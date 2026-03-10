कौन थे सूफी कलाकार सावन खान दबड़ी, दुनिया तक पहुंचाई राजस्थान की सूफी लोक धुनें

Jaisalmer News: राजस्थान की समृद्ध सूफी लोक परंपरा को देश और दुनिया में पहचान दिलाने वाले प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय लोक कलाकार सावन खान दबड़ी का निधन हो गया. उनके निधन की खबर सामने आते ही लोक संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई. राजस्थान सहित देश के विभिन्न हिस्सों से कलाकारों, संगीत प्रेमियों और उनके प्रशंसकों ने गहरा दुख व्यक्त किया है. बताया जा रहा है कि वे पिछले लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इसी कारण उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा था.

सावन खान दबड़ी जैसलमेर जिले के सम क्षेत्र के दबड़ी गांव के रहने वाले थे. उन्होंने अपनी अनूठी सूफी लोक गायकी के माध्यम से राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपरा को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनकी आवाज में रेगिस्तान की मिट्टी की खुशबू और सूफी परंपरा की गहराई साफ महसूस होती थी. यही वजह थी कि उनकी गायकी लोक संगीत प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय रही.

सावन खान दबड़ी ने अपने लंबे संगीत सफर के दौरान कई देशों की यात्राएं कीं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर राजस्थान की सूफी लोक कला को प्रस्तुत किया. उनके कार्यक्रमों को विदेशों में भी काफी सराहना मिली. उन्होंने अपनी प्रस्तुतियों के जरिए राजस्थान के लोक संगीत को वैश्विक पहचान दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य किया.

सावन खान दबड़ी ने कई फिल्मों में भी गीत गाए

सावन खान को उस समय खास पहचान मिली जब वे कोक स्टूडियो में प्रस्तुति देने वाले राजस्थान के पहले कलाकार बने. इस मंच पर उनकी गायकी ने लाखों संगीत प्रेमियों का दिल जीत लिया और उन्हें नई पहचान मिली. उनकी आवाज और शैली ने पारंपरिक लोक धुनों को आधुनिक मंच पर नई ऊर्जा के साथ प्रस्तुत किया.

इसके अलावा सावन खान दबड़ी ने कई फिल्मों में भी गीत गाए. उनके गीतों ने राजस्थान की लोक धुनों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने में अहम योगदान दिया. उनकी गायकी में लोक संस्कृति, सूफी विचारधारा और रेगिस्तानी जीवन की झलक मिलती थी, जो श्रोताओं को विशेष रूप से आकर्षित करती थी.

उनके निधन की खबर मिलते ही संगीत और कला जगत से जुड़े कई लोगों ने शोक व्यक्त किया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है. कलाकारों और संगीत प्रेमियों ने उन्हें राजस्थान की लोक परंपरा का महत्वपूर्ण स्तंभ बताया है.

परिजनों के अनुसार सावन खान दबड़ी का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव दबड़ी में किया जाएगा. इस दौरान बड़ी संख्या में कलाकार, शुभचिंतक और ग्रामीण मौजूद रहेंगे. उनके निधन से राजस्थान की सूफी लोक परंपरा और लोक संगीत जगत को एक अपूरणीय क्षति हुई है.

