/जैसलमेर में भीषण सड़क हादसा, टक्कर के बाद कार बनी आग का गोला, बाइक सवार की मौत

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राजस्थान के जैसलमेर जिले में शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. जैसलमेर-नेहड़ाई रोड पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के कुछ ही क्षणों बाद कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वह धू-धू कर जलने लगी. सड़क पर आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी.
टक्कर के बाद आग की चपेट में आई कार
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों वाहनों की भिड़ंत बेहद तेज रफ्तार में हुई थी. टक्कर के प्रभाव से स्विफ्ट कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कुछ ही पलों में उसमें आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कार पूरी तरह लपटों में घिर गई. मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता के कारण कार को बचाया नहीं जा सका. बाद में दमकल और पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया गया.
अस्पताल पहुंचने से पहले ही बाइक सवार ने तोड़ा दम
हादसे में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसे तुरंत जैसलमेर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान नेहड़ाई गांव निवासी फकीरा राम भील के रूप में हुई है. युवक की असामयिक मौत से उसके परिवार और गांव में शोक की लहर फैल गई है.
पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया. क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सामान्य कराया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कराई और परिजनों को घटना की सूचना दी. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर को हादसे का कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा.
सड़क सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल
इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि निर्धारित गति सीमा का पालन, सतर्क ड्राइविंग और यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन ऐसे हादसों को काफी हद तक रोक सकता है. स्थानीय लोगों ने भी इस सड़क पर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है. पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके.
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