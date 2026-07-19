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जैसलमेर में भीषण सड़क हादसा, टक्कर के बाद कार बनी आग का गोला, बाइक सवार की मौत

Jaisalmer Accident: राजस्थान के जैसलमेर जिले में जैसलमेर-नेहड़ाई रोड पर स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल की आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे के बाद कार में भीषण आग लग गई और वह देखते ही देखते जलकर खाक हो गई. घायल बाइक सवार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान नेहड़ाई निवासी फकीरा राम भील के रूप में हुई है.

Edited byAnsh RajReported byShankar dan
Published: Jul 19, 2026, 11:16 AM|Updated: Jul 19, 2026, 11:16 AM
जैसलमेर में भीषण सड़क हादसा, टक्कर के बाद कार बनी आग का गोला, बाइक सवार की मौत
Image Credit: Jaisalmer AccidentSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

राजस्थान के जैसलमेर जिले में शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. जैसलमेर-नेहड़ाई रोड पर तेज रफ्तार स्विफ्ट कार और मोटरसाइकिल के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के कुछ ही क्षणों बाद कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते वह धू-धू कर जलने लगी. सड़क पर आग की लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को सूचना दी.


टक्कर के बाद आग की चपेट में आई कार

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों वाहनों की भिड़ंत बेहद तेज रफ्तार में हुई थी. टक्कर के प्रभाव से स्विफ्ट कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कुछ ही पलों में उसमें आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कार पूरी तरह लपटों में घिर गई. मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की तीव्रता के कारण कार को बचाया नहीं जा सका. बाद में दमकल और पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया गया.


अस्पताल पहुंचने से पहले ही बाइक सवार ने तोड़ा दम

हादसे में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था. स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उसे तुरंत जैसलमेर के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया. हालांकि अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान नेहड़ाई गांव निवासी फकीरा राम भील के रूप में हुई है. युवक की असामयिक मौत से उसके परिवार और गांव में शोक की लहर फैल गई है.


पुलिस ने शुरू की हादसे की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनास्थल का निरीक्षण किया. क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात सामान्य कराया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कराई और परिजनों को घटना की सूचना दी. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और आमने-सामने की टक्कर को हादसे का कारण माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा.

सड़क सुरक्षा को लेकर फिर उठे सवाल

इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि निर्धारित गति सीमा का पालन, सतर्क ड्राइविंग और यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन ऐसे हादसों को काफी हद तक रोक सकता है. स्थानीय लोगों ने भी इस सड़क पर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने और वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है. पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, ताकि इस तरह की दुखद घटनाओं से बचा जा सके.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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