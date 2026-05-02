/851 गांवों को पानी देने वाला मोहनगढ़ आज खुद प्यासा, बूंद-बूंद को तरस रहे लोग

Mohangarh Water Crisis: राजस्थान के जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ की तपती रेत इन दिनों सिर्फ गर्मी ही नहीं, बल्कि लोगों की बेबसी भी बयां कर रही है. विडंबना देखिए जिस धरती से 851 गांवों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, उसी मोहनगढ़ के लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं.

भीषण गर्मी में पिछले कई दिनों से घरों के नल सूखे पड़े हैं. सुबह होते ही महिलाओं के हाथों में मटके और बाल्टियां दिखाई देती हैं. बच्चे पानी की एक-एक बूंद बचाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बुजुर्ग प्रसासन की तरफ देखकर बस यही दुआ कर रहे हैं कि कब उनके घरों तक पानी पहुंचेगा.

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ग्रामीणों का दर्द तब और बढ़ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि बाड़मेर लिफ्ट परियोजना की डिग्गी पूरी तरह भरी हुई है. 28 दिनों का पानी स्टॉक में मौजूद है और प्रतिदिन करीब 100 मिलियन लीटर पानी 851 गांवों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मोहनगढ़ जहां से यह पूरी व्यवस्था संचालित होती है. वही गांव आज प्यासा खड़ा है.

कभी जलदाय विभाग द्वारा बनाए गए बड़े-बड़े हौद और जलाशय मोहनगढ़ की जीवनरेखा थे. इन्हीं से गांव और ढाणियों तक पानी पहुंचता था, लेकिन 2015 में बाड़मेर लिफ्ट परियोजना से जुड़ने के बाद पुराने ढांचे धीरे-धीरे उपेक्षा का शिकार हो गए. आज वे जर्जर हैं और गांव नई व्यवस्था के भरोसे छोड़ दिया गया है.

ज़ी मिडिया न्यूज़ में मामला उठने के बाद अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया, आश्वासन भी दिए गए, लेकिन हालात जस के तस हैं. 15 मार्च तक योजना चालू करने का वादा किया गया था, मगर अप्रैल की तपती गर्मी में भी लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया.

नहरबंदी के बीच प्रतिदिन 20 से 25 लाख लीटर पानी मोहनगढ़ को दिया जा रहा है, लेकिन यह गांव की जरूरतों के सामने बेहद कम साबित हो रहा है. मजबूर होकर लोग महंगे दामों में टैंकर मंगवा रहे हैं, जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके लिए यह संकट और भी दर्दनाक बन चुका है.

आज मोहनगढ़ का हर शख्स एक ही सवाल पूछ रहा है “जब पानी मौजूद है, तो आखिर हमारे हिस्से का पानी कहां खो गया.” यह सिर्फ पानी का संकट नहीं, बल्कि उन उम्मीदों का संकट है, जो लोगों ने प्रशासन और व्यवस्था से लगाई थीं. अब ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुरानी योजनाओं को फिर से चालू किया जाए, जलापूर्ति सुचारू की जाए और मोहनगढ़ को उसकी प्यास से राहत दिलाई जाए.

