/जैसलमेर के सरकारी स्कूल में शिक्षक संकट, गेट पर ताला जड़कर छात्रों-ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर में पोकरण विधानसभा के भणियाणा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दूधली नाड़ी में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर शुक्रवार को छात्रों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित ग्रामीणों और छात्र-छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया तथा विद्यालय परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए.

ग्रामीणों ने विद्यालय के गेट पर तालाबंदी कर किया विरोध प्रदर्शन

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ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में कक्षा 12वीं तक अध्ययन की व्यवस्था है और करीब 180 विद्यार्थियों का नामांकन है. इसके बावजूद स्वीकृत 19 शिक्षक पदों में से केवल 3 शिक्षक ही कार्यरत हैं. इनमें से भी एक शिक्षक अधिकांश समय कार्यालय संबंधी कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिससे नियमित शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है.

शिक्षकों की कमी से छात्रों के पढ़ाई और भविष्य पर पड़ रहा असर

धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि शिक्षकों की कमी के कारण उनकी पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. कई बार शिक्षा विभाग और प्रशासन को समस्या से अवगत कराने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा.

प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि जब विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हैं, तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी. उन्होंने कहा कि यदि सरकार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकती, तो ऐसे हालात में विद्यालय संचालित करने का क्या औचित्य है.

ग्रामीणों ने दी चेतावनी

आक्रोशित ग्रामीणों और छात्र-छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया तथा विद्यालय परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक विद्यालय में पर्याप्त एवं स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति कर विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की.

