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Rajathan News: खेतोलाई गांव में अज्ञात कारणों से एक साथ चार राज्य पशु ऊंटो की मौत, ...प्रशासन से जांच और मुआवजे की मांग

Rajathan News: जैसलमेर के खेतोलाई गांव में अज्ञात कारणों से एक साथ 4 ऊंटों की मौत हो गई और कई घायल हैं. पीड़ित ऊंट पालक संजय विश्नोई ने बताया कि डॉक्टर प्रदीप कुमार इलाज में जुटे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच और मुआवजे की गुहार लगाई है.

Edited byArti PatelReported byShankar dan
Published: May 27, 2026, 03:39 PM|Updated: May 27, 2026, 03:39 PM
Rajathan News: खेतोलाई गांव में अज्ञात कारणों से एक साथ चार राज्य पशु ऊंटो की मौत, ...प्रशासन से जांच और मुआवजे की मांग
Image Credit: Jaisalmer Camel Death

Jaisalmer Camel Death: जैसलमेर के लाठी क्षेत्र के खेतोलाई गांव में एक ऊंट पालक के बाड़े में बेठे चार राज्य पशु ऊंटो कि अचानक मौत हो गई.अचानक एक साथ चार ऊंटों कि मौत के बाद क्षेत्र के ऊंट पालकों में हड़कंप मच गया. ऊंटों की मौत से ऊंटपालक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है. ऊंट पालक ने जिला प्रशासन से ऊंटो कि मौत कि‌ जांच कर मुआवजा देने कि मांग कि है.

जंगल से चरकर लौटे थे ऊंट, देर शाम बाड़े में तड़पते मिले

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खेतोलाई गांव के ऊंट पालक संजय विश्नोई पुत्र सुखराम बिश्नोई ने कहा कि उनके पास 150 से अधिक ऊंट है. वे ऊंटों को चरने के लिए गांव के पास स्थित जंगल में छोड़ते हैं. हमेशा कि भांति उन्होंने ऊंटों के झुंड को खेतोलाई गांव के पास जंगल में चरने के लिए छोड़ा.शाम को सभी ऊंट विचरण करने के बाद वापस बाड़े में आए थे‌।देर‌ शाम को वो बाड़े में ऊंटों को संभालने के लिए गया. इस दौरान वहां पर ऊंटों चार ऊंटों को मृत अवस्था में देख कर उसके होश उड़ गए. इसके अलावा 3-4 ऊंट उनके पास घायलावस्था में तड़प रहे थे.

डॉक्टर पहुंचे मौके पर

घटना को लेकर ऊंटपालक की ओर से स्थानीय पशुचिकित्साधिकारी को सूचना दी.सूचना मिलने के बाद स्थानीय पशुचिकित्साधिकारी डाक्टर प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे.उन्होंने घायल ऊंटों का प्राथमिक उपचार किया.लेकिन ऊंटों के मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया. पशु पालक ने प्रशासन से मृत ऊंटों का पोस्टमॉर्टम करवाने की मांग की है.

पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग
ग्रामीण पंकज विश्नोई ने बताया कि पिछले वर्ष भी पीड़ित ऊंट पालक संजय विश्नोई के अज्ञात कारणों से एक दर्जन से अधिक ऊंटों की मौत हो गई थी.वही अब 04 ऊंटों की अचानक मौत हो जाने से पशु पालक को नुकसान हुआ है.इलाके के लोगों ने पीड़ित संजय विश्नोई को प्रशासन से मुआवजा दिए जाने के साथ ऊंटों कि मौत को लेकर जांच करने कि मांग की है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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