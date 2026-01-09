रामगढ़ में बाइक पर जमी बर्फ और डीडवाना में चलती कार बनी आग का गोला, हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के समर्थन में महापंचायत, पढ़ें राजस्थान की आज की वायरल खबरें

Rajasthan Viral News: आज राजस्थान में कई खबरें वायरल रहीं. हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री के समर्थन में महापंचायत की घोषणा हुई. रणथंभौर से टाइगर शिफ्ट किया गया. रामगढ़ में कड़ाके की सर्दी, डीडवाना में कार में आग, कोटा में नहर हादसा और उदयपुर में रॉयल वेडिंग सुर्खियों में रही.
Rajasthan Viral News: आज राजस्थान में अलग-अलग जिलों से ऐसी खबरें सामने आईं, जिन्होंने आम लोगों का ध्यान खींचा और सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक चर्चा का माहौल बना दिया. कहीं विकास परियोजना को लेकर माहौल बदला, कहीं वन्यजीवों की शिफ्टिंग सुर्खियों में रही, तो कहीं कड़ाके की ठंड, सड़क हादसे और हादसों ने लोगों को झकझोर दिया. वहीं उदयपुर में रॉयल वेडिंग की तैयारियां भी चर्चा में रहीं. पेश हैं आज की राजस्थान की प्रमुख वायरल खबरें.
हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है. अब स्थानीय नागरिक फैक्ट्री के समर्थन में सामने आए हैं. क्षेत्र के लोगों ने “फैक्ट्री लगाओ, क्षेत्र में खुशहाली लाओ” संघर्ष समिति का गठन किया है. नागरिकों का कहना है कि फैक्ट्री लगने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा. इसी मांग को लेकर 5 फरवरी को टिब्बी में महापंचायत बुलाने की घोषणा की गई है. इसके लिए एसडीएम टिब्बी को ज्ञापन सौंपकर अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था की मांग भी की गई है. वहीं कुछ लोगों पर बाहरी तत्वों को बुलाकर माहौल खराब करने के आरोप भी लगाए गए हैं.
सवाई माधोपुर से बड़ी खबर सामने आई है. रणथंभौर नेशनल पार्क से एक मेल टाइगर को शिफ्ट किया जा रहा है. मेल टाइगर T-2408 को ट्रेंकुलाइज कर वन विभाग की टीम मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के लिए रवाना हुई. यह बाघ रणथंभौर के लाहपुर क्षेत्र में विचरण करता था. डीएफओ मानस सिंह की देखरेख में यह पूरी कार्रवाई की गई. वन विभाग का कहना है कि रणथंभौर में बाघों की बढ़ती संख्या को संतुलित रखने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिसके लिए NTCA से अनुमति ली गई थी.
जैसलमेर जिले के सीमावर्ती रामगढ़ क्षेत्र में सर्दी का सितम लगातार जारी है. दो दिनों से घना कोहरा और बर्फीली हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. शुक्रवार को तापमान जमाव बिंदु तक पहुंच गया. सुबह वाहनों पर जमी ओस बर्फ में तब्दील हो गई और बाइक की सीट पर बर्फ की परत नजर आई. गलन भरी सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव तापते दिखे और ऊनी कपड़ों में लिपटे रहे. सर्दी के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हुई है.
डीडवाना में एक बड़ा हादसा टल गया, जब चलती अल्टो कार अचानक आग का गोला बन गई. दीनदारपुरा क्षेत्र में राजधानी होटल के पास कार में सवार दो युवक समय रहते बाहर कूद गए और उनकी जान बच गई. बताया गया कि कार की एक मोटरसाइकिल से हल्की भिड़ंत के बाद दोनों युवक वापस लौट रहे थे, तभी इंजन से धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग लग गई. दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन कार पूरी तरह जल गई.
कोटा से भी दर्दनाक खबर सामने आई है. नहर किनारे मौज-मस्ती करने पहुंचे पांच युवकों में से एक युवक तन्मय पानी लेने के लिए नहर में उतरा और तेज बहाव में बह गया. उसे बचाने के लिए मानवेन्द्र भी नहर में कूद पड़ा. साथियों ने तन्मय को तो बचा लिया, लेकिन मानवेन्द्र बह गया. गोताखोरों ने कड़ाके की ठंड में चार घंटे तक रेस्क्यू चलाया. पुलिस ने शव को एमबीएस मोर्चरी में रखवाया है. उल्लेखनीय है कि पहले भी घटनाओं को देखते हुए नहर क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड और पाबंदी लगाई गई थी.
उदयपुर एक बार फिर रॉयल वेडिंग का गवाह बनने जा रहा है. फिल्म अभिनेत्री कृति सेनन की बहन नूपुर सेनन 11 जनवरी को सिंगर स्टीफन बेन के साथ विवाह बंधन में बंधेंगी. उदय सागर झील के बीच स्थित एक लग्जरी होटल में शादी की रस्में आज से शुरू हो रही हैं. हल्दी, मेहंदी और संगीत समारोह के लिए होटल में भव्य तैयारियां की गई हैं. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और शादी से जुड़ी जानकारी गोपनीय रखने के निर्देश दिए गए हैं.
कोटा के महावीर नगर इलाके से एक संदिग्ध मौत का मामला भी सामने आया है. हरिओम नगर में घर की छत पर घूमते समय युवक श्यामबिहारी सुमन अचानक गिर पड़ा. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा लिया है और मामले की जांच की जा रही है.