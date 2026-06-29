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जैसलमेर में फिर मिलेगा मीठा पानी, सुल्ताना की 31 पुरानी बेरियां का होगा कायाकल्प

Jaisalmer News : राजस्थान में बारिश के पानी को बचाने के लिए कई तरीके पुराने जमाने में अपनाये जाते थे.जिनमें से एक है बेरियां. जैसलमेर में इन्ही 31 भुला दी गयी बेरियां का कायाकल्प होने वाला है. 

Edited byPragati PantReported byShankar dan
Published: Jun 29, 2026, 04:47 PM|Updated: Jun 29, 2026, 04:47 PM
जैसलमेर में फिर मिलेगा मीठा पानी, सुल्ताना की 31 पुरानी बेरियां का होगा कायाकल्प
Image Credit: सुल्ताना की पुरानी बेरियां को सहेजने की तैयारीSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaisalmer News : मरुस्थल में पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद होता है. ऐसे में मोहनगढ़ क्षेत्र के सुल्ताना गांव से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके के लोगों के चेहरे पर खुशी लौटा दी है. सालों से बंद पड़ी पूर्वजों की बनाई गई ऐतिहासिक 31 पुश्तैनी बेरियां अब फिर से जीवन देने के लिए तैयार हैं. ग्रामीणों और सेना के अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई. बैठक में गांव के गणमान्य लोग युवा मौजूद रहे. बैठक में सेना से आवश्यक सहमति मिलने के बाद इन ऐतिहासिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन का रास्ता साफ हो गया है.

देखरेख के अभाव में बबूल की झाड़ियों से ढक गई बेरियां

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ये खबर सामने आते ही सुल्ताना गांव ही नहीं, बल्कि आसपास के कई गांवों में भी खुशी की लहर दौड़ गई. ग्रामीणों का कहना है कि ये केवल एक जल स्रोत नहीं, बल्कि उनके पूर्वजों की अमूल्य धरोहर है, जिसे अब नई जिंदगी मिलने जा रही है. एक समय था जब इन बेरियों का पानी पूरे क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाता था. गांव की महिलाएं सिर पर मटके रखकर यहां से पानी भरती थी. चरवाहे अपने पशुओं को पानी पिलाने लाते थे और राहगीरों के लिए भी ये जीवनदायिनी साबित होती थी. लेकिन समय के साथ ये बेरियां बंद हो गईं. चारों ओर झाड़ियां उग आईं और ये ऐतिहासिक धरोहर धीरे-धीरे वीरान होती चली गई. हालांकि ग्रामीणों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई है. अब इन बेरियों के आसपास उगी झाड़ियों को हटाकर सफाई की जाएगी और पूरे क्षेत्र का पुनः जीर्णोद्धार किया जाएगा , ताकि ये ऐतिहासिक जल स्रोत फिर से पहले की तरह लोगों की बेजुबान पशुओं की प्यास बुझा सके.

सुल्ताना के बेरियों की खासियत बताते बुजुर्ग

सुल्ताना की 31 बेरियों को फिर सहेजने की तैयारी

गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि इन बेरियों का मीठा पानी पूरे इलाके की पहचान हुआ करता था. उनका कहना है कि ये फैसला केवल पानी मिलने की खुशी नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की विरासत को बचाने का गर्व भी है.मरुभूमि में जहां पानी की हर बूंद अनमोल होती है, वहां सुल्ताना की इन 31 बेरियों का पुनर्जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा बनेगा. ये पहल न केवल जल संरक्षण का संदेश देती है, बल्कि यह भी बताती है कि अगर समाज अपनी विरासत को बचाने का संकल्प ले, तो सालों से बंद पड़े इतिहास में भी फिर से जीवन की धारा बह सकती है.

क्या हैं राजस्थान की बेरियां ?

राजस्थान में बेरियां ऊपर से संकरी करीब आधा मीटर तक चौड़ी और नीचे से चौड़ी होती है. इसे बनाते वक्त मिट्टी या जिप्सम की परत आने पर खुदाई को रोक दिया जाता है ताकि भूजल का नमकीन पानी ऊपर ना आए. चूंकि बेरियां का मुंह चोटा होता है ऐसे में धूप में वाष्पीकरण से पानी का नुकसान नहीं होता है. पुराने जमाने में एक बेरी से एक परिवार की पूरे साल भर की जरूरत पूरी हो जाती थी. राजस्थान में जल सरंक्षण के इस पारंपरिक ढांचे को सहेजने से पानी का सकंट इन इलाकों में कम हो सकता है.आपको बता दें कि इन बेरियों में पानी भरा नहीं जाता बल्कि बारिश का पानी ही रिस रिसकर जमा होता है. प्राकृतिक रूप से छनकर जमा हुआ ये पानी मीठा भूजल होता है.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

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