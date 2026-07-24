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जैसलमेर के सरकारी स्कूल में शिक्षक संकट, गेट पर ताला जड़कर छात्रों-ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन

Jaisalmer News: जैसलमेर के भणियाणा क्षेत्र स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दूधली नाड़ी में शिक्षकों की भारी कमी के विरोध में छात्रों और ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरना दिया. 180 विद्यार्थियों वाले इस विद्यालय में स्वीकृत 19 पदों के मुकाबले केवल 3 शिक्षक कार्यरत हैं, जिससे पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी प्रभावित हो रही है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Shankar dan
Published:Jul 24, 2026, 02:09 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 02:09 PM IST
जैसलमेर के सरकारी स्कूल में शिक्षक संकट, गेट पर ताला जड़कर छात्रों-ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
Image Credit: Jaisalmer News

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर में पोकरण विधानसभा के भणियाणा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, दूधली नाड़ी में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर शुक्रवार को छात्रों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित ग्रामीणों और छात्र-छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया तथा विद्यालय परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए.

ग्रामीणों ने विद्यालय के गेट पर तालाबंदी कर किया विरोध प्रदर्शन

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ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में कक्षा 12वीं तक अध्ययन की व्यवस्था है और करीब 180 विद्यार्थियों का नामांकन है. इसके बावजूद स्वीकृत 19 शिक्षक पदों में से केवल 3 शिक्षक ही कार्यरत हैं. इनमें से भी एक शिक्षक अधिकांश समय कार्यालय संबंधी कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जिससे नियमित शिक्षण व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है.

शिक्षकों की कमी से छात्रों के पढ़ाई और भविष्य पर पड़ रहा असर

धरने पर बैठे छात्रों ने कहा कि शिक्षकों की कमी के कारण उनकी पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. कई बार शिक्षा विभाग और प्रशासन को समस्या से अवगत कराने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला, जिसके बाद आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा.

प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया कि जब विद्यालय में पर्याप्त शिक्षक ही उपलब्ध नहीं हैं, तो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी. उन्होंने कहा कि यदि सरकार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं कर सकती, तो ऐसे हालात में विद्यालय संचालित करने का क्या औचित्य है.

ग्रामीणों ने दी चेतावनी

आक्रोशित ग्रामीणों और छात्र-छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया तथा विद्यालय परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक विद्यालय में पर्याप्त एवं स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से तत्काल शिक्षकों की नियुक्ति कर विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की मांग की.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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