्म शेल्टर लगाए गए हैं, जिससे हर मौसम में यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी. इसके अलावा स्टेशन परिसर में रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, कियोस्क, रिटायरिंग रूम, डॉरमेटरी, आधुनिक वेटिंग लाउंज, मल्टी-पर्पज हॉल और कैटरिंग स्टॉल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. रेलवे को इन वाणिज्यिक परिसंपत्तियों से प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख रुपये की गैर-किराया आय होने का अनुमान है.

अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह स्टेशन केवल यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पर्यटन, स्थानीय व्यापार, हैंडीक्राफ्ट उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा. साथ ही नई रेल सेवाओं, पिट लाइन और बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए जैसलमेर की रणनीतिक और पर्यटन महत्व की भूमिका भी और मजबूत होगी. आधुनिक सुविधाओं और पारंपरिक हेरिटेज वास्तुकला का यह संगम जैसलमेर रेलवे स्टेशन को देश के सबसे आकर्षक अमृत भारत स्टेशनों में शामिल करेगा.

सेना के जवानों की भी बढ़ाई सुविधा

स्टेशन पर पार्किंग सुविधा, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूलित सुविधाएं, संकेतक, शौचालय, बैगेज स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, कोच गाइडेंस बोर्ड व ट्रेन इंडिकेटर इत्यादि के साथ समस्त प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मुहैया करवाई जाएंगी. रेलवे अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि देशी-विदेशी पर्यटकों के साथ सेना के जवानों के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं इस स्टेशन पर की गई हैं.