/मादा वानर के बाद नर वानर की मौत, ग्रामीणों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई

Rajasthan Road Accident: जीव सेवा अनमोल है जिसका कोई मोल नहीं होता है, इन्हीं शब्दों को कुछ लोगों ने चरितार्थ किया है, लाठी कस्बे के ग्रामीणों द्वारा सड़क हादसे में मृत नर वानर का हिंदू रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया.दरअसल, सनातन धर्म में बंदर को बजरंगबली का रूप माना गया है और इसी के चलते रहवासियों ने अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हुए विधि विधान से बंदर का अंतिम संस्कार किया.



जानकारी के अनुसार लाठी कस्बे के मुख्य बाजार में सड़क पार कर रहे एक नर वानर को तेज रफ्तार से चल रही कार ने अपनी चपेट में ले लिया था. टक्कर इतनी जबरदस्त थी की वानर कि मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वानर कि मौत होने कि सुचना पर वन्य जीव संरक्षण ग्रुप के संचालक विक्रम दर्जी सहित उनकी टीम ने वानर के अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाया. सामाजिक कार्यकर्ता नरसिंंगाराम मेघवाल ने बताया कि मृत वानर का बकायदा हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ बंदर की अर्थी सजाकर शव यात्रा निकाली.

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उसके बाद बंदर की समाधि लगाने का फैसला किया‌. जिस पर बंदर को स्नान कराकर लाल कपड़ा डाला गया.लोगों ने गुलाब की फूल माला पहनाकर नम आंखों से शव यात्रा निकाल कर जगदम्बा माता मंदिर के पास मादा वानर कि समाधि के पास ले जाया गया.यहा करीब 20 फिट का गट्ठा खोदकर शव को गढ़े के अंदर रखकर गुलाब का छिड़काव करने के साथ ही नमक डालकर समाधी दी.इस दौरान खुशाल सेन,भोमराज देवड़ा,नरपतराम देवड़ा,ओमप्रकाश दर्जी,पवन पंवार,गेपरराम भील सहित ग्रामीण उपस्थित थे.



मर'ने के बाद भी नहीं छूटा साथ, नर व मादा वानर कि हुई मौत

जीवनभर साथ निभाने का वादा कभी-कभी मौत के बाद भी सच हो जाता है.शनिवार को हुई इस मार्मिक घटना ने हर किसी को भावुक कर दिया.जहां मादा वानर कि सड़क हादसे में मौत के महज कुछ दिन बाद नर वानर ने उसी स्थान पर सड़क हादसे में दुनिया को अलविदा कह दिया.

ग्रामीणों के अनुसार कस्बे में पिछले कई वर्षों से नर व मादा वानर का जोड़ा रह रहा था. जिसमें नर वानर कि लाठी कस्बे के मुख्य बाजार में एक माह पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी. जिसका वन्य जीव संरक्षण ग्रुप कि और से हिन्दू रीती-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया था.

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