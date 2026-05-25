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बाबा रामदेवरा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, समाधि समिति ने दर्शन का समय बढ़ाया, अब इस समय तक हो सकेंगे दर्शन

Rajasthan News: जैसलमेर के रामदेवरा में बाबा रामदेव समाधि समिति ने दर्शन का समय रात 9:30 बजे तक बढ़ा दिया है. इससे रात 8:30 बजे रानीखेत ट्रेन से आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को उसी रात सुगमता से दर्शन करने की बड़ी और स्थाई सुविधा मिल गई है.

Edited byArti PatelReported byShankar dan
Published: May 25, 2026, 12:10 PM|Updated: May 25, 2026, 12:10 PM
बाबा रामदेवरा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, समाधि समिति ने दर्शन का समय बढ़ाया, अब इस समय तक हो सकेंगे दर्शन
Image Credit: Rajasthan News

Jaisalmer News: पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों नौतपा की शुरुआत के साथ ही पारा 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. लेकिन इस भीषण और झुलसाने वाली गर्मी के बावजूद लोक देवता बाबा रामदेव की कर्मस्थली रामदेवरा में भक्तों की आस्था के आगे मौसम बेअसर साबित हो रहा है और श्रद्धालुओं की आवक लगातार जारी है.

इसी बीच, देश के कोने-कोने से आने वाले हजारों जातरुओं (श्रद्धालुओं) की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाबा रामदेव समाधि समिति ने एक बेहद सराहनीय और ऐतिहासिक स्थाई निर्णय लिया है. समिति ने रात्रि के समय बाबा की समाधि के पट मंगल (बंद) होने के समय को आधा घंटा और आगे बढ़ा दिया है, जिससे अब दूर-दराज से आने वाले यात्रियों को दर्शन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.

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अब सुबह 5:00 से रात 9:30 बजे तक खुले रहेंगे पट
समाधि समिति द्वारा किए गए नए स्थाई बदलाव के बाद अब मंदिर का समय और सुगम हो गया है.पूर्व में बाबा रामदेव जी की समाधि के पट रात्रि 9:00 बजे मंगल हो जाते थे, जिससे देरी से पहुंचने वाले भक्तों को मायूस होना पड़ता था. अब प्रतिदिन बाबा की समाधि के पट सुबह 5:00 बजे खुलकर लगातार रात्रि 9:30 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे. इस आधे घंटे की बढ़ोतरी से हर दिन हजारों भक्तों को बाबा की चौखट पर शीश नवाने का सुलभ अवसर मिलेगा.

रानीखेत एक्सप्रेस के यात्रियों की बड़ी परेशानी हुई दूर
दरअसल, समाधि समिति के इस फैसले के पीछे काठगोदाम से चलकर जैसलमेर को जाने वाली रानीखेत एक्सप्रेस के यात्रियों की एक बड़ी व्यावहारिक समस्या थी.रानीखेत एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना रात को करीब 8:30 बजे रामदेवरा रेलवे स्टेशन पहुंचती है. स्टेशन से उतरकर मंदिर परिसर तक पहुंचते-पहुंचते रात के 9:00 बज जाते थे और ठीक उसी समय पट बंद हो जाते थे. इस वजह से इस ट्रेन से आने वाले हजारों भक्त रात्रि को दर्शन करने से वंचित रह जाते थे. अब रात 9:30 बजे तक पट खुले रहने से इस ट्रेन के यात्री सीधे मंदिर पहुंचकर सुगमता से दर्शन कर सकेंगे. खास बात यह है कि यही ट्रेन वापस सुबह 5:00 बजे रामदेवरा से अपने गंतव्य के लिए रवाना होती है. ऐसे में भक्त रात को दर्शन कर, सुबह इसी ट्रेन से तुरंत वापस अपने घरों को लौट सकते हैं, जिससे उनका समय और होटल का खर्च दोनों बचेगा.

श्रद्धालुओं में भारी प्रसन्नता, समिति ने किए विशेष इंतजाम
दर्शन का समय बढ़ने से न केवल रानीखेत ट्रेन के यात्रियों बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों से निजी वाहनों और बसों के जरिए रात 9:00 बजे के बाद रामदेवरा पहुंचने वाले आम जातरुओं में भी भारी हर्ष और प्रसन्नता का माहौल है. श्रद्धालुओं का कहना है कि इस फैसले से देर रात होने वाली आपाधापी से बड़ी राहत मिली है. वहीं, भीषण गर्मी और नौतपा को देखते हुए समाधि समिति द्वारा परिसर में ठंडे पानी, छाया और कतारों में सुगम दर्शन के लिए लगातार विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जा रही हैं.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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