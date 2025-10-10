Jaisalmer News : जैसलमेर में पर्यावरण और परंपरा दोनों को सहेजने की ऐतिहासिक पहल की जा रही है. अब आगोर, तालाब, नदी-नाला, नाड़ी और ओरण जैसे पारंपरिक जल स्रोतों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा. इस महत्वपूर्ण अभियान के तहत अब तक 47 गांवों के जल स्रोतों और उनके कैचमेंट क्षेत्रों की करीब 70 हजार बीघा भूमि के प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे जा चुके हैं.
Trending Photos
Jaisalmer News : जैसलमेर में पर्यावरण और परंपरा दोनों को सहेजने की इस महत्त्वपूर्ण पहल का उद्देश्य है —सदियों पुराने प्राकृतिक जल स्रोतों को कानूनी रूप से सुरक्षित दर्जा देना ताकि भविष्य में उन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण या अवैध उपयोग न हो सके. प्रशासन ने इस काम को मिशन मोड में शुरू किया है. उपखंड अधिकारियों की निगरानी में राजस्व विभाग, जल संसाधन विभाग और स्थानीय ग्रामीणों की संयुक्त टीमें सीमांकन और सर्वेक्षण का कार्य कर रही हैं. ज़मीन पर जाकर जल स्रोतों की पहचान की जा रही है और उन्हें राजस्व अभिलेखों में स्थायी रूप से दर्ज किया जा रहा है.
इस अभियान के अंतर्गत सुल्तानपुरा, चूंधी, अमरनगर, अमरसागर, कुलधर, मूलसागर, बडाबाग, विजयनगर, लुदरवा, पिथला, रूपसी, जायण, हमीरा और जैसलमेर नगर परिषद क्षेत्र सहित 47 गांवों की भूमि के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे गए हैं.
जिला प्रशासन की यह मुहिम केवल कागज़ी कार्यवाही तक सीमित नहीं है. तहसीलदारों और राजस्व अमले की विशेष टीमें लगातार फील्ड में जाकर सीमांकन और अभिलेख प्रविष्टि का काम प्राथमिकता से कर रही हैं. जहां भी अतिक्रमण पाया गया, वहां तुरंत कार्रवाई कर भूमि को उसके मूल स्वरूप में बहाल किया जा रहा है.
प्रशासन का स्पष्ट संदेश है — “ओरण, आगोर और जल स्रोतों को किसी भी कीमत पर संरक्षित रखना है।” जिला कलक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करें और आवश्यकतानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें. पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी यह पहल मील का पत्थर साबित होगी.
पारंपरिक जल स्रोतों के सुरक्षित होने से मरुस्थलीय जैसलमेर में भूजल स्तर स्थिर रहेगा, वर्षा जल संचयन बढ़ेगा और चारागाहों व जैव विविधता को भी संरक्षण मिलेगा. ग्रामीण जनों और बुजुर्गों की सहभागिता से पारंपरिक जल स्रोतों की सटीक पहचान की जा रही है, जिससे असली जल धरोहरें न तो भूली जाएंगी और न ही कब्जाई जा सकेंगी.
यह ऐतिहासिक कदम प्रशासनिक दृढ़ता, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और लोक परंपरा के सम्मान का उदाहरण है. आने वाले समय में जब ये जल स्रोत और भूमि राजस्व रिकॉर्ड में स्थायी रूप से दर्ज होंगे, तब अतिक्रमण की संभावना समाप्त होगी और इन धरोहरों को विकास योजनाओं में भी शामिल किया जा सकेगा.
“जिला प्रशासन का उद्देश्य स्पष्ट है —पारंपरिक जल स्रोतों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर न केवल उन्हें अतिक्रमण से मुक्त रखना, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इन धरोहरों को सुरक्षित सौंपना. ग्रामीणों की भागीदारी से यह कार्य जनआंदोलन का रूप ले रहा है ” यह पहल मरुस्थल में जीवन के लिए जल की ऐतिहासिक सुरक्षा योजना के रूप में दर्ज होगी. जैसलमेर ने एक बार फिर यह साबित किया है कि परंपरा और प्रशासनिक इच्छाशक्ति का संगम जब होता है, तो बदलाव निश्चित होता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!