पोकरण गोवंश हत्या पर विधायक का बड़ा बयान, बोले - 'जो जैसा करेगा, वैसा ही भरेगा'

Jaisalmer News: पोकरण विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुए. इस दौरान उन्होंने केलावा गांव के पास गौवंश की निर्मम हत्या और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ तीखा हमला बोला. गौवंश हत्या के मामले में षड्यंत्र और आरोपों के बीच बीजेपी नेता बासितखां की गिरफ्तारी पर विधायक ने दो टूक शब्दों में कहा कि “जो जैसा करेगा, वैसा ही भरेगा.”

विधायक महंत प्रतापपुरी महाराज ने बासितखां को लेकर कहा कि छद्म रूप धारण कर कोई व्यक्ति ज्यादा समय तक नहीं बच सकता. उन्होंने कहा कि बीजेपी में रहते हुए इस तरह का घिनौना कृत्य न तो पार्टी के हित में है और न ही समाज के हित में. गौमांस का व्यापार और भक्षण करना निंदनीय है और यह पार्टी व संत समाज के लिए कलंक का विषय है.

उन्होंने साफ कहा कि इस तरह के कृत्य करने वालों के लिए बीजेपी या संत के दरबार में कोई जगह नहीं है. विधायक ने भरोसा दिलाया कि पार्टी की ओर से नामजदगी के बाद निश्चित और समय पर कार्रवाई होगी. पुलिस ने गहराई से जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गौरतलब है कि जैसलमेर जिले के पोकरण क्षेत्र के केलावा गांव में गौवंश हत्या के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों की बाजार में परेड निकाली. पुलिस अब तक इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. गिरफ्तार आरोपियों में बासितखां भी शामिल है, जो पहले जैसलमेर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का उपाध्यक्ष रह चुका है.

क्या था मामला

मामला शुक्रवार के दिन का है. जब पुलिस थाना पोकरण में प्रार्थी राजूसिंह पुत्र डूंगर सिंह, जाति राजपूत, निवासी बिलिया द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कराई गई थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि गुरुवार रात अज्ञात बदमाशों ने एक बैल की हत्या कर दी. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की. पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया था. जांच के दौरान एफएसएल टीम और पशु चिकित्सा विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण भी किया गया था.

पुलिस मे तीन आरोपियों को किया था गिरफ्तार

गफार खान पुत्र नेक मोहम्मद, मुस्लिम, निवासी गोमट

मुराद अली पुत्र गफ्फार खान, मुस्लिम, निवासी गोमट

मोहम्मद शरीफ पुत्र बरकत अली, मुस्लिम, निवासी पोकरण

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-