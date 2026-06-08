/जैसलमेर के ओरणों के संरक्षण पर मंथन, 45 प्रतिनिधियों ने साझा की चुनौतियां और समाधान

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Jaisalmer News: कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान अलवर द्वारा सोढाकोर गांव में जैसलमेर जिले के ओरणों के संरक्षण पर एक दिवसीय ओरण समुदायों हेतु परामर्श कार्यशाला आयोजित की गई. इस कार्यशाला में लगभग 45 संभागियों ने भाग लिया, जहां मुख्य फोकस ओरण संरक्षण की भावी रणनीति, कानूनी अधिकारों और सामुदायिक सहभागिता की रूपरेखा तैयार करने पर रहा. इस कार्यशाला के लिए सहयोग रोहिणी निलेकणी फिलांथ्रोपीज फाउंडेशन से प्राप्त है.
कार्यशाला की शुरुआत में कृपाविस के संस्थापक अमन सिंह ने ग्राम स्तर पर ओरण समितियों के सुचारू संचालन और ओरण समिति गठन का विस्तृत प्रशिक्षण दिया. उन्होंने उनकी ओरणों पर दायर जनहित याचिका पर 18 दिसंबर 2024 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझाते हुए स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ओरणों को पारिस्थितिक संतुलन और भू-जल संचयन के लिए एक अहम ''आनुवंशिक भंडार'' माना है, जो विशिष्ट जैव-विविधता को सहेजने के लिए नितांत आवश्यक हैं.
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अगले सत्र में बड़ौदा विश्वविद्यालय से आए प्रोफेसर योगेश गोखले ने ओरणों के संरक्षण से जुड़े राष्ट्रीय कानूनों और नीतियों का एक व्यापक जानकारियां प्रस्तुत की. उन्होंने बताया कि राजस्थान भर में ऐसी चर्चाओं के माध्यम से ओरण-देवबणियों पर प्रामाणिक ''केस स्टडी'' तैयार करने का लक्ष्य है. वहीं कृपाविस की निदेशक प्रतिभा सिसोदिया ने इस बात पर जोर दिया कि इन पारंपरिक जंगलों के संरक्षण का सीधा संबंध स्थानीय महिलाओं के रोजगार और आजीविका की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है.
कार्यक्रम के अंतिम चरण में ओरणों से आए समुदायों ने ओरणों पर खुलकर अपनी चुनौतियां साझा कीं, जिनमें ओरणों पर बढ़ता अतिक्रमण और वन्यजीवों व जैवविविधता पर मंडराता खतरा प्रमुख रहे. ग्रामीणों ने अपने-अपने ग्राम स्तर पर ओरणों पर किए जा रहे संरक्षण प्रयासों और पुनरोत्थान की वर्तमान जरूरतों पर भी गहन मंथन किया.
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अतिक्रमण जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए, लोगों को जिला स्तर की ओरण समिति के समक्ष औपचारिक रूप से लिखित ज्ञापन प्रस्तुत करने की सही प्रक्रिया के बारे में भी प्रशिक्षित किया गया. कार्यशाला में कृपाविस टीम से मनीष कश्यप, सुरेशचन्द, अकबर अली व हरदेवराम शामिल रहें. विभिन्न गांवों यथा केरालिया, रिदवा, चाचा, अशायच, सोढाकोर, लाठी, ओढाणिया, आकल, जावंधनई, हमीरा आदि से आए ओरण समुदाय के संभागियों ने भाग लिया.
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