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मातम में बदल गई शादी की खुशियां, करंट से बुझ गया घर का इकलौता चिराग, दर्दनाक मौत

Jaisalmer: जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में खेत पर काम करते समय करंट लगने से 22 वर्षीय किसान विसना राम की दर्दनाक मौत हो गई. वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और इसी वर्ष उसका मुकलावा होना था. हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है और परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

Edited byAnsh RajReported byShankar dan
Published: Jun 27, 2026, 10:39 AM|Updated: Jun 27, 2026, 10:39 AM
मातम में बदल गई शादी की खुशियां, करंट से बुझ गया घर का इकलौता चिराग, दर्दनाक मौत
Image Credit: Jaisalmer:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: मोहनगढ़ (जैसलमेर). जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र से शुक्रवार को एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई. भियासार निवासी 22 वर्षीय किसान विसना राम की खेत में काम करते समय करंट लगने से मौत हो गई. विसना राम नुरे खान के खेत में काश्तकारी का कार्य कर रहा था. इसी दौरान मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के 1-3 लाखा माइनर के पास अचानक वह विद्युत करंट की चपेट में आ गया. आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी.


पुलिस ने कराया पोस्टमार्टम
हादसे की सूचना मिलते ही मोहनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी कर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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परिवार का इकलौता कमाने वाला था विसना राम
विसना राम अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था. परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी पूरी तरह उसके कंधों पर थी. घर में दो भाई और तीन बहनें हैं, जिनमें एक बहन की शादी हो चुकी है, जबकि अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी भी वही निभा रहा था. उसकी असामयिक मौत से परिवार आर्थिक और मानसिक दोनों तरह के संकट में आ गया है.


मुकलावे से पहले उजड़ गए सपने
परिजनों ने बताया कि विसना राम की शादी पहले ही हो चुकी थी और इसी वर्ष उसका मुकलावा होना था. परिवार नई खुशियों की तैयारियों में जुटा था और बहू के गृह प्रवेश का इंतजार कर रहा था. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था. जिस घर में कुछ ही समय बाद शहनाइयां गूंजने वाली थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में भी शोक का माहौल बना हुआ है.


गांव में शोक की लहर
घटना के बाद पूरे गांव में मातम छा गया. ग्रामीणों ने बताया कि विसना राम मेहनती और जिम्मेदार युवक था, जो दिन-रात मेहनत कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. उसकी मौत से न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव को गहरा सदमा पहुंचा है. ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने और भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने की मांग की है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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