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198 दिनों बाद टूटा अनशन, जैसलमेर में ग्रामीणों का बड़ा आंदोलन खत्म, MLA ने पिलाया जूस

Rajasthan News: जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में डालमिया कंपनी के खिलाफ 198 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना खत्म हो गया. विधायक छोटूसिंह भाटी के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त किया. विधायक ने खनन खसरा दूसरी जगह शिफ्ट कराने का भरोसा दिलाया.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 23, 2026, 06:31 PM|Updated: Jul 23, 2026, 06:31 PM
198 दिनों बाद टूटा अनशन, जैसलमेर में ग्रामीणों का बड़ा आंदोलन खत्म, MLA ने पिलाया जूस
Image Credit: जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में डालमिया कंपनी के खिलाफ पिछले 198 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को समाप्त हुआ.

Jaisalmer News: जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में डालमिया कंपनी के खिलाफ पिछले 198 दिनों से चल रहा अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को समाप्त हो गया. जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी धरनास्थल पर पहुंचे और आंदोलन कर रहे ग्रामीणों से बातचीत की. विधायक ने ग्रामीणों की मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिलाया, जिसके बाद धरना खत्म करने का फैसला लिया गया.

विधायक ने ग्रामीणों से की बातचीत, मांगों पर दिया भरोसा
रामगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण लंबे समय से डालमिया कंपनी की खनन गतिविधियों और खनन खसरे के आवंटन का विरोध कर रहे थे. ग्रामीणों का कहना था कि खनन के कारण गौचर भूमि और स्थानीय जनहित से जुड़े कई मुद्दे प्रभावित हो रहे हैं. इसी मांग को लेकर वे लगातार आंदोलन कर रहे थे. गुरुवार को विधायक छोटूसिंह भाटी धरनास्थल पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं.

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खनन खसरा दूसरी जगह शिफ्ट कराने का दिया आश्वासन
विधायक छोटूसिंह भाटी ने आंदोलनकारियों को भरोसा दिलाया कि खनन खसरे को दूसरी जगह स्थानांतरित कराने के लिए सरकार और प्रशासन स्तर पर प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले में सकारात्मक कदम उठाने की कोशिश की जाएगी. विधायक के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने आंदोलन समाप्त करने पर सहमति जताई.

जूस पिलाकर तुड़वाया अनशन, 198 दिन बाद खत्म हुआ आंदोलन
धरना समाप्त होने के दौरान विधायक ने अनशन कर रहे ग्रामीणों को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया. करीब 198 दिनों तक चले इस आंदोलन के खत्म होने पर ग्रामीणों ने विधायक का धन्यवाद किया. साथ ही उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस फैसला लेगी.

खनन गतिविधियों को लेकर लंबे समय से चल रहा था विवाद
रामगढ़ क्षेत्र के ग्रामीणों का आरोप था कि डालमिया कंपनी के खनन कार्यों से स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ग्रामीण खनन खसरे को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की मांग कर रहे थे. इसी मुद्दे को लेकर कई महीनों से धरना जारी था और क्षेत्र में लगातार प्रशासनिक हलचल बनी हुई थी.

अब सरकार और प्रशासन के फैसले पर टिकी नजरें
आंदोलन खत्म होने के बाद फिलहाल क्षेत्र में राहत का माहौल है, लेकिन ग्रामीणों की नजर अब सरकार और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर बनी हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर विधायक के आश्वासन के अनुसार कार्रवाई होती है तो लंबे समय से चला आ रहा विवाद खत्म हो सकता है.

जल्द समाधान की उम्मीद में ग्रामीण
ग्रामीणों ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी विरोध को लंबे समय तक चलाना नहीं था, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान करवाना था. अब सभी को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर जल्द फैसला लेकर क्षेत्र के हित में कदम उठाएगी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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