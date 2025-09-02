Trending Quiz: राजस्थान के किस शहर को "हवेलियों का शहर" कहा जाता है ?

Trending Quiz: क्या आप जानते हैं कि जस्थान के किस शहर को हवेलियों का शहर कहा जाता है. अगर नहीं तो हम आज आपके लिए ये जानकारी लेकर आए हैं.
Trending Quiz: आज के समय में हर इंसान को जनरल नॉलेज होनी बहुत जरूरी है. किसी भी परीक्षा को पास करने या कहीं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने के लिए आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए. जनरल नॉलेज हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी से बात करने के लिए किसी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए हमें जनरल नॉलेज होनी चाहिए. ऐसे में आज हम आपके लिए एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा.
क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के किस शहर को हवेलियों का शहर कहा जाता है. अगर नहीं तो हम आज आपके लिए ये जानकारी लेकर आए हैं. जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहां की हवेलियां अपनी अद्वितीय वास्तुकला और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है. जैसलमेर की हवेलियों का निर्माण 18वीं और 19वीं शताब्दी में हुआ था, तब जैसलमेर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था.
इन हवेलियों का निर्माण जैसलमेर के व्यापारियों और अमीर लोगों ने करवाया था, जो अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करना चाहते थे. इन हवेलियों में जटिल नक्काशी, सुंदर चित्रकारी और अद्वितीय वास्तुकला का उपयोग किया गया है, जो जैसलमेर की हवेलियों को विश्वभर में प्रसिद्ध बनाता है.
ऐतिहासिक शहर जैसलमेर अपनी कलात्मक शैली और खूबसूरती की लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है. इस शहर में पीली बड़ी-बड़ी कई हवेलियां हैं जिनकी वजह से जैसलमेर को 'हवेलियों का नगर' के नाम से संबोधित किया जाता है, जब इन हवेलियों पर सूर्य अपनी किरणें बिखेरता है तब इस शहर का रूप देखने लायक होता है. इन सूर्य की किरणों से पूरा जैसलमेर सोने की तरह जगमगा उठता है. इसलिए इस शहर को 'स्वर्ण नगरी' भी कहा जाता है.
