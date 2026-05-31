/अमेरिकी राष्ट्रपति की बेटी टिफनी ट्रम्प पति संग पहुंचीं जैसलमेर, हुआ भव्य स्वागत, देखें तस्वीरें

Jaisalmer News: विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी जैसलमेर रविवार को उस समय अंतरराष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बन गई, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी टिफनी ट्रम्प अपने पति माइकल बोलस के साथ ऐतिहासिक सोनार दुर्ग के भ्रमण पर पहुंचीं. निजी दौरे पर आईं टिफनी ने जैसलमेर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और राजस्थानी लोक संस्कृति को करीब से देखा और सराहा.

दोपहर में टिफनी ट्रम्प का काफिला गोपा चौक स्थित सोनार दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार पहुंचा. यहां से वे अपने पति के साथ ई-गोल्फ कार्ट में सवार होकर दुर्ग के भीतर पहुंचीं. भ्रमण के दौरान टिफनी बेहद उत्साहित नजर आईं और उन्होंने अपने मोबाइल फोन से दुर्ग की भव्य वास्तुकला और आसपास के मनमोहक दृश्यों की तस्वीरें भी कैद की.

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इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों और पर्यटकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जिसका लोगों ने भी गर्मजोशी से स्वागत किया. दशहरा चौक पहुंचने पर जैसलमेर के पूर्व महारावल चैतन्यराज सिंह ने उनका स्वागत किया. इसके बाद उन्हें राजमहल सहित दुर्ग के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराया गया. टिफनी ने सोनार दुर्ग के गौरवशाली इतिहास, भाटी राजवंश की परंपराओं और विश्व धरोहर के रूप में इसकी विशेष पहचान के बारे में जानकारी प्राप्त की.

दौरे के दौरान पूर्व मरू विजय कुमार बल्लानी ने टिफनी और माइकल बोलस को दुर्ग के इतिहास, स्थापत्य कला और सांस्कृतिक विरासत से विस्तार से अवगत कराया. उन्होंने किले के भीतर स्थित प्राचीन मंदिरों, राजमहलों और कलात्मक निर्माणों की विशेषताओं की जानकारी दी. बताया जा रहा है कि टिफनी ने जैसलमेर की अद्वितीय वास्तुकला और यहां की जीवंत संस्कृति में विशेष रुचि दिखाई.

टिफनी ट्रम्प के इस हाई-प्रोफाइल दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा. सोनार दुर्ग, गोपा चौक, दशहरा चौक और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में उनका पूरा भ्रमण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ.

टिफनी ट्रम्प का यह दौरा जैसलमेर के पर्यटन परिदृश्य के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर की इस शख्सियत की मौजूदगी ने एक बार फिर विश्व का ध्यान जैसलमेर की ऐतिहासिक धरोहरों, सांस्कृतिक वैभव और पर्यटन संभावनाओं की ओर आकर्षित किया है. उनके दौरे को लेकर पर्यटकों और स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला.