/रामदेवरा मेले में अनोखी पहल, गैस सिलेंडर छोड़ लकड़ी के चूल्हे पर बन रहा नाश्ता

राज्य चुनें
Ramdevra Mela 2026: राजस्थान के जैसलमेर के रामदेवरा मेला में अब तक 70 लाख के करीब लोग पहुंच चुके हैं. ऐसे में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सहित सैकड़ों होटल, ढाबे और दुकानों पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में गैस सिलेंडर की खपत हो रही है.
गैस खपत कम करने का संदेश
वहीं स्वयंसेवी संस्था चलाने वाले ओमप्रकाश विश्नोई ने मेले में आमजन को गैस खपत कम करने का संदेश दिया है. इसलिए वे संस्था चलाते हुए भी गैस टंकियों का उपयोग नहीं करके परंपरागत लकड़ियों के चूल्हे पर अपने सामग्री बनाकर काम चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों गैस की किल्लत देखने को मिली थी, जिसमें घर में रहने वाले लोगों को खाना बनाने के लिए भी गैस नहीं मिला था. ऐसे में यहां पर प्रतिदिन हजारों गैस टंकियों की खपत की जा रही है, जो उचित नहीं है.
आमजन को इस ओर ध्यान देते हुए कम से कम गैस की खपत करनी चाहिए. मेला परिसर में सेवा समिति के माध्यम से आने वाले भक्तों के लिए जोधपुरी मिर्ची वड़े, समोसे, कोफ्ते, मावे की कचोरी, गरमा-गरम चाय सहित अन्य प्रकार के नाश्ते बनाकर सेवा कर रहे हैं.
25 दिनों से चूल्हा जलाकर भक्तों की सेवा
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सूखी लकड़ियों की कमी नहीं है. इन लकड़ियों का उपयोग करते हुए वह पिछले 25 दिनों से चूल्हा जलाकर भक्तों की सेवा कार्य कर रहे हैं, जो काफी लोगों को पसंद भी आ रहा है. लकड़ी के चूल्हे पर बना खाद्य सामग्री गैस चूल्हे की अपेक्षा काफी स्वादिष्ट भी होता है. जहां जितनी आवश्यक हो उसी के अनुसार गैस की खपत करनी चाहिए.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!