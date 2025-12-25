Zee Rajasthan
दक्षिण यूरोप से जैसलमेर पहुंचे गिद्ध, देगराय ओरण बनी शरणस्थली

Jaisalmer News: जैसलमेर में जहां इन दिनों देशी-विदेशी पर्यटकों की धूम है. वहीं जिले की प्रसिद्ध देगराय ओरण में इन दिनों विदेशी मेहमानों का जमावड़ा नजर आ रहा है.

Published: Dec 25, 2025, 03:38 PM IST | Updated: Dec 25, 2025, 03:38 PM IST

दक्षिण यूरोप से जैसलमेर पहुंचे गिद्ध, देगराय ओरण बनी शरणस्थली

Jaisalmer News: राजस्थान के जैसलमेर में जहां इन दिनों देशी-विदेशी पर्यटकों की धूम है. वहीं जिले की प्रसिद्ध देगराय ओरण में इन दिनों विदेशी मेहमानों का जमावड़ा नजर आ रहा है. मध्य एशिया और यूरोप के बर्फीले इलाकों से हजारों मील का सफर तय कर दुनिया के सबसे विशालकाय पक्षियों में शुमार सिनेरियस गिद्ध (Cinereous Vulture) और यूरेशियन ग्रिफन गिद्ध (Eurasian Griffon Vulture) के झुंड यहां पहुंच रहे हैं.

देगराय ओरण क्षेत्र में ये वन्य जीव सैकड़ो की तादात में इन दिनों मौजूद है. ये मुख्य रूप से स्पेन, दक्षिण यूरोप, तिब्बत, मंगोलिया और कजाकिस्तान से उड़कर यहां आते हैं. जब बर्फीले इलाको में तापमान जीरो से कई डिग्री नीचे चला जाता है और बर्फ की चादर बिछने के कारण भोजन नहीं मिलता, तो ये दक्षिण की ओर रुख करते हैं.

देगराय ओरण इन पक्षियों का पसंदीदा ठिकाना इसलिए भी है, क्योंकि यहां का इको सिस्टम अभी भी शुद्ध है. यहां हजारों की संख्या में पशुधन है. प्राकृतिक रूप से मरने वाले जानवरों के शव इन गिद्धों के लिए खजाने का काम करते हैं. इसके साथ ही यहां मौजूद ऊंचे खेजड़ी और कुमठ के पेड़ इनके सुरक्षित विश्राम के लिए उपयुक्त हैं.

स्थानीय पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह सांवता ने इन दुर्लभ पक्षियों की गतिविधियों को अपने कैमरे में कैद किया है. उन्होंने बताया कि इस बार ओरण के आसमान में इन दोनों प्रजातियों का एक साथ दिखना जैव-विविधता के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि है.

जैसलमेर के फलसूण्ड गांव के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती सुशासन दिवस पर पुष्पांजलि/सुशासन शपथ कार्यक्रम का आयोजन चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ. नीरज कुमार की उपस्थित में पुष्पांजलि अर्पित की गई.

आयोजित कार्यक्रम में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर सभी कर्मचारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉ. नीरज कुमार ने अटल बिहारी वाजपेयी को युग पुरुष बताते हुए उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों विदेश नीति भारत को परमाणु शक्ति बनाने का उल्लेख किया.

सभी कर्मचारियों ने बिना भय एवं पक्षपात के अपने राजकीय कार्यो का निष्पादन करने की सुशासन शपथ दिलाई. इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी डॉ. पूनमचंद बेनीवाल, चिकित्सा अधिकारी डॉ. मोहित गोयल, दन्त चिकित्सक डॉ. प्रवीण बामणिया,वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी अशोक शर्मा, नर्सिंग अधिकारी सतपाल यादव, नीता निनामा सहित अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे.

