Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaisalmer
  • /851 गांवों को पानी देने वाला मोहनगढ़ आज खुद प्यासा, बूंद-बूंद को तरस रहे लोग

851 गांवों को पानी देने वाला मोहनगढ़ आज खुद प्यासा, बूंद-बूंद को तरस रहे लोग

Mohangarh Water Crisis: जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ की भीषण गर्मी में पिछले कई दिनों से घरों के नल सूखे पड़े हैं. बच्चे पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं.

Edited byAman SinghReported byShankar dan
Published: May 02, 2026, 02:40 PM|Updated: May 02, 2026, 02:40 PM
851 गांवों को पानी देने वाला मोहनगढ़ आज खुद प्यासा, बूंद-बूंद को तरस रहे लोग
Image Credit:

Mohangarh Water Crisis: राजस्थान के जैसलमेर जिले में मोहनगढ़ की तपती रेत इन दिनों सिर्फ गर्मी ही नहीं, बल्कि लोगों की बेबसी भी बयां कर रही है. विडंबना देखिए जिस धरती से 851 गांवों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, उसी मोहनगढ़ के लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं.

भीषण गर्मी में पिछले कई दिनों से घरों के नल सूखे पड़े हैं. सुबह होते ही महिलाओं के हाथों में मटके और बाल्टियां दिखाई देती हैं. बच्चे पानी की एक-एक बूंद बचाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बुजुर्ग प्रसासन की तरफ देखकर बस यही दुआ कर रहे हैं कि कब उनके घरों तक पानी पहुंचेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रामीणों का दर्द तब और बढ़ जाता है जब उन्हें पता चलता है कि बाड़मेर लिफ्ट परियोजना की डिग्गी पूरी तरह भरी हुई है. 28 दिनों का पानी स्टॉक में मौजूद है और प्रतिदिन करीब 100 मिलियन लीटर पानी 851 गांवों तक पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मोहनगढ़ जहां से यह पूरी व्यवस्था संचालित होती है. वही गांव आज प्यासा खड़ा है.

कभी जलदाय विभाग द्वारा बनाए गए बड़े-बड़े हौद और जलाशय मोहनगढ़ की जीवनरेखा थे. इन्हीं से गांव और ढाणियों तक पानी पहुंचता था, लेकिन 2015 में बाड़मेर लिफ्ट परियोजना से जुड़ने के बाद पुराने ढांचे धीरे-धीरे उपेक्षा का शिकार हो गए. आज वे जर्जर हैं और गांव नई व्यवस्था के भरोसे छोड़ दिया गया है.

ज़ी मिडिया न्यूज़ में मामला उठने के बाद अधिकारियों ने निरीक्षण भी किया, आश्वासन भी दिए गए, लेकिन हालात जस के तस हैं. 15 मार्च तक योजना चालू करने का वादा किया गया था, मगर अप्रैल की तपती गर्मी में भी लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाया.

नहरबंदी के बीच प्रतिदिन 20 से 25 लाख लीटर पानी मोहनगढ़ को दिया जा रहा है, लेकिन यह गांव की जरूरतों के सामने बेहद कम साबित हो रहा है. मजबूर होकर लोग महंगे दामों में टैंकर मंगवा रहे हैं, जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनके लिए यह संकट और भी दर्दनाक बन चुका है.

आज मोहनगढ़ का हर शख्स एक ही सवाल पूछ रहा है “जब पानी मौजूद है, तो आखिर हमारे हिस्से का पानी कहां खो गया.” यह सिर्फ पानी का संकट नहीं, बल्कि उन उम्मीदों का संकट है, जो लोगों ने प्रशासन और व्यवस्था से लगाई थीं. अब ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुरानी योजनाओं को फिर से चालू किया जाए, जलापूर्ति सुचारू की जाए और मोहनगढ़ को उसकी प्यास से राहत दिलाई जाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaisalmer Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में यहां मिल रहा सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल! तेल भरवाने से पहले देख लें पूरी लिस्ट

PM Kisan 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब खाते में आएंगे 2000 रुपये!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'पापड़ का शहर'?

