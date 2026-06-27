/मातम में बदल गई शादी की खुशियां, करंट से बुझ गया घर का इकलौता चिराग, दर्दनाक मौत

Rajasthan News: मोहनगढ़ (जैसलमेर). जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र से शुक्रवार को एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई. भियासार निवासी 22 वर्षीय किसान विसना राम की खेत में काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई. विसना राम नुरे खान के खेत में काश्तकारी का कार्य कर रहा था. इसी दौरान मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के 1-3 लाखा माइनर के पास अचानक वह विद्युत करंट की चपेट में आ गया. आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.



पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम

हादसे की सूचना मिलते ही मोहनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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परिवार का इकलौता कमाने वाला था विसना राम

विसना राम अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी पूरी तरह उसके कंधों पर थी. घर में दो भाई और तीन बहनें हैं, जिनमें एक बहन की शादी हो चुकी है, जबकि अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी भी वही निभा रहा था. उसकी असामयिक मौत से परिवार आर्थिक और मानसिक दोनों तरह के संकट में आ गया है.



मुकलावे से पहले उजड़ गए सपने

परिजनों ने बताया कि विसना राम की शादी पहले ही हो चुकी थी और इसी वर्ष उसका मुकलावा होना था. परिवार नई खुशियों की तैयारियों में जुटा था और बहू के गृह प्रवेश का इंतजार कर रहा था. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. जिस घर में कुछ ही समय बाद शहनाइयां गूंजने वाली थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में भी शोक का माहौल बना हुआ है.



गांव में शोक की लहर

घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया. ग्रामीणों ने बताया कि विसना राम मेहनती और जिम्मेदार युवक था, जो दिन-रात मेहनत कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. उसकी मौत से न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव को गहरा सदमा पहुंचा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग की है.

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