Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

तनोट से जयपुर तक ओरण बचाओ पदयात्रा, 725 किमी का जनआंदोलन, जानें पूरा मामला

Rajasthan News: ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मांग को लेकर तनोट से 725 किमी की पदयात्रा शुरू हुई है. 30 दिनों में जयपुर पहुंचने वाली इस यात्रा के जरिए पर्यावरण प्रेमी 25 हजार ओरणों को बचाने की गुहार लगाएंगे.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Shankar dan
Published: Jan 22, 2026, 03:47 PM IST | Updated: Jan 22, 2026, 03:48 PM IST

Trending Photos

CM किसान सम्मान निधि योजना के की पांचवीं किस्त हुई जारी, किसानों के खातों में आए 15 करोड़ 26 लाख रुपये
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi 5th installment

CM किसान सम्मान निधि योजना के की पांचवीं किस्त हुई जारी, किसानों के खातों में आए 15 करोड़ 26 लाख रुपये

राजस्थान में यहां बन रहा 90 करोड़ रुपये से नया चमचमाता फ्लाईओवर, चार रूटों पर जाम होगा गायब!
7 Photos
Rajasthan Government Project

राजस्थान में यहां बन रहा 90 करोड़ रुपये से नया चमचमाता फ्लाईओवर, चार रूटों पर जाम होगा गायब!

देश ही नहीं विदेश में भी चमक रही उदयपुर की चांदी, ऑन डिमांड लेक सिटी में बन रहे सिल्वर के सोफे
11 Photos
silver rate today

देश ही नहीं विदेश में भी चमक रही उदयपुर की चांदी, ऑन डिमांड लेक सिटी में बन रहे सिल्वर के सोफे

सरपंच की वो ताकत, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते
7 Photos
Rajasthan panchayat chunav

सरपंच की वो ताकत, जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते

तनोट से जयपुर तक ओरण बचाओ पदयात्रा, 725 किमी का जनआंदोलन, जानें पूरा मामला

Oran Bachao Padyatra in Jaisalmer: पश्चिमी राजस्थान की सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर ओरण (देववन) को बचाने के लिए जैसलमेर के सरहदी इलाके से एक बड़ा जन-आंदोलन शुरू हो गया है. ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने की मांग को लेकर पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय निवासियों ने भारत-पाक सीमा पर स्थित मातेश्वरी तनोटराय मंदिर से जयपुर तक 725 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा का आगाज किया है.

तनोट से जयपुर
यात्रा की शुरुआत तनोट राय माता की विशेष पूजा-अर्चना और आशीर्वाद के साथ हुई. बता दें यह पदयात्रा लगभग 30 दिनों में राजधानी जयपुर पहुंचेगी.'टीम ओरण' के सुमेर सिंह सांवता ने बताया कि रास्ते में पड़ने वाले गांवों और कस्बों में ओरण सभाओं का आयोजन किया जाएगा ताकि जयपुर पहुंचते-पहुंचते हजारों लोग इस मुहिम का हिस्सा बन सकें.

क्यों शुरू हुई यह यात्रा?
पर्यावरण प्रेमियों का आरोप है कि प्रशासन ने ओरण भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए तीन महीने का समय मांगा था, जिसकी अवधि 19 जनवरी को समाप्त हो गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. मुंह बोली ओरणों (जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हैं) को सरकार द्वारा निजी कंपनियों को आवंटित किया जा रहा है. ओरण भूमि कम होने से पशुपालकों के लिए चारे का संकट खड़ा हो गया है और पारंपरिक जल स्रोतों (आगौर) को नुकसान पहुंच रहा है. अकेले जैसलमेर की 100 और पूरे राजस्थान की करीब 25,000 ओरणों का भविष्य अधर में है.

पर्यावरण और आस्था का सवाल
पर्यावरण प्रेमी भोपाल सिंह झलोड़ा ने बताया कि ओरण न केवल आस्था का केंद्र हैं, बल्कि जैव-विविधता का भी बड़ा आधार हैं. भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने भी अपनी रिपोर्ट में इन क्षेत्रों को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई थी. इसके बावजूद, स्थानीय लोगों के अधिकारों को नजरअंदाज कर यहां कंपनियों को जमीन दी जा रही है, जिससे खड़ीन खेती और पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है.

सरकार को सीधी चुनौती
पदयात्रियों ने साफ कर दिया है कि अब वे आश्वासनों से मानने वाले नहीं हैं. जयपुर पहुंचकर सरकार के समक्ष सशक्त विरोध दर्ज कराया जाएगा. यह यात्रा महिला सशक्तिकरण, पशुपालक अधिकार और पर्यावरण संरक्षण का एक संयुक्त मंच बन गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaisalmer News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news