/जैसलमेर में मॉल रोड की तर्ज पर नया टूरिस्ट हब, सम जैसी रौनक अब शहर के पास

Jaisalmer News : विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अपनी विशेष पहचान रखने वाली स्वर्णनगरी जैसलमेर में पर्यटन को नई उड़ान देने की तैयारी शुरू हो चुकी है. शहर के नजदीक स्थित ऐतिहासिक सूली डूंगर सनसेट प्वाइंट अब पूरी तरह नए स्वरूप में नजर आएगा. नगरपरिषद ने इस स्थान को मॉल रोड की तर्ज पर विकसित करने की विशेष योजना शुरू की है. वर्षों से उपेक्षा का शिकार रही यह पहाड़ी कभी असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुकी थी, लेकिन अब इसे आधुनिक सुविधाओं से लैस एक व्यवस्थित टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में तैयार किया जा रहा है. खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट से नगरपरिषद को हर साल करीब 38 लाख 50 हजार रुपए का राजस्व भी प्राप्त होगा.

सूली डूंगर की बदलेगी सूरत

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कुछ साल पहले तक सूली डूंगर विदेशी और देसी पर्यटकों के लिए सूर्यास्त देखने का सबसे पसंदीदा स्थल हुआ करता था. जो सैलानी समय की कमी या अन्य कारणों से सम के धोरों तक नहीं पहुंच पाते थे, वे यहां से डूबते सूरज का अद्भुत नजारा देखने आते थे. लेकिन समय के साथ देखरेख के अभाव में यह जगह बदहाल होती चली गई. रात के समय यहां शराबियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहने लगा. पूरी पहाड़ी पर गंदगी, टूटी कांच की बोतलें और असुरक्षा का माहौल बनने लगा, जिसके कारण विदेशी पर्यटकों ने यहां आना लगभग बंद कर दिया.

पीपीपी मोड पर होगा कायाकल्प

अब नगरपरिषद ने इस ऐतिहासिक स्थल को फिर से पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने का निर्णय लिया है. परिषद अपने स्तर पर पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य करवा रही है, जबकि संचालन और रखरखाव के लिए इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड पर निजी कंपनी को लीज पर दिया गया है. टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अनुबंध के तहत संबंधित ठेकेदार नगरपरिषद को हर साल 38.50 लाख रुपए का राजस्व देगा. इससे परिषद को बिना अतिरिक्त खर्च के आय होगी, वहीं पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.

शानदार कैफेटेरिया बनाने की तैयारी

नगर परिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढ़ा ने बताया कि सूली डूंगर सनसेट प्वाइंट पर पर्यटकों के लिए कई आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. यहां 10 आधुनिक दुकानें बनाई जा रही हैं, जहां राजस्थानी हस्तशिल्प, स्थानीय उत्पाद और स्मृति चिन्ह उपलब्ध होंगे. इसके अलावा एक शानदार कैफेटेरिया भी विकसित किया जा रहा है, जहां सैलानी चाय, कॉफी और स्नैक्स के साथ सूर्यास्त का आनंद ले सकेंगे. पहाड़ी पर सुंदर गार्डन और बैठने की विशेष व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि पर्यटक प्राकृतिक सुंदरता के बीच सुकून के पल बिता सकें. साथ ही पर्यटकों की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए व्यवस्थित पार्किंग सुविधा भी विकसित की जा रही है, जिससे वाहनों की भीड़ और जाम की समस्या से राहत मिलेगी.

सैलानियों को मिलेगा एक नया आकर्षक डेस्टिनेशन

आयुक्त लजपालसिंह सोढ़ा ने कहा कि यह परियोजना जैसलमेर पर्यटन को नई पहचान देगी और शहर आने वाले सैलानियों को एक नया आकर्षक डेस्टिनेशन मिलेगा. आगामी पर्यटन सीजन से पहले इसे पर्यटकों के लिए तैयार कर दिया जाएगा, ताकि देशी-विदेशी सैलानी यहां आकर सूर्यास्त का भरपूर आनंद ले सकें. ऐतिहासिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और आधुनिक सुविधाओं के मेल से तैयार हो रहा सूली डूंगर सनसेट प्वाइंट आने वाले समय में जैसलमेर पर्यटन की नई पहचान बन सकता है. नगरपरिषद की यह पहल न केवल शहर की सुंदरता बढ़ाएगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और राजस्व के नए अवसर भी पैदा करेगी.