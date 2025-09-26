जैसलमेर में ओरण बचाओ जनाक्रोश रैली को लेकर पुलिस अलर्ट, जारी किया ट्रैफिक डायवर्जन प्लान

Oran Rally Jaisalmer: जैसलमेर में ओरण और गोचर भूमि विवाद को लेकर आज गड़ीसर से कलेक्ट्रेट तक हजारों ग्रामीणों की मौन रैली निकाली जाएगी. पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए. जयपुर के निर्विकारेश्वर महादेव मंदिर के सामने सूअर का मांस फेंके जाने से तनाव फैला, पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है.
Jaisalmer News : ओरण और गोचर भूमि को लेकर किसानों और ग्रामीणों में बढ़ते आक्रोश के बीच आज शहर में गड़ीसर से कलेक्ट्रेट तक विशाल मौन रैली निकाली जाएगी. सैकड़ों गांवों से हजारों की संख्या में लोग इस रैली में शामिल होंगे. यह रैली शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की जा रही है, लेकिन इसके मद्देनजर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के इंतजाम किए हैं. रैली के माध्यम से ग्रामीण अपनी मांगों को बिना शोर-शराबे के रखेंगे, जो भूमि अधिकारों से जुड़ी है.
ट्रैफिक डायवर्जन और वाहन प्रतिबंध
पुलिस प्रशासन ने रैली के कारण शहर में ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है. भारी वाहनों और बसों का शहर में प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा. विजय स्तंभ सर्किल से हनुमान सर्किल तक वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. इससे शहर के मुख्य मार्गों पर जाम से बचा जा सकेगा. प्रशासन ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है ताकि रैली में शामिल होने वालों को कोई असुविधा न हो.
सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम
रैली में शामिल होने वालों की सुरक्षा और सुविधा के लिए पुलिस ने विशेष प्लान तैयार किया है. शहर में चप्पे-चप्पे पर जवान तैनात रहेंगे. जाम और अव्यवस्था से बचने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है. रैली के दौरान शांति बनाए रखने पर जोर दिया गया है.
पुलिस कंट्रोल रूम से हर जानकारी
किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए जैसलमेर पुलिस कंट्रोल रूम से संपर्क किया जा सकता है. जारी फोन नंबरों के माध्यम से यातायात अपडेट और अन्य सहायता उपलब्ध होगी. प्रशासन का उद्देश्य रैली को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है, ताकि ग्रामीणों की आवाज सुनी जा सके.
