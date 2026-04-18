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Jaisalmer Murder News: डबल मर्डर से दहला जैसलमेर, हत्या के बाद लूट, मोहनगढ़ में बड़ा कांड

MohanGarh Double Murder: मोहनगढ़ थाना क्षेत्र की भील बस्ती में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज डबल मर्डर का मामला सामने आया है. अज्ञात बदमाशों ने घर में अकेले रह रहे 90 वर्षीय लाखाराम और उनकी 85 वर्षीय पत्नी रेशमा की गला घोंटकर क्रूर हत्या कर दी. हत्या के बाद बदमाशों ने मृतका के गहने लूटकर फरार हो गए.

Edited byAnsh RajReported byShankar dan
Published: Apr 18, 2026, 12:41 PM|Updated: Apr 18, 2026, 12:41 PM
Jaisalmer Murder News: डबल मर्डर से दहला जैसलमेर, हत्या के बाद लूट, मोहनगढ़ में बड़ा कांड
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Jaisalmer Murder: राजस्थान के जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ थाना क्षेत्र की भील बस्ती में शनिवार सुबह एक दिल दहला देने वाला डबल मर्डर का मामला सामने आया है. अज्ञात बदमाशों ने घर में अकेले रह रहे 90 वर्षीय बुजुर्ग और उनकी 85 वर्षीय पत्नी की क्रूरता से हत्या कर दी. दोनों की गला घोंटकर हत्या करने के बाद बदमाशों ने उनके गहने लूटकर फरार हो गए.

मोहनगढ़ थाना क्षेत्र की भील बस्ती में रहने वाले लाखाराम (90) पुत्र पहलादराम और उनकी पत्नी रेशमा (85) दोनों नि:संतान थे. बुजुर्ग दंपति पिछले कई वर्षों से घर में अकेले रह रहे थे. शनिवार सुबह जब लाखाराम का भांजा उनसे मिलने पहुंचा तो दोनों के शव खून से लथपथ हालत में पड़े हुए थे. भांजे के होश उड़ गए और उसने तुरंत ग्रामीणों तथा पुलिस को सूचना दी.

लूट का इरादा, विरोध पर की हत्या
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मृतका रेशमा के पैरों के कड़े और गले के गहने गायब हैं. घर में संघर्ष के निशान भी मिले हैं. पुलिस का अनुमान है कि बदमाश लूट के इरादे से घर में घुसे थे. जब बुजुर्ग दंपति ने विरोध किया तो बदमाशों ने दोनों का गला घोंटकर निर्मम हत्या कर दी.


पुलिस की जांच शुरू
घटना की सूचना मिलते ही मोहनगढ़ थाना प्रभारी बाबूराम डेलू अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए. पुलिस ने डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) टीम को बुलाया है. दोनों टीमों ने मौके पर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने बताया कि मामले की हर एंगल से गहन जांच की जा रही है. आरोपियों की तलाश के लिए विभिन्न थानों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. थाना प्रभारी ने दावा किया है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.

इलाके में फैला भय और आक्रोश
इस घटना के बाद मोहनगढ़ की भील बस्ती में दहशत का माहौल है. अकेले रह रहे बुजुर्गों में भय व्याप्त है. स्थानीय लोगों ने पूछा है कि जब पुलिस बुजुर्ग दंपति की सुरक्षा नहीं कर पाई तो आम नागरिकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की सही वजह और हमले का तरीका स्पष्ट हो सकेगा. फिलहाल पुलिस तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच कर रही है.यह घटना जैसलमेर जिले में हाल के दिनों की सबसे संवेदनशील और क्रूर घटनाओं में से एक मानी जा रही है. पुलिस पर इस मामले को शीघ्र सुलझाने का दबाव है.

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