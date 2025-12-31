लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे रामदेवरा, केक काटकर करेंगे नए साल का स्वागत

Jaisalmer News: नववर्ष को लेकर इन दिनों भक्तों में काफी जोश और उत्साह हिलोरे मारता हुआ दिखाई दे रहा है. बाबा के भक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर से नववर्ष मनाने के लिए धार्मिक स्थल रामदेवरा पहुंच रहे हैं. ऐसे में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर धार्मिक स्थल रामदेवरा पूर्ण रूप से पर्यटकों से हाउसफुल नजर आ रही है.

देश के अलग-अलग स्थान से हजारों लोगों ने अपना पड़ाव यहां डाल दिया है. आज रात्रि में यहां पर विविध प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम आयोजन भी होंगे, जिसमें नामी गिरामी भजन गायक कलाकार बाबा रामदेव के भजनों की शानदार प्रस्तुति देंगे.

वहीं, भक्तों द्वारा रात्रि 12:00 बजे नववर्ष के उपलक्ष में केक काटकर जश्न मनाया जाएगा. इसको लेकर जमकर आतिशबाजी भी की जाएगी. नव वर्ष को लेकर प्रति वर्ष की भांति इस बार भी पुष्कर से आए जीवन राम माली की तरफ से बाबा रामदेव का दरबार विशेष रूप से सैकड़ो किलो फूलों से सजाया गया है.

विविध प्रकार के फूलों से सजे धजे बाबा का दरबार को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और यादगार स्वरूप फोटो सेल्फी भी ले रहे हैं. धार्मिक स्थल रामदेवरा बाबा रामदेव के जय जयकार से गुंजायमन दिखाई दे रहा है.

मेला मैदान में कहीं भी पांव रखने की जगह नहीं दिखाई दे रही है. बाबा रामसा के सभी दर्शनीय स्थान इन दोनों हाउसफुल नजर आ रहे हैं. धर्मशाला होटल सहित अन्य गेस्ट हाउस भी पूर्ण रूप से फुल हो चुके हैं.

यहां हर साल की तरह इस बार भी नव वर्ष मनाने के लिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक के साथ सभी राज्यों से लाखों की संख्या में भक्त रामदेवरा पहुंच सकते हैं. वहीं, कड़ाके की ठंड के बाद भी श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है.

न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर इन दिनों पर्यटकों की जैसलमेर में बूम है. ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है. जैसलमेर के सोनार दुर्ग, पटवा हवेली, गड़ीसर लेक पर जहां पुलिस का महकमा चौकस है. वहीं, पार्किंग की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है. इसके साथ ही टूरिस्ट पॉइंट पर टूरिस्ट हेल्प बूथ भी स्थापित किए गए.

वहीं, पुलिस द्वारा टूरिस्ट हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, जहां टूरिस्ट द्वारा दी गई समस्या का तुरंत समाधान किया जाता है. अभय कमांड द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है. इसी के साथ साइबर ठगी किसी के साथ ना हो उसको लेकर भी पुलिस द्वारा ऑनलाइन साइडों पर पहरेदारी की जा रही है. हालांकि साइबर ठगी का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है.

पर्यटन स्थल सम के रेतीले टीलों पर भी पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है. वहीं थार की वैष्णो देवी कहलाई जाने वाली तनोट माता मंदिर में भी पर्यटकों की बूम नजर आ रही है, जिसको लेकर पुलिस महकमा चौकस है. इसी के साथ जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवदरे ने पर्यटकों से अपील भी की है कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं. शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर भी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है. होटलों की भी रेंडम चेकिंग की जा रही है. बिना लाइसेंस शराब परोस रहे होटल पर भी पुलिस जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई कर रही है.

