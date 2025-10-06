गुलाबी कपड़े में लपेटकर नवजात को सुनसान छत पर फेंका, जन्म लेने के आधे घंटे बाद ही कर डाला बड़ा कांड

Rajasthan Crime News: जालोर के कोतवाली थाना क्षेत्र के लाल पोल इलाके में रविवार शाम 4:30 बजे एक मकान की छत पर गुलाबी चुनरी में लिपटी नवजात बच्ची मिली . मकान मालिक के बेटे समीर ने बच्ची को दीवार के किनारे देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी.
Trending Photos
Jalore News: राजस्थान के जालोर जिले में रविवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब कोतवाली थाना क्षेत्र के लाल पोल इलाके में एक मकान की छत पर गुलाबी चुनरी में लिपटी नवजात बच्ची मिली . मकान मालिक के बेटे ने बच्ची को देखकर तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया . डॉक्टरों के अनुसार, बच्ची का जन्म मात्र 30 मिनट पहले हुआ था और वह स्वस्थ है . पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
छत पर मिली नवजात, मची सनसनी
लाल पोल इलाके में रविवार शाम करीब 4:30 बजे मकान मालिक जावेद का बेटा समीर छत पर सूखे कपड़े लेने गया था . उसने देखा कि छत की चारदीवारी के एक कोने में गुलाबी चुनरी में लिपटी एक नवजात बच्ची रखी हुई थी, जो दीवार से गिरने के कगार पर थी . समीर ने तुरंत बच्ची को गोद में उठाया और सुरक्षित नीचे लाया . स्थानीय लोगों में इस घटना से सनसनी फैल गई.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की एएसआई सगुणा, कॉन्स्टेबल सुनीता और सुरेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे . पुलिस ने बच्ची को जीवित पाया और उसे बिस्तर में लपेटकर तुरंत जालोर के महिला अस्पताल ले जाया गया . वहां से बच्ची को शिशु एवं स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया. पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर नवजात को छोड़ने वालों की तलाश शुरू कर दी है.
डॉक्टरों ने बताई बच्ची की स्थिति
जालोर शिशु केंद्र के विशेषज्ञ डॉ. मुकेश चौधरी ने बच्ची की जांच की और बताया कि उसका जन्म करीब 30 मिनट पहले हुआ था . बच्ची का वजन 3 किलोग्राम है और वह स्वस्थ है . इलाज शुरू कर दिया गया है, और जरूरी जांचें पूरी होने के बाद बच्ची को बाल कल्याण समिति को सौंपा जाएगा . इस घटना ने जालोर में मानवता और सामाजिक जिम्मेदारी पर सवाल उठाए हैं . पुलिस का कहना है कि जांच में दोषियों को जल्द पकड़ा जाएगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!