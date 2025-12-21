Zee Rajasthan
Jaisalmer News: गुजराती सैलानियों से रोशन हुई स्वर्णनगरी, हर गली में छाई रौनक

स्वर्णनगरी इन दिनों गुजराती सैलानियों से रोशन है. सुबह-शाम के समय शहर के पर्यटन स्थलों बाजार में कदम रखने तक की जगह नहीं मिल रही है. सैलानियों की आवक से पर्यटन व्यवसायी उत्साहित है और आगामी दिनों में बेहतर सीजन की उम्मीद लगाए बैठे हैं. 
 

Jaisalmer News: स्वर्णनगरी में हर साल हजारों की संख्या में गुजराती सैलानी आते हैं. इनकी शुरुआत दीवाली के एक दिन बाद से होती है. इस बार भी बड़ी तादाद में गुजराती सैलानी जैसलमेर पहुंच रहे हैं. हालांकि पर्यटन व्यवसायियों के अनुसार गत वर्षों की तुलना में उनकी आवक ज्यादा है. जैसलमेर में गत तीन चार दिनों से शहर में रौनक छाई हुई है. आगामी नए साल तक यह सीजन जारी रहेगी. पर्यटन स्थल हो या सड़क, गलियों हो या मुख्य चौराहा, होटल हो या रेस्टोरेंट..

स्वर्णनगरी हर जगह गुजराती सैलानी ही नजर आ रहे हैं. हर दिन सैकड़ो गुजराती लंबा फासला तय कर यहां पहुंच रहे हैं. पर्यटन से जुड़े व्यवसायी अब गुजराती पर्यटकों के आगमन का इंतजार कर रहे थे और अब उनकी बांछे खिली हुई नजर आ रही है.
स्वर्णनगरी में गुजराती पर्यटकों के आगमन से व्यवसायियों के चेहरों पर छाई उदासी दूर हुई है. गुजराती सैलानियों के आगमन ने पर्यटन व्यवसाय में फिर से जान फूंक दी है. अच्छी सीजन की संभावना को देखते हुए अधिकांश व्यवसाइयों ने अपनी होटलों और रेस्टोरेंट में नये वर्ष के आगमन से पूर्व ही रंग-रोगन करवा दिया था और सजावट कर तैयारियां पूरी कर ली थी.

पर्यटन से जुड़े व्यवसायी अब गुजराती पर्यटकों के आगमन का इंतजार कर रहे थे और अब उनकी बांछे खिली हुई नजर आ रही है. सीजन को देखते हुए होटलों में मरम्मत, रंगरोगन और सजावट का कार्य भी पूरा हो गया है. इधर, पर्यटन व्यवसाइयों ने इस कारोबार से जुड़े गाइड, कैमल सफारी संचालक और लोक कलाकारों की मंडलियों को बुक करना शुरू कर दिया है. वहीं, पर्यटकों के खिले चेहरे ये बता रहे हैं की उनको स्वर्णनगरी की छटा कितनी भा रही है.
यह स्वर्णनगरी की कलात्मक सुंदरता, बारीक नक्काशी कार्य व उत्कृष्ट स्थापत्य कला का ही चुंबकीय आकर्षण है कि सैलानी यहां बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं. यहीं नहीं गुजरात के साथ कही राज्यों से स्कूली और कॉलेज विद्यार्थियों के दल यहां पहुंचने लगे हैं. जैसलमेर मे बिताए गए आनंद के पलों को अविस्मरणीय यादों के रूप में संजोए ये मेहमान जब यहां से रवाना होते है तो फिर से आने का मानस अवश्य बनाते हैं.

यूं तो शारदीय नवरात्रा से पहले ही देशी-विदेशी सैलानियो की रेलमपेल शुरू हो गई थी. दुर्गा पूजा के बाद बंगाली सैलानी यहां पहुंच रहे हैं. अब दीपावली के दिन से ही गुजराती सैलानियों की बंपर संख्या में आगमन यहां होने लगा है. नए साल के जश्न को लेकर स्वर्णनगरी में गुजराती सैलानियों का सैलाब इन दिनों अपने उफान पर दिखाई दे रहा है. शहर के प्रमुख रेस्टोरेंट, हैण्डीक्राफ्ट की दुकान व रेडीमेड शो रूम पर गुजराती पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है. सम के विख्यात रेतीले टीलों पर भी ये पर्यटक रेगिस्तानी जहाज की सवारी करने पहुंच रहे हैं और सम के रीतेले टीलों पर मखमली शाम भी बिताते है.
