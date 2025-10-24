रामदेवरा में कार्तिक माह मेला हुआ शुरू, डेढ़ KM लंबी कतारों में दर्शन करने के लिए खड़े भक्त

Ramdevra, Jaisalmer News: रामदेवरा कार्तिक माह मेले का आगाज हो चुका है. ऐसे में दर्शन करने के लिए हजारों भक्तों की भारी भीड़ यहां देखने को मिल रही है. लोग लंबी-लंबी कतारों में खड़े अपनी भारी का इंतजार कर रहे हैं.
Ramdevra, Jaisalmer News: कार्तिक माह मेले का विधिवत रूप से कल से आगाज हुआ. दीपावली पर्व के पश्चात देश व विदेश से बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करने के लिए हजारों भक्तों की भारी भीड़ यहां पर उमड़ रही है.
कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की दूज की समाधि के दर्शन करने के लिए देर रात्रि 11 बजे के पश्चात ही समाधि स्थल के सामने लंबी-लंबी कतार लगने का क्रम शुरू हुआ, जो पूरे दिन अनवरत रूप से लगा रहा. भीड़ को देखते हुए प्रशासन व समाधि समिति की तरफ से लोहे की मजबूत एक साथ छः बेरे केटिंग लगवाई गई.
समाधि स्थल के दोनों तरफ से भक्तों को सुगमतापूर्वक दर्शन करवाने की व्यवस्था की गई है. भीड़ में किसी तरह की कोई अप्रिय वारदात नहीं हो इसको लेकर पुलिस उप अधीक्षक भवानी सिंह राठौड़ स्वंय समाधि स्थल के पास व्यवस्था संभाल रहे हैं. पुलिस थाना अधिकारी रामदेवरा महादेव गोदारा भी सुबह से ही श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने के लिए मशक्कत करते नजर आ रहे हैं.
रामदेवरा मेला परिसर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे इसको लेकर ग्राम पंचायत रामदेवरा की तरफ से सफाई व्यवस्था को चाक चोबंद प्रबंध किया गया है.
भीड़ को देखते हुए सभी प्रकार के भारी वाहनों को मेला मैदान में आने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है. धार्मिक स्थल रामदेवरा में बाबा रामदेव के भक्त लगातार बाबा रामसापीर के जय जयकार लगा रहे हैं.
ऐसे में धार्मिक नगरी रामदेवरा का वातावरण पूर्ण रूप से धर्म मय हो गया है. देश के अलग-अलग स्थान से हजारों की संख्या में लोग बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए रामदेवरा पहुंचे हैं.
सभी धर्मशाला होटल इन दोनों हाउसफुल नजर आ रही है. राम सरोवर तालाब परचा बावड़ी झूला पालना सहित अन्य दर्शनीय स्थान पर भी भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है. आज से आगामी पूर्णिमा तक यहां पर भक्तों की भारी चहल-पहल देखने को मिलेगी.
