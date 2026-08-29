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ढोल-नगाड़ों के साथ बाबा के दरबार में पहुंचा भक्तों का सैलाब! 3.5 किलो चांदी का मुखारविंद किया अर्पित

Rajasthan News: जैसलमेर के रामदेवरा में भादवा मेले का आगाज होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है. जालौर के अर्जुन सिंह 21वीं बार परिवार और समर्थकों के साथ पहुंचे. 3.5 किलो चांदी का मुखारविंद चढ़ाकर बाबा रामदेव की पूजा की और देश में खुशहाली की कामना की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Shankar dan
Published:Aug 29, 2026, 03:29 PM IST | Updated:Aug 29, 2026, 03:29 PM IST
ढोल-नगाड़ों के साथ बाबा के दरबार में पहुंचा भक्तों का सैलाब! 3.5 किलो चांदी का मुखारविंद किया अर्पित
Image Credit: जैसलमेर के रामदेवरा में भादवा मेले का आगाज होते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है.

Jaisalmer News: जैसलमेर के रामदेवरा में बाबा रामदेव के भादवा मेले की शुरुआत होने के साथ ही देशभर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है. इसी कड़ी में जालौर जिले के पादरली निवासी अर्जुन सिंह भी 21वीं बार यात्रा करके परिवार और समर्थकों के साथ रामदेवरा पहुंचे. रक्षाबंधन के दिन रामदेवरा पहुंचने की अपनी परंपरा को इस बार भी उन्होंने निभाया. उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और देश में खुशहाली की कामना को लेकर विशेष पूजा-अर्चना की.

21वीं बार रामदेवरा पहुंचे अर्जुन सिंह
अर्जुन सिंह हर साल रक्षाबंधन के दिन अपने समर्थकों के साथ जालौर से रामदेवरा पहुंचते हैं. इस बार भी वे परिवार और सैकड़ों भक्तों के साथ यहां पहुंचे. उनका कहना है कि बाबा रामदेव के आशीर्वाद से उनकी यह यात्रा हर साल पूरी होती है. कितने भी जरूरी काम हों, वे इस परंपरा में कोई कमी नहीं आने देते.

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3.5 किलो चांदी का मुखारविंद लेकर पहुंचे
इस बार भी अर्जुन सिंह अपने साथ 3.5 किलो वजन का चांदी का मुखारविंद लेकर आए. भक्त ढोल-नगाड़ों की थाप पर नाचते-गाते हुए बाबा रामदेव की समाधि स्थल तक पहुंचे. यहां चांदी का मुखारविंद बाबा रामदेव को अर्पित किया गया. इसके बाद विशेष पूजा-अर्चना कर देश में सुख-शांति और खुशहाली की कामना की गई.

ढोल-नगाड़ों के साथ उमड़ा भक्तों का सैलाब
अर्जुन सिंह के साथ एक साथ बड़ी संख्या में भक्त रामदेवरा पहुंचे. ढोल-नगाड़ों की आवाज के बीच भक्तों में काफी उत्साह नजर आया. श्रद्धालुओं के पहुंचने से बाबा रामदेव की समाधि और आसपास के इलाके में दिनभर चहल-पहल बनी रही. भादवा मेले को लेकर भक्तों में पहले से ही खास उत्साह देखने को मिल रहा है.

धर्मशाला में भक्तों को कराई प्रसादी
समाधि के दर्शन और पूजा-अर्चना के बाद अर्जुन सिंह ने स्थानीय धर्मशाला में पुजारियों और अन्य भक्तों के लिए प्रसादी की व्यवस्था की. इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे. बाबा रामदेव की समाधि समिति के पदाधिकारियों की ओर से रामदेवरा पहुंचने पर अर्जुन सिंह का स्वागत और अभिनंदन भी किया गया.

प्रशासनिक तौर पर शुरू हुआ भादवा मेला
बाबा रामदेव का भादवा मेला प्रशासनिक रूप से शुरू हो रहा है. इसके साथ ही देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं के रामदेवरा पहुंचने का सिलसिला भी तेज हो गया है. प्रमुख सड़क मार्गों पर पैदल यात्रा करके आने वाले भक्तों की भीड़ दिखाई देने लगी है. रास्तों पर जगह-जगह श्रद्धालुओं की आवाजाही से मेले का माहौल बनने लगा है.

भीड़ को देखते हुए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता
श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं. प्रमुख मार्गों और मेले से जुड़े इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है. पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है, ताकि भीड़ को नियंत्रित करने के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके. आने वाले दिनों में भक्तों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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