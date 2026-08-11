/Breaking News: 25 बच्चों से भरी स्कूल बस में लगी भीषण आग, जली किताबें और बैग देख खड़े हुए रौंगटे

Jaisalmer Big News: जैसलमेर के धउवा गांव के पास SM पब्लिक स्कूल की बस में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई. बस में करीब 25 बच्चे सवार थे, जिन्हें ड्राइवर ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया. नगरपरिषद की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. हादसे में किसी बच्चे के हताहत होने की सूचना नहीं है.

जैसलमेर में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब 17 बच्चों को लेकर जा रही एक निजी स्कूल बस में अचानक आग लग गई. घटना सुबह करीब 6:30 बजे सदर थाना क्षेत्र के धऊवा गांव के पास हुई. बस पिथला गांव से बच्चों को लेकर डाबला रोड स्थित एसएम पब्लिक स्कूल जा रही थी. इसी दौरान अचानक बस के इंजन वाले हिस्से से धुआं उठने लगा. ड्राइवर ने धुआं देखते ही बस रोक दी और बिना समय गंवाए सभी बच्चों को बस से बाहर निकाल लिया. कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया.

Add Zee News as a Preferred Source



सड़क पर बने गड्ढे में आने से बस को लगा झटका

सदर थाना प्रभारी महेंद्र कुमार सीरवी के अनुसार, धऊवा गांव के पास सड़क पर बने गड्ढे में बस का अगला पहिया आ गया. इससे बस को जोरदार झटका लगा. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि इसी दौरान बस की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ और इंजन वाले हिस्से से धुआं निकलने लगा. देखते ही देखते धुएं के बाद बस से आग की लपटें निकलने लगीं. स्थिति को भांपते हुए ड्राइवर ने तत्काल बस सड़क किनारे खड़ी कर दी.



ड्राइवर ने सभी बच्चों को सुरक्षित निकाला

बस में आग फैलने से पहले ड्राइवर ने गेट खोलकर बच्चों को एक-एक करके बाहर निकाल लिया. बच्चों को बस से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया. इस दौरान आसपास मौजूद ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाने में मदद की. ड्राइवर की समय रहते दिखाई गई सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा टल गया. अगर बच्चों को समय पर बस से बाहर नहीं निकाला जाता तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी.



कुछ ही मिनट में जलकर कबाड़ हुई बस

बस से आग की लपटें निकलने के बाद घटना की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया. दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस बुरी तरह जल चुकी थी. आग इतनी तेज थी कि बस का अधिकांश हिस्सा जलकर कबाड़ में तब्दील हो गया.



बच्चों के बैग और किताबें भी जलीं

हादसे में राहत की सबसे बड़ी बात यह रही कि किसी भी बच्चे को चोट नहीं आई. सभी 17 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हालांकि बस में रखे बच्चों के स्कूल बैग, किताबें और अन्य सामान आग की चपेट में आकर जल गए. घटना के बाद कुछ समय के लिए मौके पर अफरा-तफरी का माहौल रहा, लेकिन बच्चों के सुरक्षित बाहर निकलने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली.



पुलिस कर रही आग लगने के कारणों की जांच

सदर थाना प्रभारी महेंद्र कुमार सीरवी ने बताया कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें परिजनों के साथ घर भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच में बस की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. बस में आग किन परिस्थितियों में लगी और वाहन की तकनीकी स्थिति कैसी थी, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल हादसे में किसी बच्चे के घायल होने की सूचना नहीं है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!