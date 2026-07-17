Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /140 करोड़ में बदला जैसलमेर रेलवे स्टेशन का रूप, PM मोदी ने किया वर्चुअल लोकार्पण

140 करोड़ में बदला जैसलमेर रेलवे स्टेशन का रूप, PM मोदी ने किया वर्चुअल लोकार्पण

Rajasthan News: जैसलमेर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत नया हेरिटेज लुक दिया गया है. पीएम मोदी ने 75 पुनर्विकसित स्टेशनों के साथ इसका वर्चुअल लोकार्पण किया. 140 करोड़ की लागत से बने स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं और पीले पत्थरों की खूबसूरती देखने को मिलेगी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byShankar dan
Published: Jul 17, 2026, 11:11 PM|Updated: Jul 17, 2026, 11:11 PM
140 करोड़ में बदला जैसलमेर रेलवे स्टेशन का रूप, PM मोदी ने किया वर्चुअल लोकार्पण
Image Credit: पुनर्विकसित जैसलमेर रेलवे स्टेशन का हुआ लोकार्पण.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaisalmer News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देशभर में जिन 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण किया उसमें राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात जैसलमेर का रेलवे स्टेशन भी शामिल है. शुक्रवार को पर्यटन नगरी जैसलमेर ने रेलवे के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज की है. पीएम मोदी ने जालंधर, पंजाब से देश के 75 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का जहां वर्चुअल लोकार्पण किया. इसी क्रम में उत्तर-पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल के जैसलमेर-बाड़मेर और गोमट रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन किया जाएगा. 140 करोड़ रुपये की लागत से तैयार अब ये रेलवे स्टेशन किसी एयरपोर्ट से कम नहीं है. आधुनिक सुविधाओं और शहर की ऐतिहासिक पहचान के अनुरूप इसे जैसलमेर के पीले पत्थर से हेरिटेज लुक दिया गया है. जैसलमेर मुख्यतः पर्यटन के साथ ही सामरिक दृष्टि से भी अपना विशेष महत्व रखता है. अब यहां आने वाले पर्यटकों के साथ ही सेना के जवान व स्थानीय वाशिंदे भी इस रेलवे स्टेशन की सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे.

शुक्रवार को जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर स्थानीय स्तर पर उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया. जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित किया वहीं इस दौरान स्थानीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत सरकार के केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे. इनके साथ ही जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी, पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी, फलोदी विधायक पब्बाराम, भाजपा जिलाध्यक्ष दलपतराम हिंगड़ा के साथ ही जनप्रतिनिधि व रेलवे विभाग के अधिकारी, कार्मिक, आमजन के साथ ही स्कूली बच्चे मौजूद रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

8327 वर्ग मीटर में बनाई गई स्टेशन बिल्डिंग
जैसलमेर का रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट की तर्ज पर तैयार हो चुका है. रेलवे स्टेशन पर लगभग 48,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकास कार्य किया गया है. स्टेशन पर 8327 वर्ग मीटर क्षेत्र में मुख्य स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण किया गया है. स्टेशन के पुनर्विकास में राजस्थानी हेरिटेज और आधुनिकता के समावेश से इसे आकर्षक लुक दिया गया है.

मुख्य स्टेशन बिल्डिंग में आगमन और प्रस्थान के लिए अलग-अलग प्रवेश द्वार बनाए गए हैं. इसी के साथ 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल में एयर कॉनकोर्स, कवर्ड प्लेटफॉर्म, लिफ्ट, एस्केलेटर की सुविधा, फुटओवर ब्रिज, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित वेटिंग रूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एग्जीक्यूटिव लाउंज और फूड कोर्ट इत्यादि का निर्माण किया गया है.

हेरिटेज लुक बना आकर्षण का विषय
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकसित ये नया स्टेशन भवन जी-2 संरचना में लगभग 8,327 वर्गमीटर क्षेत्रफल में बनाया गया है. भवन के बाहरी हिस्से में जैसलमेर के प्रसिद्ध स्वर्णिम पीले पत्थर का उपयोग किया गया है, जिससे स्टेशन को शहर की सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत के अनुरूप आकर्षक हेरिटेज लुक मिला है. यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन पर 10 लिफ्ट, 10 एस्केलेटर, दो आधुनिक फुट ओवरब्रिज, विशाल एयर कॉनकोर्स, एसी वेटिंग हॉल, आधुनिक प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, विस्तृत पार्किंग और 480 वर्गमीटर का वाणिज्यिक क्षेत्र विकसित किया गया है. तीनों प्लेटफॉर्म पर 10 हजार वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र में एंड-टू-एंड प्लेटफॉर्म शेल्टर लगाए गए हैं, जिससे हर मौसम में यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी. इसके अलावा स्टेशन परिसर में रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, कियोस्क, रिटायरिंग रूम, डॉरमेटरी, आधुनिक वेटिंग लाउंज, मल्टी-पर्पज हॉल और कैटरिंग स्टॉल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं. रेलवे को इन वाणिज्यिक परिसंपत्तियों से प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख रुपये की गैर-किराया आय होने का अनुमान है.

अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति
रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह स्टेशन केवल यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पर्यटन, स्थानीय व्यापार, हैंडीक्राफ्ट उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा. साथ ही नई रेल सेवाओं, पिट लाइन और बेहतर कनेक्टिविटी के जरिए जैसलमेर की रणनीतिक और पर्यटन महत्व की भूमिका भी और मजबूत होगी. आधुनिक सुविधाओं और पारंपरिक हेरिटेज वास्तुकला का यह संगम जैसलमेर रेलवे स्टेशन को देश के सबसे आकर्षक अमृत भारत स्टेशनों में शामिल करेगा.

