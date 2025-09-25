रविंद्र सिंह भाटी का ओरान बचाओ आंदोलन को समर्थन, जन आक्रोश रैली में करेंगे शिरकत

Jaisalmer News: जैसलमेर के ओरण बचाओ आंदोलन को उस समय बड़ा समर्थन मिला जब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इसमें शामिल होने की घोषणा की. वे कल आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली में हिस्सा लेंगे और हजारों समर्थकों के साथ ओरण बचाओ आंदोलन में अपनी आवाज बुलंद करेंगे.

ओरण बचाओ आंदोलन के सूत्रधार सुमेर सिंह का कहना है कि वे अपने जंगलों और प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए मरते दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे. आंदोलनकारियों की मांग है कि ओरण की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए और निजी कंपनियों को इसका आवंटन न किया जाए.

आंदोलन की प्रमुख मांगें ओरण की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना है, जिसमें जैसलमेर की सभी ओरण, गोचर और चारागाहों को शामिल किया जाए. इसके अलावा, आंदोलनकारी सोलर और विंड कंपनियों को ओरण की जमीन आवंटित करने का विरोध करते हैं और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हैं. उनका कहना है कि कंपनियों द्वारा किए जा रहे कार्यों से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दस दिनों से जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने पर्यावरण प्रेमियों का धरना जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं. शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के समर्थन से आंदोलन को और मजबूती मिलने की उम्मीद है. कल आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली में भी हजारों समर्थकों के साथ ओरण बचाओ आंदोलन में हुंकार भरी जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jodhpur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-