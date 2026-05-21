/जालौर में मेहमुदी जामा मस्जिद की दान पेटी से लाखों की चोरी! CCTV में वारदात कैद

Jalore News: राजस्थान के जालौर जिले में बागोड़ा उपखंड के खोखा गांव स्थित मेहमुदी जामा मस्जिद में बुधवार देर रात चोरों ने दान पेटी को निशाना बनाते हुए करीब डेढ़ लाख रुपये से अधिक की राशि चोरी कर ली. घटना के बाद मुस्लिम समुदाय में रोष व्याप्त है.

सूचना पर बागोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पूरी वारदात मस्जिद परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जानकारी के अनुसार, मस्जिद के बाहर श्रद्धालुओं द्वारा इमदाद के रूप में डाली जाने वाली दान पेटी लगी हुई थी. मस्जिद समिति के अनुसार हाल ही में शादी-विवाह का सीजन गुजरने के कारण पेटी में सामान्य दिनों की तुलना में अधिक राशि जमा होने की संभावना थी.

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समिति ने बताया कि दान पेटी करीब हर दो महीने में खोली जाती है, जिसमें आमतौर पर 80 हजार रुपये से लेकर 1 लाख 20 हजार रुपये तक की राशि निकलती रही है. इस बार राशि एक लाख रुपये से अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है. मस्जिद के पैश इमाम मौलाना गुलाम ने बताया कि गुरुवार सुबह नमाज के दौरान दान पेटी का ताला टूटा मिला और पेटी खाली थी. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

CCTV में कैद हुई पूरी घटना

सीसीटीवी फुटेज में एक युवक पहले पैदल मस्जिद परिसर में आता दिखाई देता है. वह दान पेटी का ताला तोड़ने के बाद वहां से चला जाता है. कुछ देर बाद वह दोबारा लौटता है और बोरी में नकदी भरकर फरार हो जाता है. पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान में जुटी हुई है. आसपास के रास्तों और दुकानों के कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने, नियमित पुलिस पेट्रोलिंग और अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाने की मांग की है.