सेना के जवानों की भी बढ़ाई सुविधा
स्टेशन पर पार्किंग सुविधा, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूलित सुविधाएं, संकेतक, शौचालय, बैगेज स्कैनर, मेटल डिटेक्टर, कोच गाइडेंस बोर्ड व ट्रेन इंडिकेटर इत्यादि के साथ समस्त प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मुहैया करवाई जाएंगी. रेलवे अधिकारी ने इस संबंध में बताया कि देशी-विदेशी पर्यटकों के साथ सेना के जवानों के लिए भी विशेष व्यवस्थाएं इस स्टेशन पर की गई हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan News Live: वसुंधरा राजे ने की सुमित्रा सिंह से मुलाकात, निवास पहुंचकर पूछी कुशलक्षेम

राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव में देरी पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने कहा- हार के डर से चुनाव नहीं करा रही सरकार

सराफा बाजार से बड़ी राहत! सोना-चांदी के दाम लुढ़के, जानें ताजा रेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

कोटा में सिजेरियन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, ICU में भर्ती, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

अलवर में 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, दो दिन बाद पहाड़ी की तलहटी में मिला शव

कौन हैं अशोक चांडक? कांग्रेस से BJP तक का सफर, अब ED की रेड

राजस्थान में झमाझम होगी बारिश! 14 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, येलो अलर्ट जारी

जोधपुर में फिर बड़ा मेडिकल कांड! प्रसूता को चढ़ा दिया गलत ब्लड, हालत नाजुक, 7 दिन का मासूम कर रहा इंतजार

"मेरे रहते नकली बीज और खाद बिके तो कृषि मंत्री रहने का कोई हक नहीं" - किरोड़ी लाल मीणा

पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और OBC आयोग के सचिव को किया तलब

सोते हुए ससुर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार, बचाने आए भतीजे को भी नहीं छोड़ा, ससुराल में दामाद का खूनी हमला

राजस्थान में खाप पंचायत का बड़ा फरमान! प्रेम विवाह की कीमत 21 लाख, वरना होगा बहिष्कार

आंगनबाड़ी हड़ताल को बड़ा झटका! BMS ने कार्य बहिष्कार से किया किनारा, भुगतान-ग्रेच्युटी पर बनी सहमति

पंचायत-निकाय चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, 20 जुलाई तक मांगा पूरा चुनाव शेड्यूल, कहा- 'काम नहीं होता तो मना कर दीजिए'

जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

राजस्थान शिक्षा विभाग का नया कारनामा! जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, वहीं फिर कर दिया तबादला

राजस्थान में तबादलों पर नया विवाद, PHED से वन विभाग तक ट्रांसफर लिस्ट पर मचा बवाल

री-NEET 2026 में कोटा का जलवा, टॉप-10 में एलेन के 5 छात्रों ने बनाई जगह

डिग्गी में छिपकर ससुराल पहुंची पत्नी, अलवर में थाने तक पहुंचा हाई-प्रोफाइल पारिवारिक विवाद

मानवता हुई शर्मसार! झाड़ियों में मिला जिंदा नवजात, रोने की आवाज बनी जीवनदान

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट… तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज

अलवर जिला परिषद बैठक में अनोखा विरोध, कांग्रेस पार्षद कुर्सी तो निर्दलीय सदस्य पत्थर की चक्की लेकर पहुंचे

झालावाड़ में नवजात के बाद मां की भी मौत, निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप के बाद हंगामा

Gold Silver Price Today: जयपुर में औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी स्थिर, खरीदने का प्लान है तो पहले नोट कर लें आज का भाव

कोरोना के बाद स्टेरॉयड का खतरनाक असर, युवाओं के कूल्हे-घुटनों के जोड़ हो रहे खराब

घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार के बेटे सुनील ने कर दिखाया कमाल, NEET में सफलता से रच दिया इतिहास

राजस्थान के 19 वर्षीय युवक ने बनाया स्मार्ट इलेक्ट्रिक हार्वेस्टर, रिमोट और सेंसर से होगा कंट्रोल

टॉर्च की रोशनी में सिजेरियन के टांके, जयपुर जनाना अस्पताल में 3 घंटे का भयंकर ब्लैकआउट, लंबे पावर कट से बिगड़े हालात

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सराफा बाजार से बड़ी राहत! सोना-चांदी के दाम लुढ़के, जानें ताजा रेट

Rajasthan Weather Update:राजस्थान में अगले 4 दिन कमजोर रहेगा मानसून, जानें कोटा-जयपुर समेत आपके जिले में कब लौटेगी भारी बारिश

कोटा की गौशाला में दर्दनाक मौत पर बवाल, 25 लाख मुआवजे की मांग, प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी

सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

रोडवेज बस की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत, पुलिस और एंबुलेंस की देरी पर लोगों में भड़का आक्रोश

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

चूरू में बैंकिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे 19 वर्षीय छात्र की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

Hanumangarh: 100 से ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या का सनसनीखेज खुलासा! डिकॉय ऑपरेशन में दबोचा गया मास्टरमाइंड

बीकानेर में रिश्तेदार बने एक-दूसरे के दुश्मन, खूनी संघर्ष में 3 की मौत, गांव में भारी पुलिस बल तैनात

राजस्थान में इस दिन से फिर सक्रिय होगा मानसून, जयपुर, कोटा, भरतपुर समेत इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश!

TAGS:
Jaisalmer News
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
140 करोड़ में बदला जैसलमेर रेलवे स्टेशन का रूप, PM मोदी ने किया वर्चुअल लोकार्पण
Jaisalmer News
2
Chittorgarh News
3
Dholpur News
4
Deeg News
5
Baran News