Jaisalmer News: खेती करने वाले माता-पिता की बेटियों ने कर दिखाया कमाल, 10वीं मेरिट में पहला-तीसरा स्थान

RBSE 10th Result 2026: कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है विपरीत हालात व परिस्थितियों में भी वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर अपना नाम अवश्य रोशन करते हैं.मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया पहली बार रिकार्ड समय में बोर्ड परिणाम जारी हुआ.ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली बालिकाओं का इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिणाम में काफी दबदबा देखने को मिला.

रितिका बनीं जिला टॉपर, कुंती और भव्या ने भी गाड़े झंडे

ग्रामीण क्षेत्र की रहने वाली बालिकाओं ने जैसलमेर जिला की मेरिट में अपना पहला स्थान दर्ज किया।बाबा रामदेव विद्या मंदिर व रामदेव पब्लिक स्कूल रामदेवरा की होनहार छात्र रितिका चौधरी ने 98.67 अंक प्राप्त कर जिला टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया. वहीं इसी विद्यालय की छात्रा कुंती कंवर ने 98.17 अंक प्राप्त किया.वह भव्या छंगानी ने 98 अंक प्राप्त किया.

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साधारण परिवार, असाधारण सफलता

ग्रामीण परिवेश में मुश्किल हालात व परिस्थितियों के बावजूद, परीक्षा परिणाम अव्वल आने पर विद्यालय के निदेशक नाथू सिंह तंवर, अगर सिंह तंवर सहित विद्यालय प्रबंधन ने मेधावी छात्र-छात्राओं के घर पहुंच कर उनको साफा माला पहनाकर विशेष रूप से अभिनंदन किया गया. इस अवसर पर मेधावी छात्र-छात्राओं ने कहा कि इसके लिए माता-पिता व गुरुजनों का सानिध्य व सहयोग रहा जिसके कारण हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं.उन्होंने बताया कि आगे जाकर प्रशासनिक सेवा में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं इसके लिए अभी से ही प्रयास कर रहे हैं. प्रति दिन नियमित रूप से अगर सात आठ घटे पढ़ाई की जाए तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है.

बता दें कि इन बच्चियों के माता-पिता खेती-बड़ी करके अपना गुजर-बसर करते हैं.लेकिन बेटियों ने अच्छे अंक प्राप्त कर परिवार व गांव का नाम रोशन किया. इसी तरह अन्य विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने भी अच्छा प्रदर्शन किया.

यह पहली बार है जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की तरफ से रिकॉर्ड कम समय में परीक्षा परिणाम जारी किया गया 12वीं के परीक्षा परिणाम से पहले दसवीं का परिणाम जारी किया गया.

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