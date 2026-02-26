Zee Rajasthan
पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लड़ाकू हेलीकॉप्टर ‘प्रचंड’ में भरेंगी उड़ान, दुनिया देखेगी भारत का शौर्य

Vayu Shakti 2026 Jaisalmer: राजस्थान के पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में 27 फरवरी को भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ‘वायुशक्ति-2026’ आयोजित होगा. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार स्वदेशी ‘प्रचंड’ हेलीकॉप्टर में उड़ान भरेंगी. अभ्यास में 77 फाइटर जेट, 43 हेलीकॉप्टर और करीब 12 हजार किलो गोला-बारूद का इस्तेमाल होगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इलाके को नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Feb 26, 2026, 11:24 AM IST | Updated:Feb 26, 2026, 11:24 AM IST

Vayu Shakti 2026 Jaisalmer: राजस्थान के जैसलमेर स्थित पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में शुक्रवार (27 फरवरी) को भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास ‘वायुशक्ति-2026’ आयोजित किया जाएगा. इस मेगा एक्सरसाइज को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सीमावर्ती इलाका हाई अलर्ट पर है.

इस ऐतिहासिक आयोजन की सबसे विशेष बात यह है कि देश की राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू पहली बार स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ‘प्रचंड’ में उड़ान भरेंगी. उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस शौर्य प्रदर्शन के साक्षी बनेंगे.

राष्ट्रपति 26 और 27 फरवरी के दो दिवसीय जैसलमेर दौरे पर हैं. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 27 फरवरी को वे ‘प्रचंड’ हेलीकॉप्टर में सह-पायलट के रूप में सीमावर्ती एयरस्पेस का मुआयना करेंगी. इससे पहले वे 8 अप्रैल 2023 को सुखोई-30 MKI और 29 अक्टूबर 2025 को राफेल फाइटर जेट में उड़ान भर चुकी हैं. अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान के साथ वे दो अलग-अलग फाइटर जेट और एक अटैक हेलीकॉप्टर में सवार होने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन जाएंगी.

12 हजार किलो गोला-बारूद का इस्तेमाल
वायुसेना के एयर मार्शल नागेश कपूर के अनुसार, इस अभ्यास में लगभग 12 हजार किलो गोला-बारूद का उपयोग किया जाएगा. युद्धाभ्यास की व्यापकता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें 77 फाइटर जेट शामिल होंगे, जिनमें राफेल, सुखोई-30 MKI, मिराज-2000 और स्वदेशी तेजस भाग लेंगे.

इसके अलावा 43 हेलीकॉप्टर, जिनमें अपाचे और प्रचंड शामिल हैं, अपनी मारक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे. C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान ‘गरुड़ कमांडो’ को सीधे वॉर-जोन में उतारने का प्रदर्शन भी किया जाएगा.

आत्मनिर्भर भारत और सामरिक संदेश
‘वायुशक्ति-2026’ का मुख्य फोकस स्वदेशी तकनीक पर केंद्रित है. पहली बार ‘कामिकेज ड्रोन’ (लोइटरिंग म्यूनिशन) का प्रदर्शन भी होगा, जो आधुनिक युद्ध की बदलती रणनीतियों को दर्शाता है. पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक इस स्तर का अभ्यास वैश्विक स्तर पर यह संदेश देगा कि भारतीय वायुसेना रात में भी सटीक और प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम
राष्ट्रपति और अन्य वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चांधन से लेकर पोकरण तक पूरे क्षेत्र को ‘नो-फ्लाई जोन’ घोषित किया गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार शाम तक जैसलमेर पहुंचकर तैयारियों का अंतिम निरीक्षण करेंगे. जिला प्रशासन और पुलिस ने एयरफोर्स स्टेशन से आयोजन स्थल तक त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है.

कार्यक्रम का शेड्यूल
26 फरवरी: राष्ट्रपति का जैसलमेर आगमन और रात्रि विश्राम.
27 फरवरी (सुबह): ‘प्रचंड’ हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति की उड़ान और वायु सैनिकों से संवाद.
27 फरवरी (शाम): पोखरण रेंज में ‘वायुशक्ति-2026’ का मुख्य आयोजन, जिसमें रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल होंगे.

गौरतलब है कि 24 फरवरी को हुई फुल ड्रेस रिहर्सल ने सीमावर्ती इलाकों में गूंज पैदा कर दी थी. अब 27 फरवरी को होने वाले इस महा-अभ्यास पर देश-दुनिया की नजरें टिकी हैं.

