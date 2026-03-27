UP पुलिस के मदद से जैसलमेर में संदिग्ध युवक गिरफ्तार, मोबाइल डेटा से हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में सुरक्षा एजेंसियों ने हैरान करने वाला खुलासा किया, जहां संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने पर एक संदिग्ध युवक को डिटेन किया है. युवक के पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों में भी हड़कंप मचा हुआ है.

प्राथमिक जांच में संदिग्ध युवक के मोबाइल नंबर कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जुड़े हैं, जिनका काम देश विरोधी व सांप्रदायिक दंगों को भड़काने का है. ऐसे में सुरक्षा एजेंसी चौकन्ना होकर संदिग्ध युवक से पड़ताल करने में जुट गई है. बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों ने यह कार्रवाई यूपी पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर की.

गिरफ्त में आया देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त संदिग्ध युवक

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ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के चलते भारत की सुरक्षा एजेंसियां और सीमा सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है. ऐसी स्थिति में भारत पाकिस्तान सीमा पर लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं. इस बीच जैसलमेर के नहरी क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध युवक राजू राम को डिटन किया है, जो नाचना थाना क्षेत्र के बहला से पकड़ा गया है.

युवक राजूराम बीकानेर के लूणकरणसर क्षेत्र का रहने वाला है, जो यहां खेती का कार्य करता था. सुरक्षा एजेसियों ने जब राजूराम को डिटेन किया, तो उसके मोबाइल की पड़ताल से हैरान रह गई. मोबाइल से कई आपत्तिजनक तथ्य प्राप्त हुए हैं. यूपी पुलिस की ओर से सुरक्षा एजेंसियों को राजूराम के संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाएं जाने के इनपुट मिले थे. इसी के चलते सुरक्षा एजेंसियों ने नजर रखते हुए उसे दबोच लिया.

देश विरोधी ग्रुपों से युवक का कनेक्शन आया सामने

सुरक्षा एजेंसियों की ओर से पकड़े गए संदिग्ध युवक से प्रारंभिक पड़ताल में हैरान कर देने वाली बात सामने आई है. इसमें उसके मोबाइल की जांच की गई, तो उसके नंबर कई ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप से कनेक्ट पाए गए, जो देश विरोधी और सांप्रदायिक दंगों को भड़काने का काम करते हैं. ऐसे में जब यह जानकारी सुरक्षा एजेंसी को लगी, तो वह और भी चौकन्नी हो गई.

बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश में पुलिस को एक संदिग्ध ग्रुप के बारे में जानकारी लगी. इसमें पुलिस ने कुछ युवकों का पकड़ा है. उन्हीं से मिले इनपुट के आधार पर इसमें कुछ युवक राजस्थान के भी बताए गए. इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय हो गईं, जहां जैसलमेर में संदिग्ध युवक राजू राम को दबोचने में कामयाबी मिली है. इधर युवक से पूछताछ के लिए सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान शुरू हो कर दिया है, जहां बड़े खुलासे होने की संभावना है.

