Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /मादा वानर के बाद नर वानर की मौत, ग्रामीणों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई

मादा वानर के बाद नर वानर की मौत, ग्रामीणों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई

Jaisalmer news:लाठी कस्बे में सड़क हादसे में एक नर वानर की मौत के बाद ग्रामीणों ने मानवता और जीव सेवा की अनूठी मिसाल पेश की. स्थानीय लोगों ने वानर को भगवान हनुमान का स्वरूप मानते हुए पूरे हिंदू रीति-रिवाज और विधि-विधान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया. 

Edited byAnsh RajReported byShankar dan
Published: Jun 14, 2026, 12:08 PM|Updated: Jun 14, 2026, 12:08 PM
मादा वानर के बाद नर वानर की मौत, ग्रामीणों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई
Image Credit: Rajasthan Road Accident

Rajasthan Road Accident: जीव सेवा अनमोल है जिसका कोई मोल नहीं होता है, इन्हीं शब्दों को कुछ लोगों ने चरितार्थ किया है, लाठी कस्बे के ग्रामीणों द्वारा सड़क हादसे में मृत नर वानर का हिंदू रीति रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया.दरअसल, सनातन धर्म में बंदर को बजरंगबली का रूप माना गया है और इसी के चलते रहवासियों ने अपनी आस्था को प्रदर्शित करते हुए विधि विधान से बंदर का अंतिम संस्कार किया.


जानकारी के अनुसार लाठी कस्बे के मुख्य बाजार में सड़क पार कर रहे एक नर वानर को तेज रफ्तार से चल रही कार ने अपनी चपेट में ले लिया था. टक्कर इतनी जबरदस्त थी की वानर कि मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. वानर कि मौत होने कि सुचना पर वन्य जीव संरक्षण ग्रुप के संचालक विक्रम दर्जी सहित उनकी टीम ने वानर के अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाया. सामाजिक कार्यकर्ता नरसिंंगाराम मेघवाल ने बताया कि मृत वानर का बकायदा हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ बंदर की अर्थी सजाकर शव यात्रा निकाली.

Add Zee News as a Preferred Source

उसके बाद बंदर की समाधि लगाने का फैसला किया‌. जिस पर बंदर को स्नान कराकर लाल कपड़ा डाला गया.लोगों ने गुलाब की फूल माला पहनाकर नम आंखों से शव यात्रा निकाल कर जगदम्बा माता मंदिर के पास मादा वानर कि समाधि के पास ले जाया गया.यहा करीब 20 फिट का गट्ठा खोदकर शव को गढ़े के अंदर रखकर गुलाब का छिड़काव करने के साथ ही नमक डालकर समाधी दी.इस दौरान खुशाल सेन,भोमराज देवड़ा,नरपतराम देवड़ा,ओमप्रकाश दर्जी,पवन पंवार,गेपरराम भील सहित ग्रामीण उपस्थित थे.


मर'ने के बाद भी नहीं छूटा साथ, नर व मादा वानर कि हुई मौत
जीवनभर साथ निभाने का वादा कभी-कभी मौत के बाद भी सच हो जाता है.शनिवार को हुई इस मार्मिक घटना ने हर किसी को भावुक कर दिया.जहां मादा वानर कि सड़क हादसे में मौत के महज कुछ दिन बाद नर वानर ने उसी स्थान पर सड़क हादसे में दुनिया को अलविदा कह दिया.

ग्रामीणों के अनुसार कस्बे में पिछले कई वर्षों से नर व मादा वानर का जोड़ा रह रहा था. जिसमें नर वानर कि लाठी कस्बे के मुख्य बाजार में एक माह पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी. जिसका वन्य जीव संरक्षण ग्रुप कि और से हिन्दू रीती-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार किया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Bhilwara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

मानसून में बरसेंगे बादल या रह जाएगी धरती प्यासी? अल नीनो के साथ ये 2 फैक्टर देंगे जवाब

दौसा में दो मौतों से मचा हड़कंप! जूनियर अकाउंटेंट की मौत के 24 घंटे बाद उप कोषाधिकारी ने क्यों दी जान?

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

बारिश आते ही जिंदा हो उठती है इन किलों की खूबसूरती! देखिए मानसून में राजस्थान के टॉप 5 किले

Dungarpur: बुजुर्ग से हुई 20 तोला वजनी चांदी के कड़े की लूट, मुख्य आरोपी गुजरात से गिरफ्तार

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

असम में वायुसेना विमान AN-32 क्रैश! नावा का लाल खेमाराम कुमावत शहीद

Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

जयपुर में बड़ा फूड स्कैम बेनकाब! 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज, 450 किलो एक्सपायरी माल मौके पर नष्ट

प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज

राजस्थान में आज गदर काटेगा मौसम! इन 13 शहरों में आंधी-बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

पहले बेटे के हत्यारों को अरेस्ट करो, तभी डेड बॉडी लेंगे... जानें क्यों कर दी गई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या

Rajasthan: रामदेवरा पहुंचे नव नियुक्त DSP बुद्धाराम बिश्नोई, बाबा रामदेव की समाधि के किए दर्शन, बोले- लपका गिरी करने वालों पर कशेंगे नकेल

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

इन जिलों में शाम तक बिगड़ेगा मौसम! आंधी-वज्रपात की भी चेतावनी

राजस्थान में चांदी के भाव में आई आंधी, सोने के दाम भी बढ़े, जानें अपने शहर के रेट

नकली बीज-खाद कांड पर कांग्रेस का बड़ा हमला! सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Rajasthan News: जोधपुर में साइकिल पर फरार हुई लुटेरी दुल्हन, शादी के 5 महीने बाद नकदी-जेवर लेकर रफूचक्कर

सोना-चांदी ने भरी उड़ान, सराफा बाजार में दामों ने लगाई जबरदस्त छलांग! जानें ताजा भाव

राजस्थान में अब हर घर में सस्ती बिजली की तैयारी! 201 MW प्रोजेक्ट से सरकार को मिलेगा बड़ा फायदा

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में तूफान, तेजी के साथ इस रेट मिलेगा सोना-चांदी

राजस्थान के 6 जिलों में तेज आंधी-बारिश को लेकर चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

70 KM की रफ्तार से तूफानी हवाएं, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट!

कोटा के संत हत्याकांड में नया मोड़, मठ की 700 बीघा जमीन और करोड़ों की रकम पर थी नजर!

Jhunjhunu: जमीन का सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम के सामने 2 घंटे तक हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, महिला बेहोश

कौन है EO अनीता कुशवाह, जिन्हें विधायक ऋतु बनावत से बहस के बाद कर दिया गया सस्पेंड

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? इंतजार करते-करते आज 14 जून हो गई है...

चिलचिलाती धूप और गर्मी से चाहिए तुरंत राहत? तो घर पर बनाएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो महल जिसकी 4 मंजिल हैं पानी के नीचे?

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 23 जिले, भयंकर आंधी तूफान के साथ तबियत से बरसेंगे काले बादल

Jhunjhunu: कड़े पहरे के बीच PTET परीक्षा, 9 केंद्रों पर 4337 अभ्यर्थी हुए शामिल, इस बार 90% को कॉलेज मिलना तय!

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

TAGS:
Rajasthan News

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश
Jhunjhunu News
2
Rajasthan News
3
ind vs pak
4
Jhunjhunu News
5
Rajasthan News