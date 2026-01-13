Zee Rajasthan
जैसलमेर के धार्मिक स्थल रामदेवरा के पास हाईवे पर उत्पात, बीच सड़क गाड़ी रोककर नशे में किया डांस

Jaisalmer News: राजस्थान में जैसलमेर जिले के धार्मिक स्थल रामदेवरा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब कुछ युवकों ने अपने वाहन को सड़क के बीचों-बीच रोककर शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया. बताया जा रहा है कि वाहन में सवार युवक नशे में धुत थे और हाईवे पर गाड़ी रोककर तेज आवाज में गाने चलाते हुए डांस करने लगे, जिससे कुछ देर के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया.

Published: Jan 13, 2026

श्रद्धालुओं और राहगीरों में नाराजगी
घटना के समय सड़क से गुजर रहे लोगों को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया. अचानक हाईवे के बीच गाड़ी रुकी देखकर वाहन चालकों ने रफ्तार धीमी कर ली और दूरी बनाकर निकलने लगे. बाद में जब पास से गुजरने वालों को यह अहसास हुआ कि युवक शराब के नशे में हैं और खुलेआम उत्पात मचा रहे हैं, तो लोग सहम गए. धार्मिक स्थल के पास इस तरह की हरकत से श्रद्धालुओं और राहगीरों में नाराजगी भी देखने को मिली.


घटना की जानकारी आसपास रहने वाले कुछ ग्रामीणों को मिली तो वे मौके पर पहुंचे और युवकों को समझाने का प्रयास किया. हालांकि, नशे में धुत युवक ग्रामीणों से उलझ पड़े और गाली-गलौज करने लगे. हालात बिगड़ते देख ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस के पहुंचने से पहले ही सभी युवक अपने वाहन में बैठकर मौके से फरार हो गए.

बड़े हादसे की आशंका भी बनी हुई

ग्रामीणों के अनुसार, जिस वाहन से यह उत्पात मचाया गया, वह महाराष्ट्र पासिंग थी, जिसमें पांच से अधिक युवक सवार थे. बताया गया कि सभी युवक शराब के नशे में थे और बिना किसी डर के हाईवे पर खतरनाक तरीके से अपनी हरकतें कर रहे थे. इससे किसी बड़े हादसे की आशंका भी बनी हुई थी.

घटना के बाद पुलिस ने मौके की जानकारी जुटाई और आसपास के लोगों से पूछताछ की. देर रात तक पुलिस इस मामले की जांच में जुटी रही. पुलिस वाहन की पहचान और युवकों की तलाश के लिए पास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुराग खंगालने में लगी हुई है.

कानून व्यवस्था के लिए चुनौती

धार्मिक स्थल रामदेवरा के पास इस तरह की घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक स्थानों के आसपास इस तरह की हरकतें न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, बल्कि श्रद्धालुओं की आस्था को भी ठेस पहुंचाती हैं. लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

