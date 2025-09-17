जैसलमेर शहरी सेवा शिविर में हंगामा, पार्षद ने JEN को कहा दलाल और थप्पड़...

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर जिले में बुधवार को शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ हुआ. नगर परिषद सभागार में शहरी सेवा शिविर का उद्घाटन जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने किया. इस दौरान सभागार में ADM परशुराम सैनी, कमिश्नर लजपाल सिंह व नगर परिषद के अधिकारियों समेत कर्मचारी व वाशिंदे मौजूद रहे.

इस दौरान भाजपा के निवर्तमान पार्षद गिरधर सिंह सोढ़ा ने नगर परिषद JEN सुशील यादव पर दलाल कहते हुए सबके सामने थप्पड़ मारने की बात कह दी. पार्षद के इस व्यवहार से वहां मौजूद विधायक व ADM भी नाराज हो गए और विधायक ने पार्षद को सभागार से बाहर निकालने की बात कह दी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं ADM ने भी किसी कर्मचारी को थप्पड़ मारने की बात पर नाराजगी जताई. जिसके बाद विधायक ने भी नाराज होकर पार्षद को खूब खरी खोटी सुनाई. इस दौरान लोगों ने बीच बचाव कर पार्षद को वहां से रवाना कर दिया.

इस दौरान नगर परिषद कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त को लेकर JEN व पार्षद के बीच पुरानी कहासुनी को लेकर बहस हुई है. जबकि योजना की किश्त का बजट अभी तक नहीं आया था.

जैसे ही बजट आया है कि हमारे द्वारा शिविर के पहले ही दिन 50 से ज्यादा लोगों को किश्तें जारी की गई है. इस मामले को लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. इस तरह का व्यवहार किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. शिविर समाप्ति के बाद हम चर्चा कर आगे की कार्रवाई करेंगे.