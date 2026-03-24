जैसलमेर में बेमौसम बारिश का कहर! बहा दी किसानों की सालभर की मेहनत, टूटीं उम्मीदें

Jaisalmer News: सीमान्त जिले जैसलमेर में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदले मौसम ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है. जहां एक ओर इस बारिश ने गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी ओर खेतों में कटकर तैयार पड़ी रबी की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. बेमौसम बारिश ने अन्नदाता की सालभर की मेहनत को चंद घंटों में तबाह कर दिया. अलसुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा और दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट बदल ली.

ठंडी हवाओं के साथ शुरू हुई बूंदाबांदी ने देखते ही देखते तेज बारिश का रूप ले लिया. पोकरण और रामगढ़ क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई. रामगढ़ में करीब डेढ़ घंटे तक लगातार बारिश होने से खेतों में पानी भर गया और कटी हुई फसलें पूरी तरह भीग गईं. सबसे ज्यादा नुकसान उन किसानों को हुआ है, जिन्होंने अपनी फसल काटकर खलिहानों में रखी थी. गेहूं, चना, सरसों और ईसबगोल जैसी फसलें तैयार थीं, लेकिन बारिश के कारण ये भीगकर खराब हो गईं. कई जगह तेज बहाव के चलते फसल के ढेर तक बह गए, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है.

ग्रामीण इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब

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रामगढ़ और आसपास के ग्रामीण इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं. खेतों में जलभराव के कारण कटी हुई फसलें सड़ने लगी हैं. किसान अपनी फसल को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बारिश और पानी के जमाव के आगे उनकी मेहनत बेबस नजर आ रही है. खेतों से पानी निकालना भी बड़ी चुनौती बना हुआ है.

कर्ज के बोझ तले दब गए किसान

किसानों का कहना है कि इस बार फसल अच्छी हुई थी और पैदावार को लेकर उम्मीदें भी काफी थीं. कई किसानों ने कर्ज लेकर बुवाई की थी, लेकिन अब फसल खराब होने से वे कर्ज के बोझ तले दब गए हैं. हालत यह है कि न तो लागत निकल पाई है और न ही परिवार के पालन-पोषण की उम्मीद बची है.

सबसे बड़ी चिंता कर्ज चुकाने की

किसानों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही है. उनका कहना है कि सालभर की मेहनत के बाद जब फसल तैयार हुई, उसी समय बारिश ने सब कुछ बर्बाद कर दिया. अब सबसे बड़ी चिंता कर्ज चुकाने की है.

बतादे कि जैसलमेर में पिछले 24 घंटों में 13.1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो इस समय के हिसाब से सामान्य से अधिक मानी जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों तक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, हालांकि भारी बारिश की संभावना नहीं है. बेमौसम बारिश किसानों के लिए किसी आपदा से कम नहीं है.

एक ओर मौसम की अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, तो दूसरी ओर अन्नदाता हर बार नए संकट से जूझने को मजबूर है. रेगिस्तान की इस धरती पर किसान हर बार उम्मीदों के बीज बोता है, लेकिन जब आसमान ही उसकी मेहनत पर पानी फेर दे, तो यह सिर्फ फसल नहीं, बल्कि उसके भरोसे और भविष्य को भी बहा ले जाता है.



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