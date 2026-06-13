/Rajasthan: रामदेवरा पहुंचे नव नियुक्त DSP बुद्धाराम बिश्नोई, बाबा रामदेव की समाधि के किए दर्शन, बोले- लपका गिरी करने वालों पर कशेंगे नकेल

Jaisalmer News: पोकरण के नवनियुक्त पुलिस उप अधीक्षक (DSP) बुद्धाराम बिश्नोई शनिवार को रामदेवरा पहुंचे. उन्होंने अपना नया कार्यभार ग्रहण करने से ठीक पहले जन-जन के आराध्य देव बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और देश-प्रदेश में अमन, चैन व खुशहाली की कामना के साथ विधि-विधान से विशेष पूजा-अर्चना की.

समाधि समिति ने साफा व शाल ओढ़ाकर किया भव्य स्वागत

पहली बार रामदेवरा आगमन पर बाबा रामदेव समाधि समिति कार्यालय में नवनियुक्त डीएसपी का भव्य स्वागत किया गया. समिति के पदाधिकारियों ने बुद्धाराम बिश्नोई को साफा पहनाया, माला पहनाई और शाल ओढ़ाकर उनका अभिनंदन किया. इस दौरान डीएसपी बिश्नोई ने समाधि समिति के पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने रामदेवरा के वार्षिक भादवा मेले और आम दिनों में देश के कोने-कोने से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ व सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली.

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16 जून को दूज पर उमड़ेगी भारी भीड़, सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार

आगामी 16 जून को आषाढ़ माह की दूज (बाबे री दूज) के अवसर पर रामदेवरा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने वाला है. इस संबंध में डीएसपी ने वीआईपी और आम श्रद्धालुओं के लिए किए जाने वाले सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की.बता दें कि प्रत्येक दूज के अवसर पर करीब 3 से 4 लाख लोग बाबा की समाधि के दर्शन करने रामदेवरा पहुंचते हैं.डीएसपी बिश्नोई ने कहा, 'हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कतारों में खड़े प्रत्येक श्रद्धालु को प्राथमिकता के साथ सुगमता से दर्शन हों. किसी भी भक्त को दर्शन के दौरान कोई असुविधा या परेशानी नहीं होनी चाहिए.'

'लपका गिरी' करने वालों की अब खैर नहीं, कानून व्यवस्था होगी मजबूत

मीडिया से रूबरू होते हुए डीएसपी बुद्धाराम बिश्नोई भावुक भी नजर आए. उन्होंने कहा कि बाबा की इस पावन नगरी में सेवा करने का अवसर मिलना बड़े सौभाग्य और किस्मत की बात है.

डीएसपी बिश्नोई की सख्त चेतावनी

'रामदेवरा की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा. धार्मिक नगरी में आने वाले भोले-भाले जातरुओं (श्रद्धालुओं) को परेशान करने वाले और 'लपका गिरी' (दलाली व ठगी) करने वाले असामाजिक तत्वों पर तत्परता से कड़ी नकेल कसी जाएगी. अपराधियों के लिए यहां कोई जगह नहीं होगी.'