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रामदेवरा मेले में अनोखी पहल, गैस सिलेंडर छोड़ लकड़ी के चूल्हे पर बन रहा नाश्ता

Ramdevra Mela 2026: रामदेवरा मेले में अब तक करीब 70 लाख श्रद्धालु पहुंच चुके हैं. मेले में गैस सिलेंडर की बढ़ती खपत के बीच स्वयंसेवी संस्था संचालक लकड़ी के चूल्हे पर नाश्ता बनाकर भक्तों की सेवा कर रहे हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Shankar dan
Published:Sep 18, 2026, 03:45 PM IST | Updated:Sep 18, 2026, 03:45 PM IST
रामदेवरा मेले में अनोखी पहल, गैस सिलेंडर छोड़ लकड़ी के चूल्हे पर बन रहा नाश्ता
Image Credit: Ramdevra Mela 2026

Ramdevra Mela 2026: राजस्थान के जैसलमेर के रामदेवरा मेला में अब तक 70 लाख के करीब लोग पहुंच चुके हैं. ऐसे में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाएं सहित सैकड़ों होटल, ढाबे और दुकानों पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में गैस सिलेंडर की खपत हो रही है.

गैस खपत कम करने का संदेश

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वहीं स्वयंसेवी संस्था चलाने वाले ओमप्रकाश विश्नोई ने मेले में आमजन को गैस खपत कम करने का संदेश दिया है. इसलिए वे संस्था चलाते हुए भी गैस टंकियों का उपयोग नहीं करके परंपरागत लकड़ियों के चूल्हे पर अपने सामग्री बनाकर काम चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों गैस की किल्लत देखने को मिली थी, जिसमें घर में रहने वाले लोगों को खाना बनाने के लिए भी गैस नहीं मिला था. ऐसे में यहां पर प्रतिदिन हजारों गैस टंकियों की खपत की जा रही है, जो उचित नहीं है.

आमजन को इस ओर ध्यान देते हुए कम से कम गैस की खपत करनी चाहिए. मेला परिसर में सेवा समिति के माध्यम से आने वाले भक्तों के लिए जोधपुरी मिर्ची वड़े, समोसे, कोफ्ते, मावे की कचोरी, गरमा-गरम चाय सहित अन्य प्रकार के नाश्ते बनाकर सेवा कर रहे हैं.

25 दिनों से चूल्हा जलाकर भक्तों की सेवा

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सूखी लकड़ियों की कमी नहीं है. इन लकड़ियों का उपयोग करते हुए वह पिछले 25 दिनों से चूल्हा जलाकर भक्तों की सेवा कार्य कर रहे हैं, जो काफी लोगों को पसंद भी आ रहा है. लकड़ी के चूल्हे पर बना खाद्य सामग्री गैस चूल्हे की अपेक्षा काफी स्वादिष्ट भी होता है. जहां जितनी आवश्यक हो उसी के अनुसार गैस की खपत करनी चाहिए.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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