राजस्थान में आज कभी-भी बज सकता है इमरजेंसी सायरन! सरकार ने जारी किया बड़ा अलर्ट

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

बाड़मेर में स्कूल में पानी पीते ही बच्चों के शरीर पर दाने, 13 अस्पताल में भर्ती

झालावाड़ पुलिस ने जीता सबका दिल, रसोइये की बेटी की शादी में भरा ₹1.01 लाख का मायरा

राजस्थान मौसम में बड़ा उलटफेर, आंधी-बारिश से गर्मी पर लगा ब्रेक, जानें आज के सबसे गर्म इलाके

Rajasthan News: गैस सिलेंडर पर राहत या महंगा? जयपुर-उदयपुर-जोधपुर का आज का लेटेस्ट LPG रेट

जयपुर में मेट्रो विस्तार का बिग प्लान, प्रहलादपुरा से पिंजरापोल तक नई लाइन, ट्रैफिक से मिलेगी राहत!

मई के पहले ही दिन राजस्थान में बदलेगा मौसम! कई जगहों पर तेज आंधी-बारिश की चेतावनी जारी, पढ़ें अपडेट

बाजार खुलते ही धड़ाम से गिरे सोने के रेट, फिर आसमान पर चढ़ी चांदी, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा अपडेट

जयपुर में सुबह हो गई 'काली अंधेरी रात', छाए काले बादल, होने वाली है भयंकर बारिश, पढ़ें IMD अलर्ट

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

राजस्थान पुलिस में चली तबादला एक्सप्रेस! 52 डिप्टी SP के एक साथ हुए ट्रांसफर, देखें लिस्ट

राजस्थान के शाही गुलाब बाटी चूरमा की इंटरनेशनल थाली में एंट्री, आपने खाया क्या ?

दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में मौसम का तगड़ा U-टर्न, कई जिलों में मेघगर्जन और वज्रपात की चेतावनी, पढ़ें IMD अपडेट

NEET UG 2026: परीक्षा से पहले बड़ा ऐलान! चूरू-जयपुर और जयपुर-अलवर के लिए स्पेशल ट्रेनें तैयार

राजस्थान में मौसम ने फिर मारी पलटी, जयपुर–कोटा समेत 9 जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट!

राजस्थान में कब आएगा मानसून, भीषण गर्मी और लू के बीच क्या सामने आई खुशखबरी?

राजस्थान की ये मारवाड़ी सब्जी, एक बार खाएंगे तो भूल जाएंगे हर दूसरी डिश, नोट कर लें ये रेसिपी

'फौजियों का गांव' के नाम से फेमस है राजस्थान का यह इलाका, हर घर से निकलता है जवान!

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

राजस्थान में मौसम ने लिया यू-टर्न! इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच पलटी मारेगा मौसम, 6 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी

क्या आपके मोबाइल पर भी आया है यह मैसेज? जानें क्या है इसका मतलब

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

बदमाशों ने बच्चे की गर्दन पर रखी तलवार, फिर परिवार की आंखों के सामने लूट लिया घर

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'मक्खन बड़ा का शहर'?

आसमान की ओर भांगी चांदी, सोना रह गया पीछे! जानें जयपुर सराफा बाजार के ताजा भाव

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट! सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट का फैसला

Tags:
jaisalmer news
Mohangarh news
rajasthan news

About the Author

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गर्मी, बारिश के बीच वन्यजीवों की गणना, 24 घंटे से लगातार 2600 से ज्यादा वाटर होल्स पर हो रही गिनती

गर्मी, बारिश के बीच वन्यजीवों की गणना, 24 घंटे से लगातार 2600 से ज्यादा वाटर होल्स पर हो रही गिनती

rajasthan news
2

पायलट और उनके गुट के विधायकों को लगा झटका, HC ने रिव्यू पिटिशन की खारिज

rajasthan news
3

851 गांवों को पानी देने वाला मोहनगढ़ आज खुद प्यासा, बूंद-बूंद को तरस रहे लोग

jaisalmer news
4

राजस्थान में SBI मैनेजरों ने दिया साइबर ठगों का साथ, फर्जी दस्तावेजों से पास किया करोड़ों का लोन

Jaipur News
5

70 साल बाद पीपल के पेड़ की शादी, सोशल मीडिया पर छाया बदनगढ़ का अनोखा विवाह

jhunjhunu news