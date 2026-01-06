जयपुर एयरपोर्ट पर कोहरे से हाहाकार, 4 उड़ानें रद्द, कई घंटों की देरी, तरराष्ट्रीय उड़ानें भी प्रभावित

Jaipur News: राजधानी जयपुर में आज लगातार दूसरे दिन कोहरे का असर देखा गया. इसका आंशिक रूप से असर फ्लाइट संचालन पर भी पड़ा. जयपुर एयरपोर्ट से संचालित होने वाली सुबह की आधा दर्जन से अधिक फ्लाइट्स प्रभावित हुई. 4 फ्लाइट रद्द कर दी गई, वहीं कई फ्लाइट्स 11 घंटे तक लेट हुई. दरअसल जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सुबह कोहरे का असर देखा गया. कोहरा रात 12 बजे से ही होना शुरू हो गया था, जो सुबह 10 बजे तक प्रभावी रहा. सुबह 7 से 8 बजे तक सबसे अधिक कोहरा रहा, जब जयपुर एयरपोर्ट पर दृश्यता मात्र 50 मीटर तक रह गई.

इस दौरान रनवे विजुअल रेंज भी घटकर मात्र 200 से 225 मीटर रह गई थी. इतनी कम दृश्यता में जहां बोइंग 737 या एयरबस 320 जैसे बड़े विमानों की लैंडिंग तो हो पा रही थी. लेकिन 78 सीट क्षमता के छोटे एटीआर विमानों के आवागमन में परेशानी हुई. हालांकि जयपुर एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक उपकरण लगे हुए हैं. कैट थ्री बी रनवे लाइट्स के अलावा इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जिससे काफी कम दृश्यता में भी विमानों को लैंड कराया जा सकता है. लेकिन कई बार पायलटों के पर्याप्त प्रशिक्षित नहीं होने या फिर छोटे विमानों में लैंडिंग के सहायक उपकरण नहीं होने से विमानों के लैंडिंग और टेक ऑफ में समस्या होती है. मंगलवार सुबह भी इसी कारण जयपुर से नजदीकी शहरों के लिए छोटे विमानों से संचालित फ्लाइट्स प्रभावित हुई.

जयपुर एयरपोर्ट पर बिगड़ा फ्लाइट्स का संचालन

- सुबह 5:50 बजे चंडीगढ़ की फ्लाइट 6E-7742 गई सवा घंटे लेट

- इंडिगो की इंदौर की फ्लाइट 6E-7744 हुई पौने 6 घंटे लेट

- सुबह 6:25 बजे की फ्लाइट दोपहर 12 बजे तक जाएगी

- सुबह 6:55 बजे उदयपुर की फ्लाइट 6E-7465 कर दी गई रद्द

- सुबह 8:10 बजे अहमदाबाद की फ्लाइट 6E-7217 रद्द

- सुबह 8:25 बजे देहरादून की फ्लाइट 6E-7274 भी हुई रद्द

- सुबह 9:20 बजे जैसलमेर की फ्लाइट 6E-7675 हुई ढाई घंटे लेट

- सुबह 9:45 बजे चंडीगढ़ की फ्लाइट 6E-7718 भी रद्द

सुबह एयरपोर्ट पहुंच गए यात्री, कहा, रात को जाएगी फ्लाइट

वहीं संचालन कारणों के चलते स्पाइसजेट की इंटरनेशनल फ्लाइट करीब साढ़े 10 घंटे लेट हो गई. स्पाइसजेट की दुबई जाने वाली फ्लाइट जयपुर से सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर रवाना होती है. लेकिन मंगलवार को दुबई से इनकमिंग एयरक्राफ्ट नहीं आने के चलते फ्लाइट अत्यधिक लेट हो गई. एयरपोर्ट के टर्मिनल-1 पर तड़के सुबह पहुंचे यात्रियों ने हंगामा किया. यात्रियों का कहना था कि उन्हें दूसरे विमान से दुबई भेजा जाए. हालांकि एयरलाइन की तरफ से यात्रियों के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं किए गए.

आधी रात में लैंड नहीं हो पाई फ्लाइट

- उधर, लखनऊ से जयपुर आ रही फ्लाइट की नहीं हो सकी लैंडिंग

- इंडिगो की फ्लाइट 6E-7027 की जयपुर एयरपोर्ट पर नहीं हुई लैंडिंग

- लखनऊ से रात 9:10 बजे फ्लाइट पहुंचती है जयपुर एयरपोर्ट

- लेकिन सोमवार रात को निर्धारित समय से 4 घंटे लेट चल रही थी फ्लाइट

- रात 12:50 बजे के करीब फ्लाइट पहुंची तो जयपुर एयरपोर्ट पर था कोहरा

- इस कारण रात में दिल्ली के लिए डायवर्ट हुई यह फ्लाइट

बुधवार को भी बरकरार रह सकती है परेशानी

लखनऊ से आने वाली इस फ्लाइट के यात्रियों को भी रात में दिल्ली एयरपोर्ट पर परेशानी झेलनी पड़ी. वहीं सुबह की फ्लाइट्स का शेड्यूल बिगड़ने से दोपहर की भी कई फ्लाइट्स के संचालन में देरी हुई है. मौसम विभाग ने जयपुर में बुधवार को भी कोहरा होने की आशंका जताई है, ऐसे में बुधवार को भी फ्लाइट्स पर असर रह सकता है.

