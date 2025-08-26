Zee Rajasthan
रामदेवरा मेले के पास लगी भीषण आग, लाखों के सामान का नुकसान

Jaisalmer News: जैसलमेर में बाबा रामदेव मेले के पास एक चूड़ी-कंठी की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। प्लास्टिक का सामान होने से आग तेजी से फैली, जिससे लाखों का नुकसान हुआ.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Shankar dan
Published: Aug 26, 2025, 16:45 IST | Updated: Aug 26, 2025, 16:45 IST

रामदेवरा मेले के पास लगी भीषण आग, लाखों के सामान का नुकसान

Jaisalmer News: जैसलमेर में रामदेव का भादवा मेला इन दिनों अपने पूरे जोर-जोर से चल रहा है. ऐसे में मंगलवार की सुबह पुलिया नंबर दो के पास चूड़ी कंठी माला की दुकान लगी थी, जिसमें मनोज व्यास व कैलाश चौधरी की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से मेले में आग पकड़ ली.देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. दुकान में रखा हुआ सामान चूड़ी खिलौना कंठी माला व अन्य सभी प्रकार के वस्तु प्लास्टिक के होने की वजह से आग की चपेट में आ गए.


आग पर काबू
घटना की जानकारी मिलने पर तुरंत दमकल को सूचित किया गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंची और आग पर कुछ ही देर मे काबू पाया गया. इस घटना के बारे में दुकानदारों ने बताया कि सुबह 4:00 बजे के आसपास यह घटना घटित हुई. लेकिन मेला मैदान में लगी इस आग से किसी प्रकार की कोई जनहानी नहीं हुई, जिससे सभी लोगों ने राहत की सांस ली.

प्रशासन का सख्त कदम
पुलिस प्रशासन लगातार दुकानदार से अपील कर रहा है कि ऊपर छाया के लिए लगाए गए कनात व प्लास्टिक पर्दे नहीं लगाए. ताकि आग लगने की घटना घटित होने पर वह सीमित दायरे में ही हो सके.वहीं आग लगने से दुकानदारों का काफी नुकसान हो गया, जिससे दुकानदार मेले में काफी मायूस नजर आए. मेले में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो इसको लेकर प्रशासन और भी कड़े कदम उठा रहा है. मेंला शांतिपूर्वक चले सभी लोग सुगमता पूर्वक दर्शन करें इसको लेकर प्रशासन की पहली प्राथमिकता है.

