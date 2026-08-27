/रक्षाबंधन पर राजसमंद पुलिस का "रक्षा का वचन" अभियान, नियम तोड़ने वालों को चालान की जगह मिले हेलमेट और राखी

Rajsamand Police Campaign on Raksha Bandhan: राजस्थान के राजसमंद में सड़क सुरक्षा को लेकर रक्षाबंधन के मौके पर पुलिस ने अनोखा जागरूकता अभियान चलाया. राजसमंद पुलिस द्वारा चलाए गए 'रक्षा का वचन' अभियान के तहत बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाहन चलाने वाले लोगों का चालान काटने के बजाय उन्हें राखी बांधी गई और भविष्य में यातायात नियमों को पालन करने का संकल्प दिलाया गया. पुलिस के इस अनूठे अभियान का उद्देश्य लोगों को कार्रवाई के डर से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और भावनात्मक संदेश के जरिए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना रहा. पुलिस का ये अभियान लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रही है.

छात्राओं और महिला पुलिसकर्मियों ने बांधी राखी

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राजसमंद में अलग-अलग स्थानों पर सरकारी स्कूलों की छात्राओं और महिला पुलिसकर्मियों ने बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले लोगों को राखी बांधी. इस दौरान गाड़ी चलाने वाले लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लिया गया. वहीं वाहन चालकों से छात्राओं ने कहा कि "सुरक्षित घर लौटिए, क्योंकि कोई आपका इंतजार कर रहा है." इस भावनात्मक संदेश से लोगों को अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनने की अपील की गई.

चालान की जगह बांटे हेलमेट

"रक्षा का वचन" अभियान के दौरान राजसमंद पुलिस ने कई वाहन चालकों को नि:शुल्क हेलमेट वितरित किए. अभियान के दौरान लोगों को तेज रफ्तार, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने से होने वाले हादसों के प्रति भी जागरूक भी किया गया. इस अभियान के तहत बिना हेलमेट के पकड़े गए लोगों को यातायात नियमों का महत्व समझाया गया. पुलिस और छात्राओं ने पोस्टर, तिलक और राखी के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया.

SP हेमंत कलाल को बांधा रक्षासूत्र

अभियान के तहत ब्रह्माकुमारी संस्थान की बहनों ने राजसमंद SP हेमंत कलाल को भी रक्षासूत्र बांधा. कार्यक्रम में SC/ST सेल की DSP सेजल शेखावत, RPS बंशीलाल, RPS नेत्रपाल सिंह सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

सड़क सुरक्षा को लेकर भावनात्मक संदेश

राजसमंद पुलिस के "रक्षा का वचन" अभियान को तहत यातायात नियमों के पालन को रक्षाबंधन की भावना से जोड़ा गया. अभियान के दौरान पुलिस ने लोगों से अपील की. इस अभियान के जरिए पुलिस ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि एक छोटी सी सावधानी सड़क हादसे में किसी की जान बचा सकती है. अभियान के दौरान वाहन चालकों ने भी भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लिया.

