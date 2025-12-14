राजस्थान का वो मंदिर, जहां 1965 में गिरे थे बम, आज भी BSF करती है देखरेख

Do You Know: जैसलमेर से करीब 120 किलोमीटर दूर थार रेगिस्तान के बीच स्थित तन्नोट माता मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत-पाकिस्तान युद्ध 1965 के एक चमत्कार का जीता जागता प्रमाण है. इस मंदिर की स्थापना भाटी राजपूत नरेश तणुराव ने विक्रम संवत 828 में की थी.

युद्ध का चमत्कार और आस्था का केंद्र

तन्नोट माता को देवी हिंगलाज (जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थापित हैं) का पुनर्जन्म माना जाता है. इस मंदिर से जुड़ी सबसे बड़ी और अविश्वसनीय घटना 1965 के लोंगेवाला युद्ध के दौरान हुई थी.

युद्ध के समय पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर पर लगभग 3000 से अधिक बम और गोले दागे. स्थानीय लोगों और BSF जवानों के अनुसार , इनमें से एक भी गोला मंदिर परिसर में नहीं फटा. यह घटना लोगों की आस्था को और भी दृढ़ करती है.

मंदिर का प्रबंधन और देखभाल

युद्ध समाप्त होने के बाद से, इस मंदिर का प्रबंधन और देखभाल की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल (BSF) ट्रस्ट द्वारा संभाली जाती है. BSF के जवान यहां पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना करते हैं. दर्शन और यात्रा का समययह मंदिर आस-पास के गांवों के निवासियों के साथ-साथ BSF जवानों की आस्था का प्रमुख केंद्र है.

मंदिर सप्ताह भर सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है, और प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है.मंदिर घूमने के लिए सबसे सुविधाजनक समय नवंबर से जनवरी के बीच है, जब रेगिस्तानी इलाका होने के कारण मौसम सुहावना रहता है. तन्नोट माता मंदिर हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है, जो हर यात्री को आस्था और राष्ट्रभक्ति के संगम का अनुभव कराता है.

