रामदेवरा में पानी नहीं जहर बह रहा है! लोगों ने कहा... अब करेंगे बड़ा आंदोलन

Jaisalmer News: जैसलमेर के धार्मिक स्थल रामदेवरा में पीने के पानी की समस्या ने एक गंभीर रूप ले लिया है. यहां के निवासियों को न केवल पानी की नियमित सप्लाई नहीं मिल रही है, बल्कि घरों की पाइप लाइनों से गटर का बदबूदार और प्रदूषित पानी आ रहा है, जिससे लोगों में जलदाय विभाग के खिलाफ भारी रोष है.

गंदे पानी से बढ़ी परेशानी

ग्रामीणों का कहना है कि रामदेवरा रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली मुख्य पाइपलाइन में पिछले काफी समय से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है. यह पानी इतना प्रदूषित है कि यह पीने लायक बिलकुल नहीं है, फिर भी मजबूरी में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. कई लोगों को पानी की गुणवत्ता से जुड़ी

बीमारियों का डर सता रहा है.

प्रशासन से शिकायत, कोई कार्रवाई नहीं

इस गंभीर समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों और रामदेवरा के सरपंच को इस मुद्दे से अवगत कराया है. उन्होंने गंदे पानी के वीडियो बनाकर भी अधिकारियों को भेजे हैं ताकि उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास हो सके. लेकिन, इसके बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही पाइपलाइन को ठीक कर पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं की गई, तो वे जलदाय विभाग के खिलाफ बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे. उनका कहना है कि रामदेवरा जैसे पवित्र धार्मिक स्थल पर इस तरह का प्रदूषित पानी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है. लोगों में निराशा और गुस्सा साफ देखा जा सकता है, और वे इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं.

