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रक्षाबंधन पर राजसमंद पुलिस का "रक्षा का वचन" अभियान, नियम तोड़ने वालों को चालान की जगह मिले हेलमेट और राखी

Rajsamand Police Campaign on Raksha Bandhan: राजसमंद में रक्षाबंधन के मौके पर पुलिस ने "रक्षा का वचन" अभियान चलाकर सड़क सुरक्षा का अनोखा संदेश दिया. बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों का चालान करने के बजाय छात्राओं और महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें राखी बांधी और यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प दिलाया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Published:Aug 27, 2026, 09:58 PM IST | Updated:Aug 27, 2026, 09:58 PM IST
रक्षाबंधन पर राजसमंद पुलिस का "रक्षा का वचन" अभियान, नियम तोड़ने वालों को चालान की जगह मिले हेलमेट और राखी
Image Credit: Rajsamand Police Campaign on Raksha Bandhan

Rajsamand Police Campaign on Raksha Bandhan: राजस्थान के राजसमंद में सड़क सुरक्षा को लेकर रक्षाबंधन के मौके पर पुलिस ने अनोखा जागरूकता अभियान चलाया. राजसमंद पुलिस द्वारा चलाए गए 'रक्षा का वचन' अभियान के तहत बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाहन चलाने वाले लोगों का चालान काटने के बजाय उन्हें राखी बांधी गई और भविष्य में यातायात नियमों को पालन करने का संकल्प दिलाया गया. पुलिस के इस अनूठे अभियान का उद्देश्य लोगों को कार्रवाई के डर से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी और भावनात्मक संदेश के जरिए सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना रहा. पुलिस का ये अभियान लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोर रही है.

छात्राओं और महिला पुलिसकर्मियों ने बांधी राखी

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राजसमंद में अलग-अलग स्थानों पर सरकारी स्कूलों की छात्राओं और महिला पुलिसकर्मियों ने बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले लोगों को राखी बांधी. इस दौरान गाड़ी चलाने वाले लोगों से यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लिया गया. वहीं वाहन चालकों से छात्राओं ने कहा कि "सुरक्षित घर लौटिए, क्योंकि कोई आपका इंतजार कर रहा है." इस भावनात्मक संदेश से लोगों को अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार बनने की अपील की गई.

चालान की जगह बांटे हेलमेट

"रक्षा का वचन" अभियान के दौरान राजसमंद पुलिस ने कई वाहन चालकों को नि:शुल्क हेलमेट वितरित किए. अभियान के दौरान लोगों को तेज रफ्तार, बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने से होने वाले हादसों के प्रति भी जागरूक भी किया गया. इस अभियान के तहत बिना हेलमेट के पकड़े गए लोगों को यातायात नियमों का महत्व समझाया गया. पुलिस और छात्राओं ने पोस्टर, तिलक और राखी के माध्यम से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया.

SP हेमंत कलाल को बांधा रक्षासूत्र

अभियान के तहत ब्रह्माकुमारी संस्थान की बहनों ने राजसमंद SP हेमंत कलाल को भी रक्षासूत्र बांधा. कार्यक्रम में SC/ST सेल की DSP सेजल शेखावत, RPS बंशीलाल, RPS नेत्रपाल सिंह सहित पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

सड़क सुरक्षा को लेकर भावनात्मक संदेश

राजसमंद पुलिस के "रक्षा का वचन" अभियान को तहत यातायात नियमों के पालन को रक्षाबंधन की भावना से जोड़ा गया. अभियान के दौरान पुलिस ने लोगों से अपील की. इस अभियान के जरिए पुलिस ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि एक छोटी सी सावधानी सड़क हादसे में किसी की जान बचा सकती है. अभियान के दौरान वाहन चालकों ने भी भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने का संकल्प लिया.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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