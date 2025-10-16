रामदेवरा की पहली महिला RAS बनी टैक्सी ड्राइवर की बेटी, रक्षा शर्मा ने दूसरी बार पाई सफलता

Jaisalmer News: कहते हैं सफलता किसी की मोहताज नहीं होती. विकट हालात और परिस्थितियों में पली बढ़ी रक्षा शर्मा के पिता खुद आठवीं तक पढ़े लिखे हैं. वह बचपन से ही टैक्सी चला कर अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं. घर में पर्याप्त सुविधा नहीं होने के पश्चात भी माता-पिता ने उसका हौसला बढ़ाया. वह पढ़ने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया.

पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए कई लोगों से कर्जा लिया, जिसे वे आज भी ब्याज भर कर चुका रहे हैं. बच्चों को पढ़ने के लिए लगातार हौसला अफजाई कर रहे हैं. ऐसे में उनकी बिटिया ने अपने दूसरे प्रयास में ही आरएएस परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित होकर माता-पिता का मान बढ़ाया है. प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र रामदेवरा में है पूरी की.



चयनित होने के पश्चात रक्षा शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण बालिकाओं को ज्यादा पढ़ाना लिखाना, अकेले बाहर भेजना बहुत टेढ़ा काम था लेकिन मेरे पिता ने मुझे प्रेरित किया. पढ़ने के लिए अकेले फ्रीडम दिया और मैं जोधपुर जयपुर गई. वहां तैयारी की. पहले प्रयास में मुझे कुछ ज्यादा समझ नहीं आया लेकिन दूसरी बार मैंने अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया और लगातार जब तक टास्क पूरा नहीं होता, तब तक 8, 10, 12 घंटे लगातार पढ़ाई करती रही.

माता-पिता खुशी के मारे रोते नजर आए

घर में सामाजिक धार्मिक और अन्य वैवाहिक कार्यक्रम में भी दूरी बना कर रही. साक्षात्कार देने के पश्चात मुझे पूरा भरोसा था कि मेरा चयन इसमें हो जाएगा. आज परीक्षा परिणाम जारी हुआ है वह मेरा अंतिम रूप से चयन होने पर बहुत अपार खुशी हो रही है. साक्षात्कार में भी गृह जिले से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्न पूछे गए जिन्हें मैंने बेबाकी से जवाब दिया था. रक्षा शर्मा ने 2024 में आयोजित हुई आरएएस मुख्य परीक्षा भी उत्तीर्ण कर रखी है, जिसका साक्षात्कार होना बाकी है. 570 वी रैंक आने के पश्चात उनके घर पर शुभ चिंतको का देर रात्रि तक बधाई देने का तांता लगा रहा है. माता-पिता खुशी के मारे रोते नजर आए.

उसने भी अन्य बच्चियों से अपील की कि उनके माता-पिता भी बच्चियों को पढ़ाने के लिए आगे भेजे. वह उन्हें अपने पांव पर खड़ा होने के लिए लगातार प्रोत्साहित करें. घर के हालात भी अच्छे नहीं है एक ही कमरे में परिवार के साथ रहना वह पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल काम था लेकिन असंभव कार्य को भी रक्षा शर्मा ने अपने मेहनत के बलबूते संभव कर दिखाया. उनके पिता आज भी टैक्सी चला कर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं. रक्षा शर्मा ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी माता-पिता और गुरुजनों को दिया.



